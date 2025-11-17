Facua denuncia la venta de muñecas sexuales que parecen niñas en AliExpress

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado una queja ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la venta en el portal AliExpress de muñecas sexuales con rasgos aniñados y en los que se promocionan, entre otras cuestiones, su "cara linda e infantil" o un "cuerpo de aproximadamente 120 centímetros".

Los anuncios no indican de manera explícita el carácter sexual de las muñecas, pero los mensajes y las imágenes sí acreditarían esta condición, según un comunicado de la asociación. Se venden a un precio que oscila entre los 241 y los 442 euros.

Los productos fueron localizados con búsquedas en las que se introdujeron términos explícitos como "muñecas sexuales niñas". Varios de los modelos denunciados por Facua ya han sido retirados de la plataforma, pero otros siguen a la venta.

La organización advierte de que este tipo de productos viola la ley de garantía integral de la libertad sexual, en la que se prohíbe la publicidad que fomente o normalice la violencia sexual contra mujeres, adolescentes o menores de edad. Además, entiende que incumple también la Ley General de Publicidad por tratarse de un contenido que puede fomentar la violencia contra la infancia.