México - Inglaterra, en directo hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026: aplazado el inicio por tormenta

Puedes seguir minuto a minuto el cruce entre México e Inglaterra, eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Ambos equipos solo se habían enfrentado una sola vez en la historia del torneo, y fue precisamente en 1966, cuando los Three Lions ganaron su única Copa del Mundo.

El camino invicto de México Los chicos de Javier Aguirre son los únicos que han ganado todos los partidos que se han disputado en este campeonato mundial y junto a España también mantienen su portería a cero. Además, México va a contar con el factor campo y el aliento mayoritario de su afición, lo que añadirá presión a los ingleses. Quiñones y Raúl hacen soñar a la anfitriona México con un Azteca que cree al son del ''y si sí'' Rodrigo Álamo El Tri buscará meterse en cuartos de final por tercera vez en su historia con Julián Quiñones como su principal baluarte en el ataque mexicano con tres tantos clave para clasificarse en la fase de grupos y pasar de ronda frente a Ecuador. Junto a él, el centrocampista Roberto Alvarado también está siendo uno de los hombres clave de esta selección, aportando equilibrio y ayudando tanto en defensa como en ataque.