México - Inglaterra, en directo hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026: aplazado el inicio por tormenta
- Sigue el encuentro que se disputa en el Estadio Azteca este lunes desde las 2:00
Puedes seguir minuto a minuto el cruce entre México e Inglaterra, eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Ambos equipos solo se habían enfrentado una sola vez en la historia del torneo, y fue precisamente en 1966, cuando los Three Lions ganaron su única Copa del Mundo.
El camino invicto de México
Los chicos de Javier Aguirre son los únicos que han ganado todos los partidos que se han disputado en este campeonato mundial y junto a España también mantienen su portería a cero. Además, México va a contar con el factor campo y el aliento mayoritario de su afición, lo que añadirá presión a los ingleses.
El Tri buscará meterse en cuartos de final por tercera vez en su historia con Julián Quiñones como su principal baluarte en el ataque mexicano con tres tantos clave para clasificarse en la fase de grupos y pasar de ronda frente a Ecuador. Junto a él, el centrocampista Roberto Alvarado también está siendo uno de los hombres clave de esta selección, aportando equilibrio y ayudando tanto en defensa como en ataque.
Regreso de Inglaterra al Estadio Azteca
Los Three Lions vuelven a jugar en un campo que no les trae buenos recuerdos pero por contra dio uno de los goles más icónicos de la historia del fútbol, 'la mano de Dios' de Diego Armando Maradona. Inglaterra cayó eliminada en aquellos cuartos de final del Mundial de 1986, pero en esta edición buscarán darle la vuelta a esa página negra de sus historia para escribir una nueva con final feliz.
Para lograrlo, Thomas Tuchel volverá a contar con su delantero estrella, Harry Kane, que tras sus dos goles que le dio el pase a octavos a los ingleses, suma cinco tantos en el actual torneo y se encuentra al mismo nivel que el resto de astros del Mundial, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Haaland. Pero también estarán disponibles el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, también ha vuelto su mejor nivel y el nuevo fichaje del Barça, Anthony Gordon, que revolucionó el partido contra R.D. Congo con sus dos asistencias al delantero del Bayern de Munich.