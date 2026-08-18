La batalla política por Ceuta llega al Parlamento: siete ministros, dos Cámaras y el pulso por las explicaciones

La gestión de la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos a finales de julio ha desatado una auténtica batalla entre el Gobierno y el PP por la rendición de cuentas en las dos Cámaras.

Hasta siete ministros han solicitado comparecer a petición propia en el Congreso para dar explicaciones al respecto, mientras que en el Senado, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para citar a varios miembros del Ejecutivo, aunque ninguno está acudiendo a sus respectivas comisiones donde estaban citados.

La semana que viene, la última de agosto, se prevé intensa en el Congreso, después de que se hayan confirmado las comparecencias de varios ministros para tratar sobre la gestión de la crisis en Ceuta, según ha comunicado este martes en la red social X el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Las ministras de Sanidad, Mónica García; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecerán en el Congreso, a petición propia, para dar explicaciones sobre la crisis migratoria los días 27, 28 y 31 de agosto, respectivamente. Tanto García, como Saiz y Rego registraron este lunes su petición de comparecencia en sus respectivas comisiones.

Esta solicitud de comparecer a petición propia llega llega horas después de que el PP exigiera también que las tres ministras que rindieran cuentas en el Congreso para explicar las medidas adoptadas por sus respectivos departamentos y su ausencia durante los primeros 16 días de la crisis.

Los 'populares' solicitaron que se reuniera la Diputación Permanente del Congreso -el único órgano que sigue activo en los periodos no ordinarios de sesiones- para tratar sobre las comparecencias de García, Saiz y Rego. Así, este miércoles está ya convocada dicha Diputación Permanente para tratar este asunto.

Las comprecencias de Robles, Bolaños, Albares y Marlaska Pero las solicitudes de comparecencias a petición propia, y en periodo extraordinario, de García, Saiz y Rego no son las únicas que han realizado miembros del Ejecutivo. Ya el pasado viernes, también hicieron lo propio los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles, y de Félix Bolaños para explicar la crisis migratoria. Así, la próxima semana se prevé intensa en la Cámara Baja porque también están ya confirmadas las comparecencias de estos ministros. El 25 de agosto comparecerá Robles; el 27 de agosto, será el turno de Bolaños, mientras que Albares y Grande-Marlaska acudirán el 28 de agosto. Ceuta, en busca de la normalidad tras la crisis migratoria: claves para entender la situación en la ciudad autónoma Santiago Riesco Pérez