El niño de 'Baby Shark' crece y debuta como cantante de 'k-pop'

En 2016 un Park Geon-roung de siete años movía la boca y bailaba en una canción infantil de tiburones que todo el mundo conoce. El fenómeno viral "Baby Shark Dance" parece no haber sido suficiente, porque Geon-roung regresa diez años después con "WAVE", un hit que promete hacerse más que viral.

"WAVE", la nueva apuesta k-pop de la compañía Pinkfong, es un featuring con Joohoney, un rapero célebre en Corea del Sur por ser miembro del grupo masculino Monsta X. Park Geon-roung se lanza a la nueva fama como Shark Boy, sabemos que está orgulloso de haber sido mundialmente conocido porque su single empieza con un fragmento de "Baby Shark".

Shark Boy, coautor del tema dice que "'WAVE' se siente más como un nuevo comienzo que como un proyecto puntual" y espera "seguir mostrando diferentes facetas de mí mismo a través de la música, así como de otros tipos de contenido". La palabra wave significa ola en castellano y conecta en significado conceptual con los tiburones de "Baby Shark Dance". Además, las olas tienen una fuerza natural extraordinaria, la que el joven asegura tener en su presente y futuro musical.

El mensaje de la canción es claro: empieza una nueva era. La letra invita a sus "cien millones de fans" a unirse al viaje de su éxito, que si tiene el mismo alcance que el anterior llegará a cifras muy altas: "Baby Shark" es el vídeo más visto de Youtube superando los 17.200 millones de visualizaciones y ocupó el número uno de la plataforma durante casi seis años.

Shark Boy solo bailaba, mientras que la melodía la hacía la cantante corano-estadounidense Hope Segoine. Al principio la canción pasó desapercibida, hasta que en 2017 estalló el #BabySharkChallenge en Indonesia. Un fenómeno que se extendió por todo el mundo, incluyendo vídeos de Donald Trump y Elon Musk bailando, y las versiones en televisión de Blackpink, Girl´s Generation y Twice.

Park afirma que la fama no entorpeció su vida, sus compañeros del colegio conocían el vídeo y pensaban que era divertido, pero por lo demás le trataban como siempre. Ahora, diez años después, siente que tiene que ser él el que le ponga voz a las historias, ya que casi nadie le ha escuchado cantar.