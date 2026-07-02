Feijóo critica la regularización de migrantes: "No hay país que resista desde el punto de vista social, bienestar y cultural"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno o las nacionalizaciones de descendientes de exiliados por la llamada 'Ley de nietos'. Y va un paso más allá. Según Feijóo, desde 2019 han entrado "siete u ocho millones de ciudadanos" y eso "no hay país que lo resista desde el punto de vista social de bienestar y cultural. Necesitamos cambiar la propuesta de política migratoria", ha exigido.

Por ello, Feijóo ha defendido que solo se "pueda entrar en España con un contrato de trabajo". "Además, tiene que cumplir las leyes españolas. Un emigrante que no cumple la ley tendrá que ser expulsado", ha enfatizado.

Para el líder del PP, el Gobierno tiene "una falta de orden y arbitrariedad" en esta materia. "La frivalidad es algo que Europa no puede entender y eso nos lleva a una enorme irresponsabilidad en nuestra política migratoria", ha añadido.

Con la inmigración en el foco, Feijóo ha vuelto a defender su postura en contra de la 'Ley de nietos'. "Esto no se hace de acuerdo con la ley, de forma transparente y limpia [...] nosotros hemos de decir así no". "Para dar un pasaporte español tiene que quedar clarísima la limpieza del proceso. El hecho de delegar la tramitación y la acreditación de la documentación de los solicitantes en empresas públicas o incluso en empresas del estado cubano para dictarse si una persona tiene o no documentación suficiente va en contra de la seguridad y de la limpieza en el procedimiento", ha incidido.