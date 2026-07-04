Unai Simón: "A Lamine no hay que convencerle de nada, es diferencial en ataque y en defensa nos ayuda muchísimo"

Unai Simón ha comparecido en rueda de prensa dos días antes del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España. El guardameta batió ante Austria el récord imbatibilidad en una Copa del Mundo al sumar 519 minutos consecutivos sin encajar.

Preguntado por este registro histórico, el portero ha querido compartir protagonismo con el trabajo defensivo de la selección, aspecto que considera el verdadero responsable de esta marca: "Lo del récord habla mejor del equipo que de mí. Unai Simón aparece en portada y en todos lados, pero el equipo tiene que estar muy orgulloso de lo que está haciendo. Concedemos muy poco. El equipo trabaja por y para ello".

Una de las claves de esta fortaleza defensiva reside en el esfuerzo del grupo. Todos reman en la misma dirección, incluido la estrella del equipo: Lamine Yamal. "No hay que convencerle de que ayude. Creo que tenéis una imagen de Lamine diferente a la que tenemos nosotros. Es diferencial en ataque y en defensa nos ayuda muchísimo. Vemos a Lamine todos los partidos cómo corre, cómo defiende. Si él es el primer jugador que recupera balones, a los otros diez nos motiva", ha asegurado.

Portugal y Cristiano, un rival con cuentas pendientes Unai Simón ha analizado a Portugal, próximo oponente en los octavos de final del Mundial. Un partido que tendrá cierto aire de revancha tras la victoria lusa en la última final de la Nations League. "La manera va a ser muy parecida. Tenemos que estar preparados para ello. No estuvimos del todo acertados. La clave va a ser aguantar la portería a cero y estar más fluidos con balón que en esa final", ha argumentado. La victoria coral ante Austria demostró que España se está acercando poco a poco al nivel que le llevó a conquistar la pasada Eurocopa. Cuestionado por ello, Unai ha declarado que ese torneo "fue bastante completo, llevado a la perfección" y que "tener ese objetivo siempre es bueno". "Para ganar a Portugal tenemos que tener ese nivel. Si nos quedamos en el camino, que sea porque han sido mejores que nosotros", ha atestiguado. "Va a ser un partido de tú a tú. Vamos a recibir más ocasiones", ha añadido. Tiene 41 años, pero Cristiano Ronaldo sigue siendo una de las grandes amenazas de Portugal. Unai tiene clara la manera de frenarle: "Que se acerque poco al área". "El Cristiano que tenemos hoy en día no es el mismo que hace seis o siete años, cuando estaba en ese 'prime', pero lo tenemos que intentar tener lo más alejado del área. Cuando pisa el área es determinante. En la final de la Nations, un balón que tocó en el área lo metió", ha explicado.