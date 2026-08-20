La Policía desaloja a los migrantes de la playa de Trampolín y los traslada a dos espacios habilitados por el Gobierno
- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Gobierno ceutí coordinan el traslado de 1.800 personas desde la playa del Trampolín
- El Ejecutivo central espera ampliar las plazas mientras trabaja en un plan para el traslado de 500 menores a la península
El Gobierno ha habilitado dos de los espacios acordados con el Ejecutivo de Ceuta para la acogida temporal de miles de migrantes que entraron desde Marruecos el 30 y 31 de julio. Unas 1.800 personas que se encuentran en la calle, en la zona de la playa del Trampolín, serán trasladadas progresivamente a estos nuevos emplazamientos acondicionados en la explanada del aparcamiento de Loma Margarita y el Embolsamiento.
Desde primeras hora de este jueves se está llevando a cabo el traslado de estas personas de manera voluntaria en el marco de un dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de "garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura".
“El Gobierno habilita 1.800 plazas para inmigrantes en Ceuta— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 20, 2026
▪️Se está trasladando a las personas que estaban malviviendo en la playa del Trampolín y en la zona Loma Colmenar bajo un fuerte dispositivo policial
🎙️@isa_jdandres pic.twitter.com/4uCjJKaoqw“
El objetivo prioritario de esta actuación es "dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar" , ofreciéndoles una alternativa de alojamiento y acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras" que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa.
Los otros espacios acordados con el Ejecutivo de la ciudad autónoma para acoger de forma temporal a los migrantes son las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio de El Guano.
El Gobierno de Ceuta pide expulsar a todos los migrantes
Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno, en colaboración con entidades del tercer sector, como Engloba o ACCEM, para reforzar la capacidad de acogida en Ceuta y dar una respuesta adecuada a las necesidades derivadas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz no ha descartado que se puedan ampliar a 4.000 las nuevas plazas que se podrían habilitar con la instalación de los cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado.
El Gobierno ceutí insiste en que el Gobierno central debe ejecutar sin excepción los expedientes de devolución a Marruecos de todos los migrantes que llegaron de forma irregular el 30 de julio, también de los menores, mientras el Ministerio de Infancia y Juventud trabaja en un plan para trasladar a la península a 500 menores, la mayoría de ellos niñas, con un perfil más vulnerable.
El PP ha anunciado que llevará al Tribunal Supremo el plante de los ministros cuya comparecencia habían solicitado esta semana para dar explicaciones en el Senado. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lo anunció este miércoles en una visita en Ceuta y pidió la expulsión de los menores migrantes.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que sigue en la ciudad autónoma