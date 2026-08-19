Los programas de televisión que convirtieron a Tamariz en un icono: de 'Tiempo de magia' al 'Un, dos, tres...'

Este 18 de agosto despedíamos a uno de los mejores magos de la historia, Juan Tamariz (1942-2026), que ha fallecido a los 83 años. Sin duda el mago español más popular de todos los tiempos. Sobre todo gracias a sus apariciones en Televisión Española, en programas míticos como el Un, dos, tres... responda otra vez o ¡Chan, tatachán!, donde era el protagonista absoluto. Unos números en los que mezclaba como nadie la magia de proximidad y el humor. Por eso queremos rendirle un pequeño homenaje, recordando algunas de esas inolvidables actuaciones.

'Tiempo de magia' (1976) En 1972 Tamariz apareció en varios capítulos de Buenas tardes (1972), un programa que presentaba Raúl Matas. Pero Tamariz no empezó a darse a conocer realmente hasta la emisión de Tiempo de magia (1975), que fue el primer programa que Televisión Española dedicaba a la magia, aunque también tenía grandes dosis de humor. Un espacio que presentaban dos de los magos del momento: Julio Carabias, que también era actor y showman, y que en esa era muy popular por sus intervenciones en numerosos espectáculos. Incluso llegó a presentar el especial Nochevieja de 1967. Y el segundo era, por supuesto, Juan Tamariz. Juntos realizaban toda clase de trucos de magia y juegos de manos al tiempo que contaban chistes. En RTVE podéis ver el piloto de este espacio (de 1975) y una curiosidad es que Tamariz aparece con un violín de verdad, no el imaginario que solía usar para celebrar sus trucos. Programas y Concursos en el Archivo de RTVE Tiempo de magia - Programa piloto Ver ahora

Fue uno de los "Tacañones" del 'Un, dos, tres...' (1976) Pero si hay un programa al que Tamariz debe su enorme popularidad entre el gran público es al Un, dos, tres... responda otra vez, de Chicho Ibáñez Serrador, donde la mayoría le vimos usar su violín imaginario, parar su cochecito de madera frente a la carta elegida o decir su famosa frase "¡Chan, tatachán!". Lo que muchos no recordaréis es que antes de maravillarnos con esos trucos de magia, Tamariz fue uno de los "Tacañones" de la segunda temporada del programa (1976). Interpretaba a Don Estrecho y estaba muy bien acompañado por El profesor Lápiz (Pedro Sempson) y Don Rácano (Paco Cecilio). En los archivos de Televisión Española tenemos el momento en el que Kiko Ledgard y el propio Chicho los presentaban como los sustitutos de Don Cicuta.

'El recreo' (1977) Tamariz interpretó a Don Estrecho durante 53 episodios, hasta que en 1977 dejó el programa y se incorporó al espacio infantil El recreo, donde acercó por primera vez la magia a los niños. Un programa en el que también aparecía el inolvidable Torrebruno. El recreo (1977) El recreo - 24/02/1979 Ver ahora

Su regreso como mago al 'Un dos, tres...' Pero fue su regreso al Un, dos, tres... responda otra vez, ya como mago, lo que le dio su gran popularidad. En RTVE.es encontraréis numerosos capítulos del programa con actuaciones de Tamariz. Nosotros hemos seleccionado este programa en el que, a partir de 1 hora 34 minutos podéis ver uno de sus famosos números, en el que utiliza su famoso cochecito rojo de madera. Un, dos, tres Un, dos, tres, a leer esta vez - El retrato de Dorian Gray Ver ahora

'Superstar: presentado por Juan Tamariz' (1984) Superstar fue un famoso programa de variedades emitido por TVE en 1984, que tenía la particularidad de cambiar de presentador o presentadora cada semana. Por este espacio pasaron figuras como Lola Flores, Norma Duval, Paloma San Basilio, Francisco Umbral y, por supuesto, Juan Tamariz. Además de hacer algún que otro truco de magia, el mago demostraba sus cualidades de showman para presentar a artistas como el grupo de baile ‘Brasil Tropical’, Laín (‘Arriquitaun’), Nena (‘Question mark’), Les Lagolce, Ricchi e Poveri (‘Acapulco’), Lucía (‘Enredadito’, ‘Quédate’), Lole y Manuel (‘Desde Córdoba a Sevilla’, ‘Amultamid’), y María Rosario Omaggio (‘Black key’). Superstar Superstar - Presentado por Juan Tamariz Ver ahora

'Magia Potagia' (1988) Tamariz mantuvo su popularidad gracias a otros programas de televisión en distintas cadenas. En 1988 volvió a Televisión Española con Magia Potagia, que tenía como título otra de sus populares frases humorísticas. En este programa también aparece el famoso ilusionista argentino manco René Lavand. Lo curioso es que en los inicios de su carrera, Tamariz formó el grupo "Los mancos", con Juan Antón, ya que ambos actuaban usando solamente una mano.

En 'La tarde en 24 Horas' (2010) "Jugar, la ilusión, la fantasía, la fascinación de la infancia... o de la adultez pero dejando de lado la lógica. Todo eso es lo que pretendo conseguir con mis trucos de magia". Así definía su magia Juan Tamariz en una interesante entrevista con Elena Sánchez en La Tarde en 24 Horas, en 2010, con motivo del estreno de uno de sus espectáculos. Una interesante entrevista en la que confesaba que la magia "le hacía disfrutar" y que terminaba con uno de sus inolvidables trucos. 12.03 min Juan Tamariz: "La magia me hace disfrutar"

'Punts de vista' (2016) En el programa Punts de vista, Tamariz explicaba en 2016 que una de las claves para triunfar como mago era algo que le habían transmitido sus maestros: "Amar lo que se hace y hacerlo con pasión". Otra interesante entrevista en la que hablaba de temas como su pasión por el arte o por el cine. De hecho, estudió cine y llegó a dirigir algunos cortometrajes en los 70, antes de decantarse por la magia. 12.26 min Punts de vista - Juan Tamariz: 'Magia potagia'

'Conversatorios en Casa de América' Otra de las entrevistas más completas con Tamariz que encontramos en los archivos de Televisión Española es la que le hicieron en el programa Conversatorios en Casa de América, junto a la también maga Consuelo Lorgia. En ella Tamariz confesaba que: "Yo no hago humor, salgo contento a hacer magia. Porque pienso que puedo transmitir eso a los espectadores. Y lo que busco es que al final el público esté más contento que cuando entró". Una bonita entrevista en la que también aseguraba que la magia era tan bonita porque "Dejaba salir a ese niño que todos llevamos dentro". Conversatorios en Casa de América Conversatorios en Casa de América - Juan Tamariz y Consuelo Lorgia Ver ahora