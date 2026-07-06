Portugal - España: un duelo de viejas conocidas con cuentas pendientes
- La Roja se enfrenta a la selección lusa un año después de la derrota en la final de la Nations League
- Portugal - España, lunes a las 21:00h en La 1 y RTVE Play
El Portugal-España ya está aquí. El duelo ibérico, un partido esperado en este Mundial, ha llegado en octavos de final, quizás antes de lo esperado para un encuentro que podría darse perfectamente en la final. Una de las grandes favoritas al título se quedará en la cuneta antes de lo previsto en un choque con aires de revancha tras la victoria portuguesa en la final de la Nations League del año pasado.
El de este lunes en Dallas es de esos partidos para los que es difícil hacer un pronóstico o elegir un favorito. Ambos conjuntos llegan tras haber tenido altibajos en su juego y sin la brillantez que podría esperarse antes del inicio del campeonato. El que gane, eso sí, recibirá una inyección moral que podría ser clave para el tramo final de la Copa del Mundo.
España, de menos a más y con sensación de mejora
La selección española llega a la cita de octavos con la moral por las nubes tras la goleada ante Austria (3-0). La Roja realizó un partido redondo, el mejor en lo que va de torneo, y disipó las dudas generadas en fase de grupos. La sensación general es que España se acercó, por fin, a la versión que le llevó a proclamarse campeona de Europa en 2024.
Unai Simón reconoció en rueda de prensa que se están aproximando a ese nivel, aunque alcanzarlo es una meta complicada: "Ese torneo fue bastante completo, llevado a la perfección. Tener ese objetivo siempre es bueno. Para ganar a Portugal tenemos que tener ese nivel". Mikel Merino, por su parte, aseguró que las sensaciones dentro del vestuario "siempre han sido buenas", pese a que el inicio del campeonato fue complicado.
El progreso de la Roja se debe, en parte, a que Luis de la Fuente parece haber encontrado su once. Tras varias pruebas en la fase de grupos, el riojano ha dado con la tecla. Los dos mejores partidos de España en este Mundial (ante Arabia Saudí y Austria) han llegado con la misma alineación. Las dos novedades de ese equipo, que parecen haberse ganado la titularidad, son Dani Olmo en la mediapunta y Pedro Porro en el lateral derecho.
El de Terrassa es la pieza que mejor se ha complementado con Rodri y Pedri en el centro del campo. De la Fuente probó a Fabián ante Cabo Verde y a Merino frente a Uruguay, pero Olmo ha sido el que más rédito le ha dado. Su capacidad para moverse entre líneas y su visión de juego le han dado a España un plus.
El caso del lateral es más complejo. Llorente jugó ante Cabo Verde y Uruguay y Pedro Porro hizo lo propio contra Arabia Saudí y Austria. El defensa del Tottenham fue uno de los jugadores más destacados ante Austria e incluso marcó su primer gol con la camiseta de la selección. Todo parece indicar que será titular, pero hay un apunte táctico que puede condicionar a Luis de la Fuente en su decisión.
Uno de los puntos fuertes de Portugal es la banda izquierda, con dos aviones como Nuno Mendes y Rafael Leao. Esto puede provocar que el seleccionador opte por un especialista defensivo con Marcos Llorente.
En el resto del equipo, pocas o ninguna duda salvo sorpresa. Baena se ha asentado en el extremo izquierdo con buenas actuaciones y volverá a ser titular. La gran novedad en la convocatoria será Nico Williams, que el domingo ya entrenó con sus compañeros y podría tener minutos. Por lo tanto, Luis de la Fuente cuenta con los 26 jugadores para el encuentro.
Luis de la Fuente: "Es una final"
Una de las incógnitas previas al partido rondaba en torno al aspecto táctico de la banda izquierda. Blindarse ante el poderío luso por ese flanco o atacar los espacios que deje su marcado carácter ofensivo. Luis de la Fuente lo tiene claro: "Lo que queremos es que ellos estén más ocupados de nosotros que nosotros de ellos". Sus declaraciones en la rueda de prensa evidencian que España no especulará y que la mejor manera de contener el poderío en ataque de Portugal es haciendo lo mismo: atacar.
