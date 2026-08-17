Una asociación militar denuncia 14 casos de sarna entre las tropas desplegadas en Ceuta

La asociación profesional Unión de Militares de Tropa (UMT) ha denunciado que al menos 14 militares desplegados en Ceuta sufren un brote de sarna. Se trata de efectivos del Grupo de Regulares nº 54, desplazados para apoyar a las fuerzas de seguridad tras la crisis migratoria, y que se han visto afectados "tras ser alojados en malas condiciones y de hacinamiento" en antiguas instalaciones militares, según señalan en un comunicado publicado este lunes.

Según esta asociación, el origen del contagio apunta directamente a las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a EFE que se ha dado una decena de casos, pero puntualizan que no tienen por qué estar relacionados con la crisis migratoria.

Ya se había alertado sobre el riesgo La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ya había alertado anteriormente de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que había solicitado al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto. Según ha informado en un comunicado, "algunos militares habrían manifestado preocupación ante la eventual presencia de esta enfermedad infecciosa, lo que ha generado dudas sobre la existencia de casos aislados o vinculados entre sí y sobre la activación de protocolos de vigilancia epidemiológica". ATME considera "imprescindible" aclarar la situación y ha solicitado al Ministerio de Defensa que confirme si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado, así como el número de casos y si presentan relación epidemiológica. Además, ha pedido al Departamento que dirige Margarita Robles datos sobre las unidades en las que se habrían detectado y si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.