El Gobierno trabaja en un plan de acogida de los menores migrantes en Ceuta más vulnerables con las comunidades
- Fuentes de Infancia y Juventud cifran en aproximadamente 500 los niños y niñas que podrían ser traslados a la península
- La ministra portavoz carga contra el PP: "Lo que hemos visto me hace preguntarme qué aportan sus declaraciones"
El Gobierno trabaja en un plan de acogida de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Infancia Juventud a RTVE que cifran en aproximadamente 500 los niños y niñas con un perfil más vulnerable que podrían ser traslados "de manera urgente" mediante esta vía a la península, aunque este número podría variar.
En este plan se incluye la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas aprobada por real decreto o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la atención que necesitan los menores. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, se encuentra en Ceuta desde el pasado domingo, según detallan.
Entre las medidas contempladas en este plan se incluye una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en la península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.
Saiz: "Hay que proteger el interés general del menor"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entrevistada en Las Mañanas de RNE ha confirmado que esta cuestión se está abordando por parte de Ceuta con el departamento de Infancia y las comunidades autónomas y ha preferido no dar más detalles, pero ha insistido en que hay que "proteger el interés general del menor".
La Policía Nacional había identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta desde el 30 de julio hasta este martes a las 9:00 horas a 2.168 menores, según confirmaron fuentes a RTVE. El vicepresidente del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, había advertido
Saiz ha señalado la necesidad de respetar la ley y ha asegurado que el Ejecutivo acompaña a Ceuta en estos momentos con 25 millones de euros para hacer frente a esta situación.
El Gobierno, en contacto con Bruselas, ve a Marruecos como socio "fiable"
También ha explicado que el Ejecutivo se encuentra en contacto con la Comisión Europea para abordar la situación en Ceuta y que ha solicitado los fondos EMA de emergencia. Los representantes comunitarios han visitado la ciudad autónoma, la relación es "constante", ha asegurado.
En relación con las declaraciones del portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, en las que este abogaba por el retorno de todos los migrantes en situación irregular, incluidos los menores, y preguntada por las conversaciones con Marruecos, Saiz ha dicho que es un "socio fiable" y las relaciones son buenas. "Insisto, es importante no tanto el retorno si no sino cómo se hacen las cosas, el marco legislativo es claro, España no va a renunciar al derecho internacional".
Al mismo tiempo, la ministra ha cargado contra el PP, se ha preguntado "qué aportan sus declaraciones a los ceutís" después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusase al Gobierno central de estar "ausente".
Ante la visita de Feijóo a Ceuta, prevista este miércoles, ha dicho que espera que "no sea para anunciar que van a seguir con esas políticas que llevan a cabo en otras comunidades autónomas que Vox exige y el PP cumple".