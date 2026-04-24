Diez carteles optan a convertirse en la imagen oficial de los Sanfermines 2026
- Las personas empadronadas en Pamplona podrán votar hasta el próximo 4 de mayo
- Son diez estilos muy distintos, también entre los temas. Está el toro, el encierro, el cohete, las cuadrillas, los kilikis, la música, los fuegos artificiales o la indumentaria blanca y roja.
Las personas empadronadas en Pamplona ya pueden votar el cartel anunciador de los Sanfermines 2026. El Ayuntamiento de la ciudad ha presentado los diez carteles finalistas después de haber sido seleccionados por un jurado entre los 488 trabajos presentados.
La presentación se ha vivido con expectación en el Palacio del Condestable, donde los carteles se han ido descubriendo uno a uno. Diez carteles y diez estilos muy distintos, también entre los temas y entre los que está el toro, el encierro, el cohete, las cuadrillas, los kilikis, la música, los fuegos artificiales o la indumentaria blanca y roja.
Propuestas muy diversas
Entre los finalistas, hay propuestas casi cinematográficas como “Ritmo y pasión”, y otros que recurren a algunos de los símbolos más reconocibles de la fiesta como “Todo empieza en rojo”, una obra minimalista del cohete. O “Postal de San Fermín: la noche encendida”, que mira a las fiestas desde el cielo iluminado por los fuegos artificiales.
La tradición y la música también están representados. “Rostro de tradición” plantea un homenaje a la música popular y “Venir, ver… ¡Vivir!” recupera a Caravinagre, uno de los kilikis más reconocibles de la Comparsa, convertido aquí en protagonista de la fiesta.
Otros carteles apuestan por una mirada más colectiva. “La cuadrilla” recoge desde arriba el movimiento de la gente y la fuerza del grupo; “Juntos” propone una visión pictórica del flujo de personas propio de las fiestas; y “Las piezas de la fiesta” presenta los Sanfermines como un tejido vivo formado por personas, momentos, símbolos y colores.
También hay espacio para propuestas más atrevidas o simbólicas. “Paz y amor” utiliza trazos sencillos para lanzar un mensaje amable y pacifista, mientras que “Esther Arata presenta el gran lío de colores, letra y números” apuesta por una imagen llena de personajes, caos y energía popular.
Tres formas de votar
La ciudadanía puede emitir un único voto por persona a través de las páginas web municipales, por teléfono en el 010 —o en el 948 420 100 si se llama desde fuera de Pamplona— y de forma presencial en las urnas instaladas en los centros de la red Civivox. El plazo finalizará el lunes 4 de mayo.
El cartel ganador recibirá un premio de 5.000 euros y se convertirá en la imagen oficial de los Sanfermines de 2026. Los otros nueve finalistas recibirán un accésit de 500 euros. Esta será la decimoséptima ocasión en la que el cartel anunciador se elige mediante votación popular, un proceso participativo iniciado en 2008.