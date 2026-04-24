Diez carteles optan a convertirse en la imagen oficial de los Sanfermines 2026

Las personas empadronadas en Pamplona ya pueden votar el cartel anunciador de los Sanfermines 2026. El Ayuntamiento de la ciudad ha presentado los diez carteles finalistas después de haber sido seleccionados por un jurado entre los 488 trabajos presentados.

La presentación se ha vivido con expectación en el Palacio del Condestable, donde los carteles se han ido descubriendo uno a uno. Diez carteles y diez estilos muy distintos, también entre los temas y entre los que está el toro, el encierro, el cohete, las cuadrillas, los kilikis, la música, los fuegos artificiales o la indumentaria blanca y roja.

Propuestas muy diversas Entre los finalistas, hay propuestas casi cinematográficas como “Ritmo y pasión”, y otros que recurren a algunos de los símbolos más reconocibles de la fiesta como “Todo empieza en rojo”, una obra minimalista del cohete. O “Postal de San Fermín: la noche encendida”, que mira a las fiestas desde el cielo iluminado por los fuegos artificiales. La tradición y la música también están representados. “Rostro de tradición” plantea un homenaje a la música popular y “Venir, ver… ¡Vivir!” recupera a Caravinagre, uno de los kilikis más reconocibles de la Comparsa, convertido aquí en protagonista de la fiesta. Otros carteles apuestan por una mirada más colectiva. “La cuadrilla” recoge desde arriba el movimiento de la gente y la fuerza del grupo; “Juntos” propone una visión pictórica del flujo de personas propio de las fiestas; y “Las piezas de la fiesta” presenta los Sanfermines como un tejido vivo formado por personas, momentos, símbolos y colores. También hay espacio para propuestas más atrevidas o simbólicas. “Paz y amor” utiliza trazos sencillos para lanzar un mensaje amable y pacifista, mientras que “Esther Arata presenta el gran lío de colores, letra y números” apuesta por una imagen llena de personajes, caos y energía popular.