Condenado a cadena perpetua el fundador del gigante inmobiliario Evergrande

El fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande, Xu Jiayin, conocido internacionalmente como Hui Ka Yan, ha sido condenado este jueves a cadena perpetua por un tribunal de Shenzhen. La justicia china también ha confiscado todos sus bienes personales y le ha obligado a la devolución de las ganancias ilícitas que aún conserve.

El empresario, que llegó a convertirse en el hombre más rico de China y de Asia, se encontraba bajo arresto domiciliario desde 2023 y ha sido declarado culpable de hasta ocho delitos como falsear información financiera, emisión fraudulenta de acciones, sobornos o desfalco.

De la cima al hundimiento Xu fundó Evergrande en 1966 y su primer gran éxito llegó con una promoción residencial en Cantón. El modelo que seguía la empresa, basado en combinar viviendas de precio competitivo, preventas, rotación rápida de capital y financiación abundante, convirtió el grupo en una de las mayores promotoras inmobiliarias del país. Esto, junto con su patrocinio en el fútbol chino y su participación en conferencias asesoras políticas, impulsó el patrimonio de Xu Jiayin en 2017 a 42.5000 millones de dólares, según la revista Forbes. La expansión de la compañía, sin embargo, se frenó en seco cuando Pekín endureció las restricciones sobre el endeudamiento de las promotoras y el mercado inmobiliario comenzó a deteriorarse. Evergrande entró en impago en 2021 con un pasivo total que llegó a situarse en torno a los 330.000 millones de dólares, convirtiéndose en el principal símbolo de la crisis inmobiliaria china.

El tribunal acusa a Evergrande de fraude financiero El jurado del tribunal afirma que, entre 2016 y 2021, Evergrande y su fundador obtuvieron el control de entidades financieras mediante sobornos y otros medios", "desviaron ilegalmente fondos crediticios y de seguros para su uso por parte de Evergrande" y "cometieron delitos como soborno corporativo, concesión ilegal de préstamos y utilización ilegal de fondos". Además, también declararon que "las conductas delictivas (...) han perturbado gravemente el orden de la economía de mercado socialista, han vulnerado los derechos de propiedad pública y privada, han atentado contra la integridad de los funcionarios públicos, suponen cuantías delictivas especialmente elevadas y circunstancias especialmente graves, han causado pérdidas económicas especialmente importantes y suponen un perjuicio social muy grave, por lo que deben ser severamente castigadas". La condena a Xu no es la única consecuencia judicial. Evergrande Group ha sido multada con 8.820 millones de yuanes —unos 1.311 millones de dólares— mientras que su principal filial, Hengda Real Estate, deberá pagar otros 7.000 millones de yuanes —unos 1.040 millones de dólares—. Otros cinco altos cargos han recibido penas de entre seis y 18 años de prisión, mientras que en total 56 personas vinculadas al caso han sido condenadas.