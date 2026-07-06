Portugal - España: un duelo de viejas conocidas con cuentas pendientes

El Portugal-España ya está aquí. El duelo ibérico, un partido esperado en este Mundial, ha llegado en octavos de final, quizás antes de lo esperado para un encuentro que podría darse perfectamente en la final. Una de las grandes favoritas al título se quedará en la cuneta antes de lo previsto en un choque con aires de revancha tras la victoria portuguesa en la final de la Nations League del año pasado.

El de este lunes en Dallas es de esos partidos para los que es difícil hacer un pronóstico o elegir un favorito. Ambos conjuntos llegan tras haber tenido altibajos en su juego y sin la brillantez que podría esperarse antes del inicio del campeonato. El que gane, eso sí, recibirá una inyección moral que podría ser clave para el tramo final de la Copa del Mundo.

España, de menos a más y con sensación de mejora La selección española llega a la cita de octavos con la moral por las nubes tras la goleada ante Austria (3-0). La Roja realizó un partido redondo, el mejor en lo que va de torneo, y disipó las dudas generadas en fase de grupos. La sensación general es que España se acercó, por fin, a la versión que le llevó a proclamarse campeona de Europa en 2024. Unai Simón reconoció en rueda de prensa que se están aproximando a ese nivel, aunque alcanzarlo es una meta complicada: "Ese torneo fue bastante completo, llevado a la perfección. Tener ese objetivo siempre es bueno. Para ganar a Portugal tenemos que tener ese nivel". Mikel Merino, por su parte, aseguró que las sensaciones dentro del vestuario "siempre han sido buenas", pese a que el inicio del campeonato fue complicado. Unai Simón: "A Lamine no hay que convencerle de nada, es diferencial en ataque y en defensa nos ayuda muchísimo" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026) El progreso de la Roja se debe, en parte, a que Luis de la Fuente parece haber encontrado su once. Tras varias pruebas en la fase de grupos, el riojano ha dado con la tecla. Los dos mejores partidos de España en este Mundial (ante Arabia Saudí y Austria) han llegado con la misma alineación. Las dos novedades de ese equipo, que parecen haberse ganado la titularidad, son Dani Olmo en la mediapunta y Pedro Porro en el lateral derecho. El de Terrassa es la pieza que mejor se ha complementado con Rodri y Pedri en el centro del campo. De la Fuente probó a Fabián ante Cabo Verde y a Merino frente a Uruguay, pero Olmo ha sido el que más rédito le ha dado. Su capacidad para moverse entre líneas y su visión de juego le han dado a España un plus. El caso del lateral es más complejo. Llorente jugó ante Cabo Verde y Uruguay y Pedro Porro hizo lo propio contra Arabia Saudí y Austria. El defensa del Tottenham fue uno de los jugadores más destacados ante Austria e incluso marcó su primer gol con la camiseta de la selección. Todo parece indicar que será titular, pero hay un apunte táctico que puede condicionar a Luis de la Fuente en su decisión. Uno de los puntos fuertes de Portugal es la banda izquierda, con dos aviones como Nuno Mendes y Rafael Leao. Esto puede provocar que el seleccionador opte por un especialista defensivo con Marcos Llorente. En el resto del equipo, pocas o ninguna duda salvo sorpresa. Baena se ha asentado en el extremo izquierdo con buenas actuaciones y volverá a ser titular. La gran novedad en la convocatoria será Nico Williams, que el domingo ya entrenó con sus compañeros y podría tener minutos. Por lo tanto, Luis de la Fuente cuenta con los 26 jugadores para el encuentro.

Luis de la Fuente: "Es una final" Una de las incógnitas previas al partido rondaba en torno al aspecto táctico de la banda izquierda. Blindarse ante el poderío luso por ese flanco o atacar los espacios que deje su marcado carácter ofensivo. Luis de la Fuente lo tiene claro: "Lo que queremos es que ellos estén más ocupados de nosotros que nosotros de ellos". Sus declaraciones en la rueda de prensa evidencian que España no especulará y que la mejor manera de contener el poderío en ataque de Portugal es haciendo lo mismo: atacar. El técnico reconoció en la comparecencia previa al partido que la selección está en plena progresión y que lo visto hasta ahora "no da para ganar el Mundial". "Soy tan optimista y tengo tanta fe en estos futbolistas que creo que estamos en margen de mejorar", admitió. Cuestionado por la gran figura de la Roja, Lamine Yamal, el riojano aseguró que lo ve "cada día más motivado". Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco. Está con cero ansiedad y al cien de motivación. Él está en un nivel superior de motivación y de ganas y nosotros lo celebramos. Mañana puede ser un gran partido para él", añadió. El '19' viene en clara progresión tras recuperarse de su lesión. Ante Austria completó un gran partido que le valió el MVP. El técnico también recordó el último enfrentamiento entre ambos, que tuvo lugar en la pasada final de la Nations League y que se llevó el combinado luso en la tanda de penaltis. Un partido que él y su equipo han visto muchas veces y donde se fue con la sensación de que España hizo "un poquito más para ganar". "Un equipo como Portugal te puede ganar sin hacer las cosas bien", añadió. Luis de la Fuente, sobre el partido ante Portugal: "Es una final por lo que significa" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)