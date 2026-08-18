El CGPJ pide refuerzos para los juzgados en Ceuta por la crisis migratoria

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido el refuerzo de los juzgados de Ceuta con dos magistrados y personal experimentado para dar respuesta al incremento de trabajo por la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma del 30 y 31 de julio.

La Comisión Permanente del CGPJ considera "necesario" que se refuerce con un juez el turno de guardia en los Juzgados de Instrucción de Ceuta, así como con otro magistrado destinado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para la tramitación de casos por presuntos delitos sexuales.

En una nota de prensa, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces asegura que ha conocido este martes el informe solicitado el pasado 5 de agosto al Servicio de Inspección sobre la situación actual de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta a la vista de la crisis migratoria. Según este informe, lo ocurrido ha afectado "de manera extraordinaria" al servicio público de Justicia.

En conreto, y según datos del Poder Judicial, en la semana comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos esos días; mientras que en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto se han recibido 72 atestados con detenidos o citados.

EL CGPJ expresa la ncesidad del mencionado refuerzo e informa que lo ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la solicitud.