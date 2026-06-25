Los grandes comercios han empezado este jueves las rebajas de verano con descuentos de hasta el 60%
- Un 72% de los consumidores aprovechará para comprar algún artículo y se dejará de media 111 euros
- Ropa, electrodomésticos y productos informáticos acapararán gran parte del presupuesto
Aunque muchos comercios y marcas ya habían empezado a calentar motores con campañas de descuentos, los grandes comercios y marcas como El Corte Inglés o Inditex han iniciado las rebajas de verano este jueves. La liberación del sector comercial aprobado en 2012 permite a cada marca diseñar su propio calendario de descuentos.
Las rebajas variarán según la marca y el producto, pero en las etapas iniciales rondarán entre el 30% y el 60%. A medida que avance la temporada, en algunos casos llegarán hasta el 70%.
La Asociación Española de Consumidores cifra en 111 euros el gasto medio de aquellos clientes dispuestos a realizar alguna compra. Se trata de un incremento de dos euros más que en el verano de 2025.
Se espera que hasta un 72% de los consumidores aproveche los descuentos para adquirir algún artículo. La mayor parte del presupuesto se destinará a ropa, electrodomésticos y productos informáticos.
Se aconseja comparar precios y conservar la factura
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan la importancia de realizar un gasto responsable para evitar gastos innecesarios. A continuación, algunos consejos básicos antes de una incursión en tiendas:
- Hacer listas. Reflexionar y apuntar lo que se necesita antes de salir de casa ayudará a prevenir compras compulsivas.
- Comparar precios entre tiendas físicas y 'online' porque puede haber diferencias en los descuentos.
- En la etiqueta del producto debe aparecer el precio previo y el actualizado con la rebaja. El artículo debe haber formado parte de la oferta de la tienda durante al menos el mes previo y si aparecen varios precios, se aplicará el menor. La normativa europea prohíbe a los negocios subir el precio de los productos en los últimos 30 días previos al inicio de las rebajas.
- Si el interés de compra se centra en un artículo en concreto, vigilar el precio los días previos para cerciorarse de que el descuento es real.
- Preguntar si existen condiciones especiales en la devolución de un producto. Las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución salvo defecto o tara. También existe la posibilidad de que la admitan, pero el reembolso puede hacerse en una tarjeta o vale canjeable. En las compras online existe el periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución.
- Priorizar comercios adheridos al sistema arbitral de consumo: los problemas se resuelven de una manera más rápida y gratuita.
- Conservar siempre el tique o factura simplificada para posibles reclamaciones.
Respecto a las compras online, el Centro Europeo del Consumidor recuerda la importancia de comprobar que la página web es un sitio seguro (la dirección URL debe comenzar con https) y de confirmar toda la información básica del producto como precio, gastos adicionales, forma de pago, plazos de entrega o derecho de desistimiento. También recomienda pagar con tarjeta de crédito y evitar las transferencias bancarias.