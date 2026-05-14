Una protesta por el concierto del Bachillerato interrumpe la primera intervención de Azcón en las Cortes

El primer pleno de la XII Legislatura en las Cortes de Aragón ha estado marcado por las protestas contra el bachillerato concertado. Al grito de "Viva la educación pública", miembros de sindicatos y asociaciones de familias han lanzado octavillas desde la tribuna de público cuando el presidente Jorge Azcón (PP) comparecía para explicar los motivos y detalles de la concertación de esta etapa educativa durante el próximo curso.

La presidenta de la Cámara, María Navarro, les ha llamado al orden y los manifestantes han abandonado voluntariamente la sala.

Navarro, que ha suspendido la sesión plenaria durante cinco minutos, ha recordado que el público debe cumplir las normas de la cámara y que no se puede aplaudir ni lanzar panfletos. "Tenemos que respetarnos todos y respetar las ideas distintas de todos los grupos; estas cosas no deben suceder y no las puedo consentir".

Miembros de sindicatos y asociaciones de familia lanzan octavillas contra la educación concertada en las Cortes de Aragón EFE/ Javier Cebollada

En su turno de réplica, Jorge Azcón ha dicho que es "un flaco favor que quien quiera representar a la educación lo haga con mala educación, una mala educación que debería ser no solo condenada por la Presidencia, sino por todos los diputados", exigiendo "un debate educado y respetuoso", lamentando que el personal de limpieza haya tenido que hacer "un trabajo extra".

Azcón: es "cosa juzgada" por las urnas La intervención de Azcón en el primer pleno ordinario de la legislatura a cuenta de los conciertos ha provocado el primer choque de la oposición con el Gobierno PP-Vox. El presidente ha señalado que va a cumplir sus compromisos electorales con los que ambos partidos han cosechado un resultado «histórico» frente a una izquierda que ha conseguido la representación «más diminuta de la historia». Por tanto, ha insistido en que el discurso de que su Gobierno va a privatizar la educación y la sanidad es «cosa juzgada» por el resultado electoral y en que la concertación del bachillerato es una cuestión de «justicia, equidad e igualdad», y de libertad de las familias de elección de centros, que sólo es posible cuando no hay barreras económicas. Azcón, en su toma de posesión como presidente: "Aragón es tierra de acogida" de quien "respeta sus normas y valores" El presidente ha remarcado además que supone «cerrar el círculo» que comenzó con el PSOE para que las familias en Aragón puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, independientemente de sus posibilidades económicas.