China condena la multa europea a AliExpress y avanza que tomará "medidas contundentes"

China ha condenado este miércoles la multa de 550 millones de euros que la Comisión Europea (CE) ha impuesto esta semana a la plataforma de comercio electrónico AliExpress, que se suma a la sanción en mayo pasado a la también china Temu con 200 millones. El Gobierno del gigante asiático ha adelantado que adoptará "medidas contundentes" para defender los intereses de la compañía.

"China se opone rotundamente a que la parte europea establezca barreras digitales bajo el pretexto de la regulación de plataformas y adopte medidas discriminatorias para restringir y reprimir el funcionamiento normal de las empresas chinas de comercio electrónico en Europa", ha señalado un portavoz del Ministerio de Comercio chino citado por la agencia EFE.

El funcionario ha instado a "dejar de abusar de su margen de discrecionalidad aprovechando la ambigüedad de los textos legales" y a tratar a las empresas chinas "de forma justa e imparcial".

También ha asegurado que Pekín respaldará a sus empresas en el uso de herramientas legales para defender sus derechos. "Medidas contundentes" para salvaguardar con determinación los intereses de las compañías.

Una multa récord La CE anunció el lunes que ha multado con 550 millones a la plataforma de comercio china por no supervisar la venta de productos inseguros, ilegales o falsos en virtud de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las grandes plataformas a controlar qué ofertan. Una resolución que llegaba después de que el pasado mayo Temu también fuese sancionada por incumplimiento de la misma ley con 200 millones, que hasta ahora era la de mayor cuantía impuesta por la UE. AliExpress está acusada asimismo de "sobreestimar" la capacidad de sus sistemas informáticos para detectar y eliminar ese tipo de anuncios. El fallo indicaba además que el portal no cuenta con personal suficiente para garantizar los controles pertinentes y a eso se suma que sus sistemas de recomendación y publicidad potencian los productos ilegales. "Las pruebas realizadas por los servicios de la Comisión demostraron que muchos productos ilegales se recomendaban o anunciaban a los consumidores antes de ser eliminados eficazmente", explicó la CE en una nota de prensa, y señaló que las métricas de evaluación de la plataforma "no medían adecuadamente la eficacia del sistema de moderación" para prevenir la promoción de estos bienes. La firma china respondió que "ha estado y sigue estando comprometida con sus obligaciones para con los consumidores" y aseguró que recurrirá la "desproporcionada" sanción. Europa abierta Europa abierta - La UE pone coto a los gigantes del comercio electrónico - 11/06/26 Escuchar audio La multa, según las autoridades comunitarias, se calculó "teniendo en cuenta la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios de la UE afectados y su duración, que se extendió al menos hasta junio de 2025, cuando la Comisión emitió conclusiones preliminares contra AliExpress". La Comisión ya había incoado un procedimiento formal contra AliExpress en marzo de 2024 para analizar si había violado la Ley de Servicios Digitales. Fruto de ese expediente, la firma asumió una serie de compromisos en junio de 2025 para subsanar los incumplimientos detectados, pero la Comisión se reservó la potestad de multar a la plataforma si incumplía las medidas acordadas o si no corregía determinadas políticas, como ha sucedido. AliExpress dispone hasta el próximo 20 de octubre para presentar un plan de acción a la Comisión con las medidas que implementará en respuesta a las infracciones, que posteriormente deberán revisar las autoridades comunitarias. La UE lanza un dardo a China con la 'tasa Shein': qué hay tras el nuevo arancel de tres euros a los paquetes pequeños Sofía Soler