Crónica de la jornada electoral: "Quiero ser la primera mujer que vota hoy en Aragón"

Ana Cristina se ha plantado en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza y no se ha movido ni un milímetro durante minutos. "Quiero ser la primera mujer que vota hoy en Aragón", explica a RTVE Noticias. Este domingo ha madrugado porque le había tocado ser vocal suplente de una de las mesas en este centro de votación. Finalmente, el vocal titular se ha presentado y no le ha hecho falta quedarse. "Ahora me voy a abrir el bar, que lo tengo aquí cerca. Pero antes voy a votar", nos indica con una sonrisa.

Su reto era el de ser la primera mujer en votar y lo ha conseguido. "Yo siempre participio, hay que hacerlo. Y más recordando lo que nos costó a las mujeres tener derecho a voto", asegura. Los primeros minutos transcurren con normalidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, el centro de votación más grande en esta jornada electoral con un total de 14 mesas. Un funcionario nos indica que cerca de 9.000 ciudadanos están inscritos para votar en este punto.

Zaragoza ha despertado con un cielo relativamente claro y con un río Ebro muy crecido a su paso por el famoso Puente de Piedra. Es el recuerdo de las fuertes lluvias en Aragón de los últimos días. Este domingo, sin embargo, la meteorología ha dado una tregua y permite a los electores salir a la calle para elegir a los 67 representantes de las nuevas Cortes de Aragón.

"He faltado solo una vez a votar y me arrepentí" Jesús es otro de los electores más mañaneros. Viste un abrigo grueso para protegerse del frío intenso. "Hay que venir a votar, debería de ser una obligación", relata. "He venido pronto porque así aprovecho el día", y recuerda que solo una vez decidió no acudir a las urnas. "Me arrepentí", afirma con contundencia, al mismo tiempo que pide tener en cuenta "que en España no se pudo votar durante mucho tiempo". También se anima a dar un pronóstico sobre el resultado electoral: "Creo que van a cambiar poco las cosas". Sin embargo, espera que "mucha gente se pronuncie sobre el futuro de Aragón". Ciudadanos observan las papeletas para ejercer su derecho al voto en el Ayuntamiento de Zaragoza. RTVE / Àlex Cabrera Otra de las votantes más madrugadoras es Teresa, de 79 años, que se ayuda de una muleta para caminar. Antes de acceder al centro de votación pide permiso a la agente de policía que hay en la puerta para entrar con su perro. "Se llama Otto", dice mientras mira a la mascota. "Yo vengo a votar porque hay que votar. Y ya está", nos cuenta con esmero. "Me gustaría que saliera al que voy a votar, pero eso ya no lo sé", explica sonriendo.

"Tenía mil cosas mejor que hacer, pero es lo que toca hoy" Adrián habla con cierta resignación. Tiene 25 años y le ha tocado ser presidente de mesa en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Tenía mil cosas mejor que hacer, pero es lo que toca hoy", entre risas de sus dos compañeras. Es la primera vez que ejerce esta función. "En estas primeras horas, la verdad, todo va muy bien. Mis compañeras son muy majas", asegura mientras observa que llega un ciudadano para depositar su voto en la urna. Adrián (centro) y Sara (derecha), ejercen de presidente y de vocal en esta jornada electoral. RTVE / Àlex Cabrera En la misma mesa se encuentra Sandra. "Es la segunda vez que me toca. La primera fue con 19 años y ahora que tengo 30 me vuelve a tocar", explica a RTVE Noticias, aunque asegura al mismo tiempo que "no le importa". Su expectativa es que la jornada electoral "vaya muy bien y que sea tranquila". Mientras conversamos con ella, se acerca un trabajador de Correos para dejar los votos por correo. No se depositarán en la urna hasta que se cierren los colegios electorales. Un funcionario de la administración autonómica nos explica que los últimos en votar serán, justamente, los miembros de las mesas. También nos indica que las primeras horas se están desarrollando en Zaragoza con "total normalidad".