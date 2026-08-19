El Gobierno trabaja en un plan de acogida de los menores migrantes en Ceuta más vulnerables con las comunidades

El Gobierno trabaja en un plan de acogida de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Infancia Juventud a RTVE que cifran en aproximadamente 500 los niños y niñas con un perfil más vulnerable que podrían ser traslados "de manera urgente" mediante esta vía a la península, aunque este número podría variar.

En este plan se incluye la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas aprobada por real decreto o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la atención que necesitan los menores. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, se encuentra en Ceuta desde el pasado domingo, según detallan.

Entre las medidas contempladas en este plan se incluye una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en la península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.

Saiz: "Hay que proteger el interés general del menor" La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, entrevistada en Las Mañanas de RNE ha confirmado que esta cuestión se está abordando por parte de Ceuta con el departamento de Infancia y las comunidades autónomas y ha preferido no dar más detalles, pero ha insistido en que hay que "proteger el interés general del menor". La Policía Nacional había identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta desde el 30 de julio hasta este martes a las 9:00 horas a 2.168 menores, según confirmaron fuentes a RTVE. El vicepresidente del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, había advertido 20.08 min Elma Saiz: "Hay que proteger el interés general del menor" Saiz ha señalado la necesidad de respetar la ley y ha asegurado que el Ejecutivo acompaña a Ceuta en estos momentos con 25 millones de euros para hacer frente a esta situación.