De los Santos niega una "claudicación" del PP en el pacto con Vox en Andalucía: "Todos tienen que ceder"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha negado que el acuerdo que ha permitido la investidura de Juanma Moreno en Andalucía sea una "claudicación" sino que se trata del "resultado" de lo que los andaluces decidieron en las urnas. "Me gustaría que todos confiáramos en un Gobierno que ya ha demostrado hasta qué punto es solvente", ha dicho tras ser investido Moreno en el Parlamento andaluz.

"En un pacto, en una negociación todas las partes tienen que ceder", ha dicho en Las Mañanas de RNE, en relación con algunas de las medidas como las relativas con la retirada de subvenciones a oenegés dedicadas a la migración o a los sindicatos y contra medidas contra el cambio climático.

Y ha recordado el primer gobierno de Moreno en Andalucía, de la mano de Ciudadanos y Vox: "¿Dónde esta toda esa fiscalización de lo social en cuanto se dieron pasos hacia atrás en los derechos conquistados? ¿Cuánto se deshizo ese estado de bienestar que entre todos nos hemos dado y han convertido a España en ese Estado de bienestar en el que todos nos queremos mirar?".