Sanfermines 2026: las pancartas de las peñas hacen referencia a Palestina, a Trump o al feminismo

La Federación de Peñas de Pamplona ha presentado este miércoles el programa de actividades para el Día de Peñas, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio. Será un encuentro plagado de música y gastronomía en el que no faltarán las clásicas pancartas que, un año más, llevarán los principales asuntos de actualidad social, tanto local como internacional, a las fiestas de San Fermín.

Las imágenes podrán verse de manera oficial el propio sábado en las inmediaciones de la Plaza de Toros, y vuelven a usar su característico humor crítico para abordar temas como la situación de Palestina, la extrema derecha, el feminismo, el ecologismo o el antimilitarismo. Las referencias a personajes del momento como Donald Trump, conviven con aniversarios señalados y con homenajes, como el dedicado a Robe Iniesta, el fallecido vocalista de Extremoduro.

Sobre el contexto de reflexión que propicia la difusión de estas pancartas, Rakel Arjol, presidenta de la Federación de Peñas ha subrayado que en los Sanfermines “no hay lugar para las agresiones sexistas ni para ninguna otra forma de violencia o discriminación". "Todas nuestras peñas son y seguirán siendo espacios seguros para las mujeres, preparados para actuar con responsabilidad y determinación ante cualquier agresión, independientemente de quién la cometa" ha destacado Arjol, que ha estado acompañada por Iñaki Herrera. En los últimos meses las peñas han trabajado conjuntamente para prevenir situaciones de violencia sexista y para garantizar una respuesta "coordinada y contundente" en caso de que se produzcan, tal y como ha añadido la presidenta. Y este año, se cumple el décimo aniversario del caso de La Manada, que causó gran impacto en la sociedad.

Durante la rueda de prensa, representantes de las peñas han hecho un llamamiento a “disfrutar de estas fiestas desde la libertad y el cuidado colectivo”. Los Sanfermines son “una celebración popular construida desde la diversidad, la convivencia y el respeto mutuo”, han añadido.