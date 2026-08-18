El Ejército de Tierra confirma 24 casos de sarna entre los militares en Ceuta

Un total de 24 militares de la Comandancia General de Ceuta han resultado contagiados de sarna, según han confirmado fuentes del Ejército de Tierra, si bien ha precisado que dos casos son anteriores a la entrada masiva de inmigrantes de pasado 30 de julio.

En una nota de prensa, el Ejército de Tierra indica que la causa no está relacionada con el contacto que el personal militar haya podido tener con los inmigrantes llegados a Ceuta en estos últimos días y defiende que la sarna es una infección común en zonas de elevada humedad.

Estas mismas fuentes explican que se han tomado medidas tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones. Además, todos los contagiados se encuentran recibiendo el tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias tras confirmarse el diagnóstico.