La UE cobrará a partir del 1 de julio una tasa de tres euros por paquetes pequeños ante el alud de envíos baratos chinos

La Unión Europea comenzará el 1 de julio a cobrar una tasa de tres euros a los paquetes de hasta 150 euros comprados fuera del bloque, una medida que busca atajar la avalancha de importaciones baratas que entran al mercado europeo sobre todo desde China a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress.

El comercio electrónico ha hecho dispararse la llegada de estos paquetes de bajo valor que hasta ahora estaban exentos de aranceles, por lo que las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de ellos, un volumen que hace muy difícil controlar que cumplen las normas europeas y luchar contra el fraude.

Tres euros por tipo de producto En la práctica, la UE aplicará un cargo de tres euros por cada tipo de producto que venga en el paquete, de modo que si este contiene un pantalón y veinte camisetas, se cobrarán 6 euros, mientras que si incluye un pantalón, una camiseta y una gorra, el recargo será de 9 euros, por ejemplo. Bruselas aplicará una tasa de tres euros a los pequeños paquetes enviados por plataformas online Los encargados de pagar estas cuantías al fisco serán las propias plataformas de venta en línea o las empresas que importen los productos, pero estos podrían repercutirlas al consumidor en sus facturas. Desde la organización de consumidores BEUC explican que estas plataformas podrían reflejarlo aumentando sus precios de venta, sin necesidad de especificar cuánto corresponde a la tasa, pero recuerdan que en todo caso están obligados a informar al consumidor del precio final de la compra antes de pagarla, de modo que no se encuentren con recargos sorpresa cuando reciban los productos.

No pueden cobrar la tasa a los destinatarios En este sentido, advierten de que las empresas de mensajería o servicios de correos no pueden cobrar la tasa a los destinatarios de los paquetes. En el pasado, a raíz de otros cambios fiscales, se han dado casos en los que estas empresas enviaban una factura al consumidor si no lograban dar con el responsable del impuesto, algo que no está permitido, según explicó a EFE la responsable de Asuntos Internacionales de BEUC, Léa Auffret. "Vamos a vigilar la situación", dijo Auffret, quien subrayó que solo en casos "residuales" el consumidor será el responsable directo de la tasa.