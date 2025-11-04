Shein anuncia la prohibición de las muñecas sexuales con aspecto infantil tras la polémica desatada en Francia

Las tensiones entre Francia y el gigante de venta online Shein se intensifican. La venta de unas muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma china desataron la polémica en Francia durante el fin de semana. Ante el escándalo y la consiguiente investigación que abrió la Fiscalía, Shein ha anunciado la prohibición de su venta.

El gigante chino ha asegurado que ha "impuesto sanciones estrictas a los vendedores implicados en la venta de muñecas de apariencia infantil" y ha anunciado "nuevas medidas para reforzar los controles en su plataforma". El portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, ha declarado a la emisora RMC que la empresa colaborará plenamente con la investigación y que divulgará los nombres de vendedores y compradores de las muñecas si son solicitados.

Shein tiene previsto abrir este miércoles su primera tienda física en los grandes almacenes BHV del centro de París, pero el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, ha amenazado con prohibir la marca en todo el país después de que un organismo de defensa del consumidor detectara muñecas sexuales con apariencia infantil a la venta en su plataforma.

Investigación abierta tras una denuncia de la Oficina del Consumidor El sábado, la Oficina del Defensor del Consumidor (DGCCRF) alertó a la Fiscalía de que "el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil" y que "su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedo-pornográfico de los contenidos". Tras recibir la denuncia, la Fiscalía abrió una investigación y remitió el caso también a la Oficina Nacional para la Protección de Menores para su investigación. Shein, así como las empresas Aliexpress, Temu y Wish, están siendo investigadas por presunta difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores, lo que puede acarrear penas de hasta tres años de prisión y una multa de 75.000 euros para las personas implicadas. Además, Shein y AliExpress también están siendo investigadas por la presunta difusión de imágenes o representaciones de menores de carácter pornográfico, lo que puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros, según ha informado la Fiscalía. Shein retiró las muñecas de su sitio web el domingo y, el lunes, prohibió por completo las muñecas sexuales y suspendió la categoría de "productos para adultos" en su plataforma. Por su parte, AliExpress ha informado de que los anuncios similares han sido eliminados de su sitio web y que los vendedores que infrinjan las políticas de la plataforma serán sancionados. Un portavoz de Temu ha afirmado que las acusaciones contra la empresa estaban relacionadas con el acceso de menores a ciertos productos en su plataforma, y Wish no ha respondido a la solicitud de comentarios. Bruselas propone un arancel de 2 euros por paquete para las compras en plataformas de bajo coste como Shein y Temu

Galeries Lafayette rescinde su contrato con BHV por colaborar con Shein Tras el escándalo que las muñecas sexuales de aspecto infantil han desatado en Francia, el grupo francés Galeries Lafayette ha rescindido su contrato con la Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de los de grandes almacenes BHV, donde Shein abrirá su primera tienda física en Europa. La rescisión del contrato supondrá el fin de la colaboración de los dos grupos franceses, que se remonta a 2021, en relación con siete tiendas propiedad de SMG y operadas con la marca Galeries Lafayette en las ciudades de Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans y Reims. Dichos establecimientos cambiarán de marca, pero aún no ha sido anunciada. Galeries Lafayette se opuso desde el principio al proyecto de colaboración entre SGM y Shein y el grupo francés se comprometió a "impedir" la implementación en sus tiendas afiliadas de una "marca de moda ultrarrápida" que considera contraria a su oferta y sus valores. Tanto Galeries Lafayette como SGM han asegurado que la decisión de rescindir el contrato se debe a "una divergencia estratégica reconocida" que llevan varias semanas negociando. SGM es una empresa inmobiliaria comercial fundada en 2021 por los hermanos Frédéric y Maryline Merlin, ambos en la treintena, a quienes les han llovido las críticas desde el anuncio de su alianza con Shein. El rastro tóxico del 'fast fashion' inunda el sur global: de los armarios de Occidente a montañas de basura en África Marta Rey