Francia ordena la suspensión temporal de la plataforma de Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

El Gobierno francés ha ordenado este miércoles la suspensión temporal en Francia de la plataforma de comercio electrónico Shein. Será reabierta después de que demuestre que "todo su contenido cumple con las leyes y legislaciones vigentes" en el país.

Según ha informado el gabinete del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure a través de un comunicado, "por instrucciones del primer ministro, el Gobierno suspende a Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes". Este comunicado ha llegado el mismo día que la marca china ha abierto en París las puertas de su primera tienda física. La inauguración ha llegado rodeada de expectación, tensión y protestas.

Por su parte, Shein ha anunciado en un comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo de las muñecas. La empresa ha tomado esta decisión "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes".

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica". La investigación también afecta a AliExpress por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores". También están implicadas otras plataformas como la china Temu y la estadounidense Wish.

Más de 200 para acceder al establecimiento Esta prohibición coincide con la apertura de una tienda permanente de Shein en París, situado en el sexto piso de los históricos grandes almacenes BHV frente al Ayuntamiento de la ciudad y a dos pasos de Notre-Dame. Su apertura convirtió la calle en contraste entre clientes y manifestantes críticos con la marca. Alrededor de 200 personas formaban una fila a media mañana para acceder al establecimiento. Al otro lado de la calle se concentraron grupos de manifestantes con pancartas. Abrió sus puertas a las 13.00 horas local. Esta apertura también ha causado un gran revuelo entre los políticos, incluida la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, así como los minoristas. Los pequeños empresarios afirman que el modelo de negocio de Shein cuenta con una ventaja injusta y ha erosionado las principales calles francesas. Toda la calle contaba con una fuerte presencia de gendarmes y policías para mantener el orden público. Entre los clientes se encontraban turistas y compradores atraídos por los precios bajos. Entre los protestantes se encontraban activistas por los derechos de las mujeres y la infancia, así como un grupo del partido ecologista que exhibía pancartas mientras coreaban consignas. Buena parte de la polémica se ha centrado en la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil. Ante el escándalo y la consiguiente investigación que abrió la Fiscalía francesa, Shein anunció la prohibición de su venta. Bruselas propone un arancel de 2 euros por paquete para las compras en plataformas de bajo coste como Shein y Temu