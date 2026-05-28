Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por no vigilar la venta de productos ilegales en su web
- La plataforma china incumple con la obligación de evaluar riesgos a la que le obliga la Ley de Servicios Digitales europea
- El estudio previo de Bruselas reveló que muchos de los juguetes de la web excedían las sustancias químicas permitidas
Bruselas ha multado con 200 millones de euros a la web de comercio electrónico china Temu por "no identificar, analizar y evaluar con la diligencia debida los riesgos sistémicos” de la venta de productos ilegales en su plataforma. El Ejecutivo comunitario ha determinado, por tanto, que incumple la Ley de Servicios Digitales que le obliga vigilar los riesgos de la mercancía que ofrece. Se abre ahora un plazo, hasta finales de agosto, para que Temu ejerza su derecho a la defensa.
La investigación ha concluido, además, que el diseño de la aplicación y el sistema de recomendaciones contribuye a la difusión de estos productos. Esta ausencia de control favorece que los usuarios europeos "encuentren artículos ilegales en Temu", aseguran fuentes de la Comisión Europea.
Incumplimiento de la normativa europea
En julio de 2025, la Comisión Europea dictaminó que Temu incumplía la Ley de Servicios Digitales (DSA en inglés), una norma europea que protege a los usuarios de la difusión de contenidos ilícitos y la venta de productos falsificados en sitios de comercio electrónico.
Bruselas detectó que la evaluación de riesgos aportada por Temu en 2024 se basaba en información general de los riesgos del sector y no aportaba datos específicos sobre el servicio que la compañía prestaba.
Los investigadores también señalaron que Temu "subestimó" la frecuencia con la que los consumidores de la UE podían toparse con productos ilegales que no habían pasado los controles de calidad. Así, gran parte de los juguetes para bebés ofertados en la web sobrepasaban los límites de sustancias químicas permitidos o presentaban riesgos de asfixia.
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