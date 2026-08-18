El CGPJ pide refuerzos para los juzgados en Ceuta por la crisis migratoria
- En concreto, reclama reforzar los juzgados de guardia y violencia sobre la mujer en Ceuta
- También acuerda aplazar el cese de un juez y pide "incrementar" el "personal experimentado"
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido el refuerzo de los juzgados de Ceuta con dos magistrados y personal experimentado para dar respuesta al incremento de trabajo por la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma del 30 y 31 de julio.
La Comisión Permanente del CGPJ considera "necesario" que se refuerce con un juez el turno de guardia en los Juzgados de Instrucción de Ceuta, así como con otro magistrado destinado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para la tramitación de casos por presuntos delitos sexuales.
En una nota de prensa, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces asegura que ha conocido este martes el informe solicitado el pasado 5 de agosto al Servicio de Inspección sobre la situación actual de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta a la vista de la crisis migratoria. Según este informe, lo ocurrido ha afectado "de manera extraordinaria" al servicio público de Justicia.
En conreto, y según datos del Poder Judicial, en la semana comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos esos días; mientras que en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto se han recibido 72 atestados con detenidos o citados.
EL CGPJ expresa la ncesidad del mencionado refuerzo e informa que lo ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la solicitud.
Aplazar el cesde de un juez y personal "experimentado"
Asimismo, y teniendo en cuenta el contexto actual, la comisión ha acordado aplazar el cese de un juez con expectativa de cambio de lugar que se encuentra destinado como apoyo en la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer.
El órgano de gobierno de los jueces también traslada la "necesidad" de "incrementar" el "personal experimentado" en los juzgados de manera temporal, tanto de funcionarios como de un letrado de la administración de la justicia, "hasta la superación de la crisis". En concreto, el refuerzo sería de un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial.
Además, el CGPJ indica que también existe la necesidad de "incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia". Y anuncia que el vocal José Antonio Montero visitará los órganos judiciales ceutíes para analizar la situación sobre el terreno.