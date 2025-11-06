Francia inspeccionará 200.000 paquetes de Shein en plena polémica por las muñecas sexuales

Francia inspeccionará 200.000 paquetes de la empresa de comercio electrónico Shein llegados al aeropuerto Charles de Gaulle de París, en medio de la indignación por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil. Lo ha anunciado en X el ministro de Comercio, Serge Papin, desde la misma nave con la ministra de Acción Pública, Amélie de Montchalin, junto al cuerpo de aduanas.

"Anoche llegaron 200.000 paquetes a Roissy-Charles-de-Gaulle: todos serán revisados. Absolutamente todos. Hemos observado, una vez más, la presencia de productos que no cumplen con la normativa", ha afirmado Papin un día después de que el Gobierno francés suspendiera la plataforma temporalmente en el país para revisar que "todo su contenido cumple con las leyes y legislaciones vigentes".

Hay productos que "no cumplen con la normativa" Por su parte, la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, ha explicado que esta operación "tiene como objetivo verificar la conformidad de los productos, la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras". Estas operaciones contra la multinacional tienen el objetivo de reforzar el proceso judicial y "los primeros resultados revelan productos ilegales y que no cumplen con la normativa", como cosméticos no autorizados, juguetes peligrosos para niños, productos falsificados y electrodomésticos defectuosos, según ha detallado la ministra. El dispositivo está en manos de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF), la aduana y la policía de transporte aéreo y las fiscalías correspondientes, entre otros.