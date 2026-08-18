El Ejército de Tierra confirma 24 casos de sarna entre los militares en Ceuta
- Precisa que dos casos son anteriores a la entrada masiva de inmigrantes de pasado 30 de julio
- Se han tomado medidas para atender a los infectados y se ha activado un protocolo para evitar contagios
Un total de 24 militares de la Comandancia General de Ceuta han resultado contagiados de sarna, según han confirmado fuentes del Ejército de Tierra, si bien ha precisado que dos casos son anteriores a la entrada masiva de inmigrantes de pasado 30 de julio.
En una nota de prensa, el Ejército de Tierra indica que la causa no está relacionada con el contacto que el personal militar haya podido tener con los inmigrantes llegados a Ceuta en estos últimos días y defiende que la sarna es una infección común en zonas de elevada humedad.
Estas mismas fuentes explican que se han tomado medidas tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones. Además, todos los contagiados se encuentran recibiendo el tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias tras confirmarse el diagnóstico.
Protocolo de actuación para prevenir nuevos casos
La Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta ha establecido un protocolo de actuación con la finalidad de prevenir nuevos casos, detectar precozmente a los militares con síntomas y aplicar un mismo circuito de actuación en todas las unidades.
Ya este lunes, la Unión de Militares de Tropa (UMT) denunció el brote de sarna entre los militares desplegados en el Grupo de Regulares nº 54, y aseguró que se debía a las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave).
En su opinión, se trataba de "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".
También la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ya había alertado anteriormente de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que había solicitado al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto.