Los grandes comercios han empezado este jueves las rebajas de verano con descuentos de hasta el 60%

Aunque muchos comercios y marcas ya habían empezado a calentar motores con campañas de descuentos, los grandes comercios y marcas como El Corte Inglés o Inditex han iniciado las rebajas de verano este jueves. La liberación del sector comercial aprobado en 2012 permite a cada marca diseñar su propio calendario de descuentos.

Las rebajas variarán según la marca y el producto, pero en las etapas iniciales rondarán entre el 30% y el 60%. A medida que avance la temporada, en algunos casos llegarán hasta el 70%.

La Asociación Española de Consumidores cifra en 111 euros el gasto medio de aquellos clientes dispuestos a realizar alguna compra. Se trata de un incremento de dos euros más que en el verano de 2025.

Se espera que hasta un 72% de los consumidores aproveche los descuentos para adquirir algún artículo. La mayor parte del presupuesto se destinará a ropa, electrodomésticos y productos informáticos.