La Policía desaloja a los migrantes de la playa de Trampolín y los traslada a dos espacios habilitados por el Gobierno

El Gobierno ha habilitado dos de los espacios acordados con el Ejecutivo de Ceuta para la acogida temporal de miles de migrantes que entraron desde Marruecos el 30 y 31 de julio. Unas 1.800 personas que se encuentran en la calle, en la zona de la playa del Trampolín, serán trasladadas progresivamente a estos nuevos emplazamientos acondicionados en la explanada del aparcamiento de Loma Margarita y el Embolsamiento.

Desde primeras hora de este jueves se está llevando a cabo el traslado de estas personas de manera voluntaria en el marco de un dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de "garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura".

“El Gobierno habilita 1.800 plazas para inmigrantes en Ceuta



▪️Se está trasladando a las personas que estaban malviviendo en la playa del Trampolín y en la zona Loma Colmenar bajo un fuerte dispositivo policial



🎙️@isa_jdandres pic.twitter.com/4uCjJKaoqw“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 20, 2026

El objetivo prioritario de esta actuación es "dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar" , ofreciéndoles una alternativa de alojamiento y acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras" que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa.

Los otros espacios acordados con el Ejecutivo de la ciudad autónoma para acoger de forma temporal a los migrantes son las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio de El Guano.