De los Santos niega una "claudicación" del PP en el pacto con Vox en Andalucía: "Todos tienen que ceder"
- El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP recuerda que llevan pactando en esta comunidad autónoma desde 2019
- Asegura que se siente "incómodo" ante "algunas afirmaciones" de Vox, igual que con otras de otras formaciones como Podemos
El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha negado que el acuerdo que ha permitido la investidura de Juanma Moreno en Andalucía sea una "claudicación" sino que se trata del "resultado" de lo que los andaluces decidieron en las urnas. "Me gustaría que todos confiáramos en un Gobierno que ya ha demostrado hasta qué punto es solvente", ha dicho tras ser investido Moreno en el Parlamento andaluz.
"En un pacto, en una negociación todas las partes tienen que ceder", ha dicho en Las Mañanas de RNE, en relación con algunas de las medidas como las relativas con la retirada de subvenciones a oenegés dedicadas a la migración o a los sindicatos y contra medidas contra el cambio climático.
Y ha recordado el primer gobierno de Moreno en Andalucía, de la mano de Ciudadanos y Vox: "¿Dónde esta toda esa fiscalización de lo social en cuanto se dieron pasos hacia atrás en los derechos conquistados? ¿Cuánto se deshizo ese estado de bienestar que entre todos nos hemos dado y han convertido a España en ese Estado de bienestar en el que todos nos queremos mirar?".
"Quizá debo preguntarme en qué debo mejorar para que decidan mi papeleta"
De los Santos ha valorado el acuerdo alcanzado con Vox y ha recordado que un pacto con este partido y con el ya extinto Ciudadanos, permitió a Moreno ser presidente de la Junta de Andalucía por primera vez en 2019 y "dar la vuelta a las políticas del PSOE" que habían llevado a esta comunidad a "los peores datos de empleabilidad". De nuevo, ha dicho, vuelve a ser presidente gracias a Vox, y "tener" a uno de los presidentes "que más aportan" es "motivo de alegría y celebración".
En Andalucía ha recordado que las mayorías absolutas sólo las ha conseguido Moreno y algún presidente del PSOE, y que por tanto otras veces ha sido necesario pactar, "a veces con cesiones a una izquierda radicalizada", ha afirmado.
Preguntado en concreto por si se siente incómodo con la alianza con Vox, ha dicho que se siente "cómodo" con "lo que emana del hecho tan sacrosanto del sufragio universal" y que no va a ser él quien le ponga nota a una opción política que han votado cerca de tres millones de personas en España. Y se ha planteado que quizá "tendría que preguntarse por qué no han elegido" la papeleta de su partido. "Quizá lo que tengo que preguntarme es en que debo mejorar yo para que esos votantes decidan mi papeleta", ha reflexionado.
"Sí me siento incómodo cuando escucho algunas afirmaciones de Vox, tan incomodo como cuando escucho otras afirmaciones de Podemos, Sumar, o PSOE", ha asegurado.
Ante la celebración este fin de semana del Día del Orgullo, De los Santos, que reivindicó ante el Congreso su homosexualidad en la votación de la ley contra las terapias de conversión, ha asegurado que no van a dar "ni un paso atrçás" en cuanto a los derechos del colectivo LGTBIQ+.