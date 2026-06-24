Sanfermines 2026: las pancartas de las peñas hacen referencia a Palestina, a Trump o al feminismo
- La Federación de Peñas de Pamplona expondrá esta selección de imágenes el próximo sábado, Día de Peñas
- También han trabajado para prevenir situaciones de violencia sexista y garantizar una respuesta "contundente"
La Federación de Peñas de Pamplona ha presentado este miércoles el programa de actividades para el Día de Peñas, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio. Será un encuentro plagado de música y gastronomía en el que no faltarán las clásicas pancartas que, un año más, llevarán los principales asuntos de actualidad social, tanto local como internacional, a las fiestas de San Fermín.
Las imágenes podrán verse de manera oficial el propio sábado en las inmediaciones de la Plaza de Toros, y vuelven a usar su característico humor crítico para abordar temas como la situación de Palestina, la extrema derecha, el feminismo, el ecologismo o el antimilitarismo. Las referencias a personajes del momento como Donald Trump, conviven con aniversarios señalados y con homenajes, como el dedicado a Robe Iniesta, el fallecido vocalista de Extremoduro.
Sobre el contexto de reflexión que propicia la difusión de estas pancartas, Rakel Arjol, presidenta de la Federación de Peñas ha subrayado que en los Sanfermines “no hay lugar para las agresiones sexistas ni para ninguna otra forma de violencia o discriminación". "Todas nuestras peñas son y seguirán siendo espacios seguros para las mujeres, preparados para actuar con responsabilidad y determinación ante cualquier agresión, independientemente de quién la cometa" ha destacado Arjol, que ha estado acompañada por Iñaki Herrera. En los últimos meses las peñas han trabajado conjuntamente para prevenir situaciones de violencia sexista y para garantizar una respuesta "coordinada y contundente" en caso de que se produzcan, tal y como ha añadido la presidenta. Y este año, se cumple el décimo aniversario del caso de La Manada, que causó gran impacto en la sociedad.
Durante la rueda de prensa, representantes de las peñas han hecho un llamamiento a “disfrutar de estas fiestas desde la libertad y el cuidado colectivo”. Los Sanfermines son “una celebración popular construida desde la diversidad, la convivencia y el respeto mutuo”, han añadido.
Un encuentro plagado de música y gastronomía
La Federación, que agrupa a 16 asociaciones, ha desglosado las actividades que compondrán el Día de las Peñas, previo para muchos de los actos sanfermineros. El sábado arrancará con una concentración para rechazar las agresiones sexistas, aunque la reivindicación dará paso a los juegos, la música y a una comida de hermandad, en la que está prevista la participación de medio millar de comensales.
Justamente después, arrancará el mercadillo solidario. En él van a estar las asociaciones BDZ, Yala Nafarroa, Salam-Gaza Nafarroa (las tres implicadas en la causa palestina), y Síndrome de Dravet. A las 11:00 horas dará inicio el Grand Prix interpeñas que se jugará en el ruedo y simultáneamente arrancará la txaranga Jaiak.
Tras la presentación de las mencionadas pancartas, que podrán verse a partir de las 12:30 horas, será el momento de la comida popular, a las 14:30 horas y con la colaboración de Reyno Gourmet. Una vez terminada, comenzarán los conciertos donde actuarán Rubo y Biziraun.
Además de las actividades para el Día de las Peñas, la Federación tiene programados distintos actos comunes durante toda la semana, para complementar a las celebraciones de San Fermín. Lo mismo que cada una de las peñas, que animan a participar en cada uno de sus programas propios.