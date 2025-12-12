Bruselas aplicará una tasa de tres euros a los pequeños paquetes enviados por plataformas online
- Se impondrá a los paquetes pequeños con valor menor de 150 euros
- Comenzará a gravarse a partir del próximo 1 de julio de 2026
Los países miembro de la Unión Europea (UE) han acordado este viernes imponer una tasa de tres euros a los pequeños paquetes, de valor inferior a 150 euros, que hasta ahora estaban exentos de tributar en las aduanas. Esta medida afectará, sobre todo, a los envíos de comercio digital de plataformas de bajo coste como Shein o Temu, que llegan desde China. La tasa se comenzará a cobrar a partir del próximo 1 de julio de 2026.
El objetivo de esta medida que han pactado los ministros de Economía y Finanzas de la UE es poner freno a la avalancha de este tipo de importaciones que se han triplicado desde 2022 hasta superar los 4.600 millones de paquetes en 2024. Las enormes cantidades de pequeños envíos con precios inferiores a 150 euros han dificultado hasta ahora que las autoridades aduaneras puedan controlar su contenido y abre la puerta a que entren productos que no cumplen las normas europeas y generan una competencia desleal para los fabricantes comunitarios.
Bruselas lleva tiempo estudiando de qué forma se puede poner coto al envío creciente y masivo de esta paquetería pequeña que proviene, sobre todo, desde el mercado asiático. En un debate reciente en la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, llegó a tildar de "crecimiento dramático" esta situación.
Un mecanismo temporal "hasta una solución permanente"
Los Veintisiete acordaron el pasado mes de noviembre eliminar la exención de derechos de aduana de la que se han beneficiado desde 1983 los paquetes que no superan los 150 euros. El problema se encontraba en que esta medida no entraría plenamente en vigor hasta que estuviera en funcionamiento el centro de datos unificado de la UE en 2028. Por tanto, ahora los socios han decidido evitar ese retraso para y atajar el problema que ven "urgente con un mecanismo temporal que les va a permitir gravar ya desde el 1 de julio esos paquetes hasta que se aplique el sistema definitivo. Por tanto, la medida es provisional y estará en vigor “hasta que entre en aplicación el acuerdo sobre una solución permanente para eliminar el umbral de exención de derechos de aduana”, según han apuntado fuentes del Consejo de la UE.
El paso que los ministros de Economía y Finanzas han dado este viernes perjudica principalmente a China. El 91% de todos los envíos de comercio electrónico valorados en menos de 150 euros que entran en la UE proceden de China. En 2024, el mercado comunitario recibió el doble de este tipo de productos que el año anterior. “Este crecimiento exponencial está ligado al crecimiento de minoristas chinos de comercio electrónico”, como señala un documento del Parlamento Europeo con fecha del pasado julio.