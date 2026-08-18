La batalla política por Ceuta llega al Parlamento: siete ministros, dos Cámaras y el pulso por las explicaciones
- Mónica García, Elma Saiz y Sira Rego comparecerán en el Congreso el 27, 28 y 31 de agosto
- Este martes, Robles se ha ausentado del Senado, donde el PP la había citado a comparecer
La gestión de la crisis migratoria tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos a finales de julio ha desatado una auténtica batalla entre el Gobierno y el PP por la rendición de cuentas en las dos Cámaras.
Hasta siete ministros han solicitado comparecer a petición propia en el Congreso para dar explicaciones al respecto, mientras que en el Senado, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para citar a varios miembros del Ejecutivo, aunque ninguno está acudiendo a sus respectivas comisiones donde estaban citados.
La semana que viene, la última de agosto, se prevé intensa en el Congreso, después de que se hayan confirmado las comparecencias de varios ministros para tratar sobre la gestión de la crisis en Ceuta, según ha comunicado este martes en la red social X el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Las ministras de Sanidad, Mónica García; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecerán en el Congreso, a petición propia, para dar explicaciones sobre la crisis migratoria los días 27, 28 y 31 de agosto, respectivamente. Tanto García, como Saiz y Rego registraron este lunes su petición de comparecencia en sus respectivas comisiones.
Esta solicitud de comparecer a petición propia llega llega horas después de que el PP exigiera también que las tres ministras que rindieran cuentas en el Congreso para explicar las medidas adoptadas por sus respectivos departamentos y su ausencia durante los primeros 16 días de la crisis.
Los 'populares' solicitaron que se reuniera la Diputación Permanente del Congreso -el único órgano que sigue activo en los periodos no ordinarios de sesiones- para tratar sobre las comparecencias de García, Saiz y Rego. Así, este miércoles está ya convocada dicha Diputación Permanente para tratar este asunto.
Las comprecencias de Robles, Bolaños, Albares y Marlaska
Pero las solicitudes de comparecencias a petición propia, y en periodo extraordinario, de García, Saiz y Rego no son las únicas que han realizado miembros del Ejecutivo.
Ya el pasado viernes, también hicieron lo propio los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles, y de Félix Bolaños para explicar la crisis migratoria.
Así, la próxima semana se prevé intensa en la Cámara Baja porque también están ya confirmadas las comparecencias de estos ministros. El 25 de agosto comparecerá Robles; el 27 de agosto, será el turno de Bolaños, mientras que Albares y Grande-Marlaska acudirán el 28 de agosto.
Robles no comparece en el Senado
Estas citas confirmadas llegan después de que Marlaska y Albares no hayan acudido al Senado a dar explicaciones, como le había reclamado el PP, y después de que Robles haya aplazado su comparecencia en la Cámara Alta.
Este martes, la ministra de Defensa, que estaba citada en el Senado para dar cuentas sobre la crisis migratoria a petición del PP, finalmente no ha comparecido este martes y ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones, para dar expllicaciones. Robles ha remitido una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia.