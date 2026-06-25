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Los grandes comercios han empezado este jueves las rebajas de verano con descuentos de hasta el 60%

  • Un 72% de los consumidores aprovechará para comprar algún artículo y se dejará de media 111 euros
  • Ropa, electrodomésticos y productos informáticos acapararán gran parte del presupuesto
Apertura de puertas en el primer día de rebajas en unos grandes almacenes.
Apertura de puertas en el primer día de rebajas en unos grandes almacenes. EFE / Zipi Aragón
RTVE.es

Aunque muchos comercios y marcas ya habían empezado a calentar motores con campañas de descuentos, los grandes comercios y marcas como El Corte Inglés o Inditex han iniciado las rebajas de verano este jueves. La liberación del sector comercial aprobado en 2012 permite a cada marca diseñar su propio calendario de descuentos.

Las rebajas variarán según la marca y el producto, pero en las etapas iniciales rondarán entre el 30% y el 60%. A medida que avance la temporada, en algunos casos llegarán hasta el 70%.

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La Asociación Española de Consumidores cifra en 111 euros el gasto medio de aquellos clientes dispuestos a realizar alguna compra. Se trata de un incremento de dos euros más que en el verano de 2025.

Se espera que hasta un 72% de los consumidores aproveche los descuentos para adquirir algún artículo. La mayor parte del presupuesto se destinará a ropa, electrodomésticos y productos informáticos.

Se aconseja comparar precios y conservar la factura

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan la importancia de realizar un gasto responsable para evitar gastos innecesarios. A continuación, algunos consejos básicos antes de una incursión en tiendas:

  • Hacer listas. Reflexionar y apuntar lo que se necesita antes de salir de casa ayudará a prevenir compras compulsivas.
  • Comparar precios entre tiendas físicas y 'online' porque puede haber diferencias en los descuentos.
  • En la etiqueta del producto debe aparecer el precio previo y el actualizado con la rebaja. El artículo debe haber formado parte de la oferta de la tienda durante al menos el mes previo y si aparecen varios precios, se aplicará el menor. La normativa europea prohíbe a los negocios subir el precio de los productos en los últimos 30 días previos al inicio de las rebajas.
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  • Si el interés de compra se centra en un artículo en concreto, vigilar el precio los días previos para cerciorarse de que el descuento es real.
  • Preguntar si existen condiciones especiales en la devolución de un producto. Las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución salvo defecto o tara. También existe la posibilidad de que la admitan, pero el reembolso puede hacerse en una tarjeta o vale canjeable. En las compras online existe el periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución.
  • Priorizar comercios adheridos al sistema arbitral de consumo: los problemas se resuelven de una manera más rápida y gratuita.
  • Conservar siempre el tique o factura simplificada para posibles reclamaciones.

Respecto a las compras online, el Centro Europeo del Consumidor recuerda la importancia de comprobar que la página web es un sitio seguro (la dirección URL debe comenzar con https) y de confirmar toda la información básica del producto como precio, gastos adicionales, forma de pago, plazos de entrega o derecho de desistimiento. También recomienda pagar con tarjeta de crédito y evitar las transferencias bancarias.

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