El técnico reconoció en la comparecencia previa al partido que la selección está en plena progresión y que lo visto hasta ahora "no da para ganar el Mundial". "Soy tan optimista y tengo tanta fe en estos futbolistas que creo que estamos en margen de mejorar", admitió.
Cuestionado por la gran figura de la Roja, Lamine Yamal, el riojano aseguró que lo ve "cada día más motivado". Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco. Está con cero ansiedad y al cien de motivación. Él está en un nivel superior de motivación y de ganas y nosotros lo celebramos. Mañana puede ser un gran partido para él", añadió. El '19' viene en clara progresión tras recuperarse de su lesión. Ante Austria completó un gran partido que le valió el MVP.
El técnico también recordó el último enfrentamiento entre ambos, que tuvo lugar en la pasada final de la Nations League y que se llevó el combinado luso en la tanda de penaltis. Un partido que él y su equipo han visto muchas veces y donde se fue con la sensación de que España hizo "un poquito más para ganar". "Un equipo como Portugal te puede ganar sin hacer las cosas bien", añadió.
Portugal, con dudas y los focos puestos en Cristiano
Si España ha tenido dudas, el Mundial de Portugal está todavía más en entredicho. El cuadro luso, que solo pudo ganar a Uzbekistán en la fase de grupos, sufrió mucho para doblegar a Croacia en dieciseisavos de final. Un gol de Gonçalo Ramos en el descuento dio el billete a octavos a los lusos, que se salvaron gracias al polémico gol anulado a Gvardiol por fuera de juego en la última jugada.
La selección lusa no ha mostrado el nivel esperado en el campeonato y todos los focos vuelven a estar en Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el ariete es el máximo goleador de su equipo en el Mundial con tres dianas, pero su figura sigue en entredicho por su poca participación en el juego. Roberto Martínez no tiene ninguna duda con él y le ha tenido sobre el verde casi todos los minutos posibles. Solo ha sido sustituido en el partido ante Croacia en el minuto 81.
El equipo español sabe que Cristiano sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del área cuando pisa el área. "El Cristiano que tenemos hoy en día no es el mismo que hace seis o siete años, cuando estaba en ese 'prime', pero lo tenemos que intentar tener lo más alejado del área. Cuando pisa el área es determinante. En la final de la Nations, un balón que tocó en el área lo metió", explicó Unai Simón en rueda de prensa.
Luis de la Fuente también ensalzó la figura del astro luso, al que define como "uno de los mejores de la historia" y del que se considera un "declarado admirador". El técnico ha asegurado que con 'CR7' "nunca se puede estar tranquilo", ya que es un "jugador del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia".
El propio Cristiano también habló con RTVE antes del encuentro y dejó claro que le hubiese gustado enfrentarse a España más adelante. "Si quieres ganar una competición tienes que jugar contra los mejores, España es una de ellas y nos tocó", reconoció.
Más allá de la figura de 'CR7', el combinado portugués cuenta con una nómina de estrellas envidiable y uno de los mejores centros del campo del mundo. La sala de máquinas formada por Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes es una de las únicas que puede atreverse a mirar a la cara a la española. Otra de sus grandes virtudes reside en su ya mencionado flanco izquierdo, con uno de los mejores laterales del mundo (Nuno Mendes) y un extremo encarador, rápido y potente (Rafael Leao).
Es una de las favoritas y la Roja lo sabe, aunque este no es un factor que intimide a los nuestros. "Portugal es una gran selección, pero nosotros también, así que lo vamos a demostrar", avisó Dani Olmo en una entrevista con RTVE.
Un equipo plagado de estrellas y dirigido por un español, Roberto Martínez. El técnico, que suma tres años y medio al frente de la selección lusa, se juega mucho en el partido de este lunes. Portugal tiene la oportunidad de conseguir su primer Mundial con una de sus mejores generaciones históricas y el país tiene sus esperanzas puestas en lugar este objetivo en Estados Unidos.