Diez heridos trasladados al hospital, dos por asta de toro: parte médico del último encierro de San Fermín

Diez heridos han sido trasladados al hospital, dos de ellos por asta de toro tras un peligroso octavo y último encierro de San Fermín 2026 con los toros extremeños de Jandilla, que han embestido a algunos de los corredores.

Los dos atendidos por asta de toro son un navarro de 18 años por una cornada en el muslo en la zona del Ayuntamiento de Pamplona, y otro varón de Guadalajara de 46 años por una cornada en el tórax en el tramo de Telefónica, según el parte médico del Gobierno de Navarra. El resto de afectados han sido: un hombre de Castellón de 53 años con deformidad en el codo; un británico de 86 años por heridas en la mano, el codo y la ceja; y tres navarros (uno de 32 años por contusión lumbar; otro de 18 por trauma costal, y un último de 28 por luxación en el hombro).

También hay un valenciano de 49 años, ingresado por golpe en la cabeza y síncope; un sevillano de 52 años por contusiones; y un madrileño de 33 con trauma en la rodilla. Aunque en un principio se había informado de un tercer corneado, posteriormente se ha rectificado la información.

En cuanto a los heridos de los encierros anteriores, siguen ingresados un varón de 25 años de Jaén con contusiones en espalda y rodilla por el encierro de este lunes; un alicantino de 30 años el pasado sábado afectado por una cornada; y un navarro de 63 años con fractura cadera y un hombre de Córdoba de 65 años con neumotórax por la carrera del viernes.