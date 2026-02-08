Existe pierde un escaño en las elecciones de Aragón y la España vaciada se queda con dos diputados

Teruel Existe-Aragón Existe ha perdido un escaño en las Cortes de Aragón, hasta quedarse con dos. La formación de Tomás Guitarte —voz del hartazgo de la España Vaciada que aspira a revertir el desequilibrio territorial— ha obtenido el 3,55% de los votos, algo más de 23.000 papeletas en las elecciones autonómicas de este domingo, cuando se ha completado más del 98% del escrutinio.

"Es una verdadera lástima que los retos a los que se tiene que hacer frente en Aragón y Teruel hayan quedado diluidos en un debate nacional", ha declarado Guitarte, candidato a la presidencia autonómica y cabeza de lista por Teruel, al comparecer ante los medios de comunicación tras conocerse los resultados, y ha lamentado que la "presencia reiterada de los líderes nacionales" les haya perjudicado.

En los anteriores comicios aragoneses, logró tres asientos en el parlamento autonómico y captó más de 33.000 votos, lo que representó casi el 5% del electorado, muestra de la mengua del voto protesta por la pérdida de población y oportunidades en el medio rural, con arraigo especial en Teruel. De hecho, los dos diputados para esta nueva legislatura corresponden a esa provincia: el mismo Guitarte y Pilar Buj.

El PP ha sido el ganador de estas elecciones anticipadas en Aragón, pero se ha dejado dos escaños con respecto a la cita de 2023, y dependerá aún más de un Vox, que tiene el doble de fuerza. Mientras tanto, el PSOE se ha hundido a su mínimo histórico y la Chunta Aragonesista ha duplicado sus resultados.