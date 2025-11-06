Francia inspeccionará 200.000 paquetes de Shein en plena polémica por las muñecas sexuales
- Ocurre después de que el Gobierno francés suspendiera temporalmente la plataforma de venta china
- "Hemos observado, una vez más, la presencia de productos que no cumplen con la normativa", advierte el ministro Papin
Francia inspeccionará 200.000 paquetes de la empresa de comercio electrónico Shein llegados al aeropuerto Charles de Gaulle de París, en medio de la indignación por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil. Lo ha anunciado en X el ministro de Comercio, Serge Papin, desde la misma nave con la ministra de Acción Pública, Amélie de Montchalin, junto al cuerpo de aduanas.
"Anoche llegaron 200.000 paquetes a Roissy-Charles-de-Gaulle: todos serán revisados. Absolutamente todos. Hemos observado, una vez más, la presencia de productos que no cumplen con la normativa", ha afirmado Papin un día después de que el Gobierno francés suspendiera la plataforma temporalmente en el país para revisar que "todo su contenido cumple con las leyes y legislaciones vigentes".
Hay productos que "no cumplen con la normativa"
Por su parte, la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, ha explicado que esta operación "tiene como objetivo verificar la conformidad de los productos, la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras".
Estas operaciones contra la multinacional tienen el objetivo de reforzar el proceso judicial y "los primeros resultados revelan productos ilegales y que no cumplen con la normativa", como cosméticos no autorizados, juguetes peligrosos para niños, productos falsificados y electrodomésticos defectuosos, según ha detallado la ministra.
El dispositivo está en manos de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF), la aduana y la policía de transporte aéreo y las fiscalías correspondientes, entre otros.
La polémica por venta de productos ilícitos: de pornografía a armas
Igualmente, Shein anunció la suspensión de la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos ante las "preocupaciones suscitadas" por anuncios que achaca a esos proveedores.
La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica" que afecta a Shein y AliExpress. Además, examina la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores", lo que implica a esas dos plataformas y a la también china Temu y la estadounidense Wish. Un portavoz de Temu ha aclarado que, en su caso, se centra en la falta de medidas de filtrado que limiten de forma efectiva el acceso a menores.
Asimismo, la prensa francesa ha informado de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, después de que la policía interceptara un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil a su nombre y comprado en la plataforma Shein.
Está previsto que el próximo 18 de noviembre, los directivos del gigante chino del comercio electrónico respondan a las preguntas de los parlamentarios franceses que integran una misión de investigación para comprender cómo pudieron venderse productos ilícitos en el país.
Porque la cuestión va más allá de la pornografía y la pornografía infantil: un grupo de diputados de diversas orientaciones políticas anunciaron en la víspera que presentarán una resolución europea contra la moda rápida. Con ella, instarán a Bruselas y al Gobierno francés a adoptar una postura más firme contra Shein. Entre ellos, un diputado del partido conservador Los Republicanos, Antoine Vermorel-Marques, señaló que en la página web de Shein se vendían armas como nudillos de latón, que están prohibidos en Francia, o hachas.
La ministra delegada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne le Henanff, también ha pedido a la Comisión Europea que iniciara una investigación sobre las prácticas de Shein. El Ejecutivo europeo se ha puesto en contacto con la plataforma china respecto a este asunto, pero no ha abierto una investigación formal.