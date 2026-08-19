Seres queridos y admiradores despiden a Tamariz, "maestro de maestros" de la magia

Un sombrero de copa, el estuche del violín imaginario que "tocaba" en sus actuaciones, y cartas, muchas cartas con mensajes de despedidas. Familiares, admiradores y discípulos del mago Juan Tamariz, entre ellos compañeros de profesión como Jorge Blass, Mago More, Anthony Blake, Karim o Jandro, han acudido este miércoles al velatorio laico en el madrileño tanatorio de San Isidro donde el famoso ilusionista ha sido homenajeado durante todo el día antes de ser incinerado en El Escorial.

Los asistentes al velatorio, abierto desde las 10:30 horas hasta las 22:30, han podido escribir unas palabras de tributo a Tamariz en naipes de una baraja francesa, como las que usaba en sus trucos de cartomagia, que después son expuestos en un panel. Mientras, en una pantalla se proyectan imágenes de actuaciones del considerado uno de los mejores magos del mundo, el mejor para muchos, para el que se prepara un homenaje en octubre en un teatro madrileño.

El popular ilusionista y divulgador falleció este martes a los 83 años en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, lo que ha generado una oleada de reacciones de admiración por su figura tanto en España como en otros países.

Capilla ardiente de Juan Tamariz, instalada en el tanatorio de San Isidro, en Madrid. EFE/ Chema Moya

Uno de sus discípulos, el mago Jorge Blass, ha explicado que hoy ha recibido llamadas "de todo el mundo" para expresar sus condolencias por Tamariz, desde David Copperfield a magos de China y varios países europeos. "Sus libros se tradujeron a 17 idiomas. Es un pensador que ha transformado el mundo de la magia", ha remarcado.

"Maestro de maestros" de varias generaciones, le ha definido por su parte el Mago More, que le conoció en la Sociedad Española de Ilusionismo. "Después de las reuniones siempre íbamos a cenar y estábamos hasta las 8 de la mañana, que era cuando Juan realmente estaba en su gran actividad. Por la noche nos dejaba todos doblados", ha relatado.