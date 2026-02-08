Existe pierde un escaño en las elecciones de Aragón y la España vaciada se queda con dos diputados
- Guitarte lamenta que hayan quedado "diluidos" en un debate en clave nacional y augura una gobernabilidad "más compleja"
- Sigue el minuto a minuto y la última hora en directo de las elecciones en Aragón
Teruel Existe-Aragón Existe ha perdido un escaño en las Cortes de Aragón, hasta quedarse con dos. La formación de Tomás Guitarte —voz del hartazgo de la España Vaciada que aspira a revertir el desequilibrio territorial— ha obtenido el 3,55% de los votos, algo más de 23.000 papeletas en las elecciones autonómicas de este domingo, cuando se ha completado más del 98% del escrutinio.
"Es una verdadera lástima que los retos a los que se tiene que hacer frente en Aragón y Teruel hayan quedado diluidos en un debate nacional", ha declarado Guitarte, candidato a la presidencia autonómica y cabeza de lista por Teruel, al comparecer ante los medios de comunicación tras conocerse los resultados, y ha lamentado que la "presencia reiterada de los líderes nacionales" les haya perjudicado.
En los anteriores comicios aragoneses, logró tres asientos en el parlamento autonómico y captó más de 33.000 votos, lo que representó casi el 5% del electorado, muestra de la mengua del voto protesta por la pérdida de población y oportunidades en el medio rural, con arraigo especial en Teruel. De hecho, los dos diputados para esta nueva legislatura corresponden a esa provincia: el mismo Guitarte y Pilar Buj.
El PP ha sido el ganador de estas elecciones anticipadas en Aragón, pero se ha dejado dos escaños con respecto a la cita de 2023, y dependerá aún más de un Vox, que tiene el doble de fuerza. Mientras tanto, el PSOE se ha hundido a su mínimo histórico y la Chunta Aragonesista ha duplicado sus resultados.
Guitarte cree que la gobernabilidad es ahora "más compleja"
El líder de Teruel Existe ha valorado que la gobernabilidad en Aragón está ahora en "una situación todavía más compleja de la que había antes de las elecciones", dado que la única suma posible parece la del PP con Vox y fue el "no funcionamiento de esa fórmula" lo que abocó a la convocatoria. "Imagino que habrá que hacer un esfuerzo de diálogo y consenso para salir de este atolladero", ha afirmado.
Los diputados de esta formación, que en el ámbito nacional fueron claves para la primera investidura de Pedro Sánchez en 2020, se abrieron durante esta campaña a negociar también a su derecha, con el PP, y con "quien hiciese falta" para evitar las "políticas de ultraderecha". No obstante, Guitarte ha reconocido este domingo que la alternativa parece imposible.
"La sociedad aragonesa se encamina hacia una derechización de sus políticas todavía mayor", ha dicho, pese a considerar que la mayoría de la población no las comparte. En su opinión, los incrementos de votos de Vox —que ha pasado de 75.000 votos en los anteriores comicios a 117.000 este año— y Se Acabó la Fiesta (SALF) —el partido de Alvise Pérez, que ha logrado casi 18.000 en su primera cita autonómica, más que el Partido Aragonés y Podemos juntos, aunque no ha logrado el escaño— se deben a un "voto protesta" que formaciones como la suya no han "sabido canalizar", aunque son las que están "defendiendo y trabajando" los problemas que afectan a la ciudadanía.
Así, finalmente, ha llamado a una reflexión sobre el apoyo a formaciones de las que no se sabe si "tienen capacidad siquiera de gestionar la cosa pública". Antes, respecto a su partido, se ha comprometido a vigilar el cumplimiento de las promesas electorales y trabajar para que los problemas de la provincia de Teruel se aborden.
Estos comicios, los primeros que se celebran en Aragón por separado del resto de autonomías por el adelanto electoral, tendrán también una lectura en clave nacional. No obstante, será menos relevante en el caso de Existe, que ya se quedó fuera del Congreso en las elecciones de 2023 al no reunir los votos suficientes para arañar un escaño en Teruel, como sí hizo en 2019. En clave autonómica, es relevante su pérdida de casi 10.000 votos en tres años.
La participación este año ha alcanzado el 56,29% a las 18.00 horas, lo que supone 1,56 puntos porcentuales más que en 2023, cuando se elegían tanto a representantes autonómicos como municipales. Para Guitarte, ese incremento "da a entender que los aragoneses estiman su propia autonomía" y que existe una "posición autonomista" frente a quienes dicen que eso "son tonterías".
