La inflación avanza hasta el 3,5% en julio por la subida de la luz y la gasolina

La inflación deja atrás la estabilidad de los últimos tres meses y se eleva hasta el 3,5% en julio, según el el IPC adelantado que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. El alza del coste de la electricidad y de la gasolina impulsada por el conflicto en Oriente Medio han favorecido esta subida del coste de la vida.

La inflación subyacente (aquella que excluye en su cálculo a la energía y los alimentos) se sitúa en el 3%, una décima más que en junio.

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