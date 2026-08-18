Empiezan a instalar el espacio de acogida temporal de migrantes en pleno choque político entre el Gobierno y Ceuta

Los trabajos para habilitar cuatro nuevos espacios de acogida temporal de migrantes en Ceuta han comenzado con la adecuación y el montaje de carpas en la explanada del aparcamiento del barrio Loma Colmenar, el primero de los emplazamientos anunciados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas para atender a las miles de personas llegadas desde Marruecos. Más de 8.000 migrantes, entre ellos numerosos menores, siguen en la ciudad autónoma desde el 30 de julio, según el Ejecutivo autonómico, que exige su "devolución".

El Ejército ha iniciado la instalación de las tiendas de campaña junto a carpas de mayor altura donde se repartirán las comidas y otra zona de higiene, donde se instalarán las duchas. El objetivo es que este dispositivo pueda quedar operativo en las próximas horas para comenzar a recibir a los migrantes ante la presión que soportan actualmente los recursos de acogida de la ciudad autónoma y las condiciones de insalubridad en que se encuentran en otras zonas de la ciudad como la plaza del Trampolín.

“El Gobierno pone en marcha "espacios temporales" para acoger a 1.500 migrantes en Ceuta. @PilarCebrian en #LaHora18A https://t.co/gQqRzK0bem pic.twitter.com/MRAbCFqMML“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 18, 2026

La previsión es que, una vez iniciada esta primera actuación, los trabajos se aceleren en el resto de ubicaciones para que queden acondicionadas progresivamente y puedan acoger al mayor número posible de personas a lo largo de esta semana y la próxima.

Los cuatro espacios en los que se va a desplegar el dispositivo de acogida —la explanada de Loma Colmenar —cedida por el Gobierno ceutí, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio de El Guano — podrán acoger a 1.500 personas de manera inmediata, pero según ha asegurado Saiz, entrevistada este martes en la cadena SER, podrán dar cabida a más gente.

Saiz, preguntada sobre el porqué ha tardado el Ejecutivo dos semanas en habilitar estos centros de acogida, ha dicho que se pone "en la piel de muchos ciudadanos" de la ciudad autónoma, pero defiende la gestión de su Ministerio que está de forma "permanente" allí con "acompañamiento humanitario". La ministra considera que la presencia de los ministros ha sido "eficaz" y ha señalado la "importancia de la colaboración" entre administraciones: "Ceuta ni ha estado ni va a estar sola".

Ceuta exige al Gobierno que "ejecute" las "devoluciones" El Gobierno ceutí, su vicepresidente, Alejandro Ramírez, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha insistido este martes en exigir al Gobierno central que "toda persona que entró de manera irregular" vuelva a Marruecos. En 30 días, según ha asegurado, se pueden "ejecutar" alrededor de 15.000 expedientes de extranjería para hacer "devoluciones" a Marruecos. Desde antes de que se produjera esta "avalancha", según Ramírez, están trasladando la situación sobre los menores migrantes no acompañados y que podrían llegar a ser 5.000, por lo que no se trata de una "crisis migratoria" sino de "algo excepcional" y señala que Europa "está de acuerdo en que todos los que entraron vuelvan por la frontera y Ceuta pueda volver a la normalidad". Por esta razón, mantiene la advertencia de que acudirán al poder judicial o "cualquier instancia" para que la situación se resuelva en 30 días. Entre los miles de personas que entraron en Ceuta el 30 y el 31 de julio, según fuentes a RTVE, la Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menores de edad hasta las 9:00 horas de este martes 18 de agosto. 14.50 min Alejandro Ramírez: "Si el Gobierno no da una respuesta, iremos a cualquier instancia" La puesta en marcha de los dispositivos de acogida temporal que este martes se despliegan pretende aliviar la saturación de los recursos existentes, especialmente el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y los espacios ocupados por migrantes en distintos puntos de la ciudad, dentro de la respuesta extraordinaria que el Gobierno central ha activado ante la presión migratoria.