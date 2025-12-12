Bruselas aplicará una tasa de tres euros a los pequeños paquetes enviados por plataformas online

Los países miembro de la Unión Europea (UE) han acordado este viernes imponer una tasa de tres euros a los pequeños paquetes, de valor inferior a 150 euros, que hasta ahora estaban exentos de tributar en las aduanas. Esta medida afectará, sobre todo, a los envíos de comercio digital de plataformas de bajo coste como Shein o Temu, que llegan desde China. La tasa se comenzará a cobrar a partir del próximo 1 de julio de 2026.

El objetivo de esta medida que han pactado los ministros de Economía y Finanzas de la UE es poner freno a la avalancha de este tipo de importaciones que se han triplicado desde 2022 hasta superar los 4.600 millones de paquetes en 2024. Las enormes cantidades de pequeños envíos con precios inferiores a 150 euros han dificultado hasta ahora que las autoridades aduaneras puedan controlar su contenido y abre la puerta a que entren productos que no cumplen las normas europeas y generan una competencia desleal para los fabricantes comunitarios.

Bruselas lleva tiempo estudiando de qué forma se puede poner coto al envío creciente y masivo de esta paquetería pequeña que proviene, sobre todo, desde el mercado asiático. En un debate reciente en la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, llegó a tildar de "crecimiento dramático" esta situación.