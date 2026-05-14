Una protesta por el concierto del Bachillerato interrumpe la primera intervención de Azcón en las Cortes
- Un grupo de manifestantes lanzan octavillas desde el público durante la intervención de Azcón
- El concierto del Bachillerato provoca la primera bronca entre la Cámara el Gobierno de PP-Vox y la oposición
El primer pleno de la XII Legislatura en las Cortes de Aragón ha estado marcado por las protestas contra el bachillerato concertado. Al grito de "Viva la educación pública", miembros de sindicatos y asociaciones de familias han lanzado octavillas desde la tribuna de público cuando el presidente Jorge Azcón (PP) comparecía para explicar los motivos y detalles de la concertación de esta etapa educativa durante el próximo curso.
La presidenta de la Cámara, María Navarro, les ha llamado al orden y los manifestantes han abandonado voluntariamente la sala.
Navarro, que ha suspendido la sesión plenaria durante cinco minutos, ha recordado que el público debe cumplir las normas de la cámara y que no se puede aplaudir ni lanzar panfletos. "Tenemos que respetarnos todos y respetar las ideas distintas de todos los grupos; estas cosas no deben suceder y no las puedo consentir".
En su turno de réplica, Jorge Azcón ha dicho que es "un flaco favor que quien quiera representar a la educación lo haga con mala educación, una mala educación que debería ser no solo condenada por la Presidencia, sino por todos los diputados", exigiendo "un debate educado y respetuoso", lamentando que el personal de limpieza haya tenido que hacer "un trabajo extra".
Azcón: es "cosa juzgada" por las urnas
La intervención de Azcón en el primer pleno ordinario de la legislatura a cuenta de los conciertos ha provocado el primer choque de la oposición con el Gobierno PP-Vox. El presidente ha señalado que va a cumplir sus compromisos electorales con los que ambos partidos han cosechado un resultado «histórico» frente a una izquierda que ha conseguido la representación «más diminuta de la historia».
Por tanto, ha insistido en que el discurso de que su Gobierno va a privatizar la educación y la sanidad es «cosa juzgada» por el resultado electoral y en que la concertación del bachillerato es una cuestión de «justicia, equidad e igualdad», y de libertad de las familias de elección de centros, que sólo es posible cuando no hay barreras económicas.
El presidente ha remarcado además que supone «cerrar el círculo» que comenzó con el PSOE para que las familias en Aragón puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, independientemente de sus posibilidades económicas.
Primer choque del Gobierno PP-Vox y la oposición
En el turno de la oposición, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado a Azcón de coger recursos públicos para duplicar lo que ya existe, «para engordar los bolsillos de los negocios privados», y de escudarse en una libertad de elección de centro que no existe sin igualdad de oportunidades, y por tanto de apostar por «privilegios de unos frente a otros».
El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, también ha reivindicado la escuela pública luciendo un camiseta verde contra los recortes y ha reprochado al presidente que haya repetido con «chulería» que ganó las elecciones como argumento para defender la concertación, como hizo con los manifestantes contra la concertada. «Este es su respeto», ha aseverado antes de acusar a Azcón de no gobernar para todos, sino «para los suyos y para el modelo ideológico de la señora Ayuso», detrayendo recursos públicos que no irán a cubrir las necesidades de la escuela pública.
Tomás Guitarte, de Aragón Teruel Existe, ha recriminado a Azcón que su principal argumento para el concierto en bachillerato sea que es una promesa electoral, porque sugiere que solo va a gobernar para sus votantes y no para todos, como es su obligación, y ha reiterado el rechazo de su grupo a esta medida y su apoyo a la educación pública por una cuestión de principios, al ser la única que garantiza una educación igualitaria de calidad en todo el territorio.
Por IU, Marta Abengochea ha admitido que Azcón con esta cuestión ha ido «de cara», pero ha incidido en que no comparece porque tenga «ganas irrefrenables» de explicar las razones de la concertación, sino por la «contestación social» de la comunidad educativa, sindicatos y partidos, que se ven obligados a «hacer su trabajo», que es, ha subrayado, defender y proteger la educación pública. «Simplemente quieren blindar el negocio de la privada con dinero público fácil y seguro» e IU, ha remachado, seguirá apoyando las movilizaciones, las huelgas y las acciones judiciales.
Por los grupos que sostienen al gobierno, Santiago Morón, de Vox, ha recordado que esta medida es uno de los puntos del acuerdo de gobierno, que su partido la reclama desde hace años y que espera que se extienda lo antes posible, mientas que Ana Marín, del PP, ha tachado el debate «tragicomedia griega de baja calidad», y en concreto ha espetado a Pueyo si también llevaba la camiseta verde cuando cursaba dos másteres en la Universidad privada de Deusto.
La intervención de Marín y la dúplica de Azcón, en la que ha tachado a Pueyo de «maleducado» por insultar en lugar de argumentar, ha llevado al portavoz de CHA a pedir en dos ocasiones la palabra por alusiones, que no le ha concedido la presidenta de la cámara al no apreciar ni inexactitudes ni faltas al decoro a ningún grupo ni diputado. «Va a hacer buena a la de Vox», ha zanjado Pueyo en referencia a la antecesora de Navarro en la presidencia de la Cortes, la diputada Marta Fernández.