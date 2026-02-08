Azcón revalida su victoria pero con dos escaños menos y avisa al PSOE: "Tic-tac, el sanchismo se acaba"

La estrategia del PP de intentar gobernar en solitario y sin depender de Vox ha fracasado de nuevo casi dos meses después del adelanto electoral en Extremadura. El candidato popular a la reelección en Aragón, Jorge Azcón, ha ganado las elecciones pero con un peor resultado que hace dos años y medio: ha pasado de 28 a 26 diputados. Por contra, los de Santiago Abascal son los más beneficiados de la noche pasando de siete a 14 escaños.

Azcón ha llegado al Hotel Reina Petronila de Zaragoza pasadas las 19.30 horas con cierto optimismo, con unas encuestas que le han ido a favor durante toda la campaña. Sin embargo, y a medida que ha avanzado la noche, la contención ha ido a más entre los cuadros del PP aragonés.

A pesar de haber perdido apoyo en estos comicios, los militantes del PP han recibido a Azcón con entusiamos y gritos de "presidente, presidente". El candidato a la reeleción ha subido al escenario con el puño alzado y con su característica sonrisa. Lo primero que ha dicho es que ya le había llamado la socialista Pilar Alegría para felicitarle "por haber ganado las elecciones".

Acto seguido, ha querido dejar claro que los dos escaños que ha perdido su formación no cambian en nada el escenario actual. "La realidad es que hoy los aragoneses han hablado en las urnas: hay un mensaje claro y nítido y que es que el PP de Aragón ha ganado las elecciones", ha dicho, recogiendo un largo aplauso de los suyos. Y ha continuado: "Es verdad que nos hubiera gustado no haber perdido 2 diputados, pero con 26 diputados no hay ningún otro partido que haya obtenido el resultado del PP".

Asimismo, ha remarcado que los aragoneses han dejado claro "que no hay otro partido que pueda presentar candidato para ser presidente". "Es la primera vez que vamos a repetir Gobierno en Aragón", ha dicho Azcón, indicando que nunca antes el PP ha tenido a su alcance gobernar dos legislatura seguidas.

Para Jorge Azcón, sin embargo, estos comicios tienen otra lectura clara. "El próximo Gobierno de Aragón se va a encargar de que la otra gran verdad continúe. Decimos alto y claro tic-tac, tic-tac... ¡el sanchismo se acaba!", unas declaraciones que han levantado el ánimo del auditorio.

"Vamos a gobernar con un partido en la oposición, con un PSOE, que ha vuelto a sacar su peor resultado de la historia", ha resumido Azcón ante los suyos.

El PP dependerá de un Vox que crece hasta los 14 diputados La victoria del PP de este domingo le es imposible para alcanzar la investidura en solitario y volverá a necesitar los apoyos de la ultraderecha de Vox. La mayoría en la comunidad autónoma se sitúa en los 34 diputados. La dirección nacional del Partido Popular sostiene que "hay un mandato claro" tras este 8 de febrero y que será necesario "entenderse con otras formaciones políticas". Así lo ha expresado desde Génova el secretario general de la formación, Miguel Tellado. En la misma línea que Azcón, el dirigente popular afirma que "quien ha perdido las elecciones ha sido el sanchismo y su portavoz, Pilar Alegría". "Hemos sacado el resultado que han querido los aragoneses: el PP ha ganado y el PSOE ha perdido", ha resumido. ““ Fuentes del PP de Aragón también han indicado a RTVE que el de este domingo no es un "mal resultado". De hecho, se muestran "contentos" porque consideran que aquí "los perdedores son Pedro Sánchez y su portavoz, Pilar Alegría". "Jamás la derecha había tenido tanto apoyo en la comunidad", sostienen las mismas fuentes, refiriéndose a los 40 asientos que sumarán PP y Vox en las Cortes de Aragón. Al mismo tiempo, no esconden que las negociaciones se presentan "difíciles" las próximas semanas. Y apuntan las mismas fuentes que todo se puede alargar más de lo previsto porque en pocas semanas comienza la campaña electoral en Castilla y León.