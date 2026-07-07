San Fermín 2026: reglas y prohibiciones para correr los encierros, qué está permitido y qué no

Los encierros de San Fermín volverán a reunir a miles de personas que, vestidas de blanco y con el tradicional pañuelo rojo al cuello, recorrerán cada mañana las calles de Pamplona. Durante menos de tres minutos, corredores experimentados, vecinos y turistas compartirán los 875 metros que separan los Corrales de Santo Domingo de la Plaza de Toros. Es una de las carreras más emblemáticas y peligrosas del mundo. Por ello, el cumplimiento de unas estrictas normas de seguridad resulta imprescindible.

Cualquier persona mayor de edad puede participar sin necesidad de inscripción previa. Cada año, el Ayuntamiento de Pamplona recuerda que correr en los encierros exige preparación física, responsabilidad y respeto absoluto a las reglas. El objetivo es minimizar los riesgos tanto para quienes participan, como para el resto de corredores y para las propias reses.

¿Cuáles son las reglas para correr el encierro? Correr los encierros de San Fermín no requiere incripción previa. Sin embargo, sí que hay que cumplir una serie de normas fijadas por el Ayuntamiento de Pamplona para garantizar la seguridad de corredores y espectadores. Los participantes deben ser mayores de 18 años, encontrarse en buena condición física y conocerse el recorrido antes de participar. Es recomendable elegir previamente el tramo por el que se va a correr, ya que completar los 875 metros de encierro resulta prácticamente imposible debido a la gran afluencia de personas. San Fermín 2026: El ritual del vallado, cuándo se colocan las vallas y quién monta la estructura RTVE/ Agencias El acceso al recorrido también está regulado. Los corredores deben entrar antes del cierre de los accesos y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía y de los pastores. De martes a viernes se cierra a las 7:30 horas, mientras que los lunes, sábados y domingos se adelanta a las 7:15 por la mayor afluencia de corredores. Durante la carrera, se debe correr en línea recta, sin cruzarse delante de la manada ni detenerse en el recorrido. Una vez finalizado el tramo elegido, el corredor debe abandonar la trayectoria por los laterales. Al llegar a la Plaza de Toros, debe refugiarse rápidamente tras el vallado para dejar libre la entrada del resto de participantes.

¿Qué ropa y calzado son obligatorios para poder participar? La normativa no obliga a vestir el tradicional blanco y rojo de San Fermín, aunque la mayoría de los corredores lo hace por tradición. Lo que sí exige el Ayuntamiento de Pamplona es utilziar ropa cómoda que no dificulte la carrera y una calzado deportivo adecuado. Está expresamente prohibido correr con chancletas, sandalias, zuecos, zapatos de tacón o cualquier otro calzado que pueda provocar caídas o poner en riesgo al resto de participantes. Corredores guían a los toros de lidia en la esquina de la calle Estafeta durante el primer encierro Denis Doyle/Getty Images Además, tampoco pueden participar personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol, las drogas o que no estén en plenas condiciones físicas y psíquicas para afrontar la carrera.

¿Qué conductas están prohibidas ante los toros? Las normas del encierro prohíben cualquier comportamiento que pueda alterar el recorrido de la manada o incrementar el riesgo para corredores y animales. Entre las conductas sancionables figuran tocar a los toros, agarrarles los cuernos, hostigarlos, llamar su atención o dificultar su avance, salvo en situaciones excepcionales para evitar una cogida. Tampoco está permitido correr hacia las reses ni hacerlo detrás de ellas. Un corredor cae tras ser derribado por un toro durante el encierro de San Fermín 2025 Fernando Pidal/SOPA Images/LightRocket Igualmente, está prohibido permanecer parado en mitad del recorrido, quedarse junto al vallado o refugiarse antes del inicio del encierro en portales, esquinas o rincones del trayecto, ya que estas acciones pueden obstaculizar la carrera y poner en peligro al resto de corredores.

¿Se puede correr en San Fermín con mochilas, objetos o disfraces? El Consistorio prohíbe portar cualquier objeto que pueda entorpecer el desarrollo del encierro o comprometer la seguridad. Entre los elementos expresamente prohibidos se encuentran mochilas, bolsos, botellas, vasos, bastones, cámaras de fotos o de vídeo, micrófonos y cualquier otro dispositivo de grabación sin autorización. Tampoco se permite participar utilizando bicicletas, patinetes, monopatines o cualquier otro medio mecánico de desplazamiento. Respecto a los disfraces, la normativa no los menciona de forma específica, pero cualquier indumentaria que dificulte la movilidad, reduzca la visibilidad o suponga un riesgo para el desarrollo normal del encierro puede ser motivo de la expulsión del recorrido o una sanción.