PP y Vox defienden su pacto en Andalucía mientras la oposición lo tilda de "involución"

Menos de 24 horas después de la investidura de Juanma Moreno, que es por tercera vez presidente de la Junta de Andalucía tras alcanzar un acuerdo con Vox, es día de valoraciones. PP y Vox defienden el pacto que se daba a conocer apenas media hora antes de la segunda votación de investidura. La oposición, por el contrario, denuncia que "llevaba cociéndose desde el primer día". Así lo ha dicho la socialista María Jesús Montero, que insiste en que el pacto no recibió publicidad para impedir su debate en la asamblea autonómica.

A pesar de que el pacto de Andalucía está siendo uno de los temas más comentados del día en las citas de actualidad política, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha participado en un acto en Castellón, se ha marchado sin responder a las preguntas de los periodistas.

Sí ha hablado el recién investido presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno, que espera que el "lío" que pronosticó en campaña si el PP no obtenía mayoría absoluta haya terminado tras el acuerdo con Vox. Ha señalado que había dos opciones: volver a las urnas o pactar con Vox. El popular eligió la "corresponsabilidad hacia Andalucía" para poner en marcha la legislatura. Este viernes ha reconocido que será más "complicado" que si el Gobierno fuera monocolor. Las negociaciones han tenido "tiranteces" y "cesiones por ambas partes", ha aseverado en una entrevista en la cadena COPE.

Según Moreno, la dirección nacional del PP le dejó "absoluta libertad" en estas conversaciones y cualquier gobierno de coalición conlleva "limitaciones". Moreno ha defendido que "es mejor" que desde Vox "se impliquen en el gobierno" de Andalucía y "estén dentro, mejor que fuera".

La interpretación de la prioridad nacional Respecto a la prioridad nacional que contempla el pacto, según Moreno se limita a la aplicación de los baremos de arraigo que ya se tenían en cuenta en asuntos sociales como la dependencia y que ahora se llevarán también a políticas como la de vivienda. Así lo han defendido también otros líderes del PP, como Cuca Gamarra, Jorge Sémper que han ofrecido entrevistas en diversos medios de comunicación. También Jaime de los Santos, que ha negado, en una entrevista en RNE, que el PP haya claudicado. De los Santos niega una "claudicación" del PP en el pacto con Vox en Andalucía: "Todos tienen que ceder" El nuevo vicepresidente de Vox de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira ha reaccionado a las afirmaciones de los populares. En una entrevista en Antena 3, ha dicho que el arraigo es solo "uno de los conceptos" para aplicar la prioridad nacional: “Pretendemos cambiar los criterios de baremación para que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública y protegida se destinen fundamentalmente a los españoles” Según Gavira, esto se conseguirá con instrumentos jurídicos de la Junta de Andalucía en el marco de sus competencias, y con una proposición de ley instando al Gobierno central para que modifique la Ley de Extranjería. "Vamos a utilizar todos los instrumentos, los jurídicos y las competencias autonómicas y, por supuesto, la posibilidad que tenemos de cambiar las leyes nacionales desde el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados", ha asegurado. La prioridad nacional, también en el pacto de Andalucía: claves de los acuerdos entre PP y Vox en las autonomías Noemí San Juan Desde X ha llegado la reacción del vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha celebrado que el acuerdo con el PP está confeccionado "pensando en España y en los españoles". "Vox cumple, no defrauda", ha rematado.

La oposición critica el pacto como "involución" y rechaza que no se haya debatido La secretaria general del PSOE-Andalucía, María Jesús Montero, ha calificado el pacto de "involución", ya que "todas las políticas que la ultraderecha ha pregonado" están recogidas en el acuerdo: "Es la principal muestra del postureo de la moderación de Moreno Bonilla, de que quería una vía distinta a otros lugares del Estado. Es una mentira", ha señalado. Montero, que se ha erigido como "la alternativa real a la ultraderecha", ha afirmado que el pacto "se lleva cociendo" desde que se conocieron los resultados electorales y ha señalado al presidente del PP andaluz: "A Moreno Bonilla se le ha caído la careta: ni era moderado, ni le importaba el desarrollo de Andalucía, ni su palabra", ha criticado, ya que "dijo que no aceptaría la prioridad nacional y está; dijo que no defendería negacionismo cambio climático y ahí esta; dijo que no haría una política de rechazo inmigración y ahí está". "Es un auténtico retroceso", ha añadido después, en referencia a las medidas en educación y sanidad, para mostrar su "preocupación por el ritmo de desmantelamiento de los servicios públicos. Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, considera evidente que Moreno Bonilla ""se ha comido con papas la prioridad nacional" que exigía Vox. Por ese motivo le ha calificado de "un mandao" y ha dicho que "es un varoncillo más del Partido popular".