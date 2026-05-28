Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por no vigilar la venta de productos ilegales en su web

Bruselas ha multado con 200 millones de euros a la web de comercio electrónico china Temu por "no identificar, analizar y evaluar con la diligencia debida los riesgos sistémicos” de la venta de productos ilegales en su plataforma. El Ejecutivo comunitario ha determinado, por tanto, que incumple la Ley de Servicios Digitales que le obliga vigilar los riesgos de la mercancía que ofrece. Se abre ahora un plazo, hasta finales de agosto, para que Temu ejerza su derecho a la defensa.

La investigación ha concluido, además, que el diseño de la aplicación y el sistema de recomendaciones contribuye a la difusión de estos productos. Esta ausencia de control favorece que los usuarios europeos "encuentren artículos ilegales en Temu", aseguran fuentes de la Comisión Europea.