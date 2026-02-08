La participación en las elecciones de Aragón llega al 67,5%, 1,4 puntos menos que en 2023

⏳ Esta noticia muestra los votos del censo de españoles residentes en España (CER) y está elaborada con el 98,51% del voto escrutado.

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo ha sido de un 67,5% al cierre de los colegios electorales, con más del 98,54% del voto escrutado. Es una cifra 1,35 puntos más baja que la que se registró en la noche electoral de 2023, cuando acudieron a las urnas el 68,9% de la población censada como residente en España. El dato final consolidado de participación, que es el que se recoge en este gráfico de evolución histórica, para aquellas elecciones autonómicas fue del 66,54%, pero es sobre el censo total, incluido el de residentes ausentes, aquellos que viven en otros países.

Al final, la participación ha caído en las tres provincias, especialmente en Teruel, donde se ha dejado 6,4 puntos hasta bajar al 67,6%, y en Huesca, donde ha retrocedido un 3,7 puntos hasta el 64,8%. En Zaragoza, la afluencia a las urnas se ha mantenido con un 68,2%, apenas un 0,1 punto menos.

La participación ha subido solo en 58 de los 731 municipios de Aragón y ha bajado en 671 mientras que en dos se mantiene. Ha crecido en Zaragoza capital 2,2 puntos hasta alcanzar un 68,9% y en Huesca ciudad también, alrededor de 2,5 puntos hasta el 65,7%. En Teruel ha votado más gente que en la capital oscense -un 66,6%- pero 1,4 puntos menos que hace tres años.

Entre los diez municipios más poblados, solo ha subido -además de en Zaragoza y Huesca- en Utebo (Zaragoza) y Barbastro (Huesca). En Calatayud, la cuarta ciudad con más población de Aragón y la segunda con más censo de Zaragoza, la afluencia a las urnas ha caído 2,8 puntos. En Monzón, la segunda más poblada de Huesca baja un 3,7 y en Alcañiz, la segunda con más habitantes de Teruel, 2,5 puntos.

La mayor participación se ha alcanzado en Berrueco, un municipio con 32 habitantes de Zaragoza, donde han acudido a las urnas el 92,85% de los censados. Alcanzan el 90% también Contamina, también zaragozano, y los municipios de Tormón, Salcedillo y Rubiales, en Teruel.

Por debajo de una participación del 50% se han quedado Val de San Martín, Calcena y Valmadrid, de Zaragoza; y Fuentes de Rubielos y Burbáguena, de Teruel.

El mayor incrementos de participación se ha registrado en Torre de Arcas, en Teruel con 17 puntos porcentuales más. Una localidad de 76 habitantes empadronadas donde ha votado más del 75% del censo.

