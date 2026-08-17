La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá el próximo 27 de agosto en el Congreso de los Diputados a petición propia para dar explicaciones por la crisis migratoria de Ceuta. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una entrevista en Radio Nacional, donde ha negado que la decisión tenga que ver con la petición de comparecencia que ha elevado el PP este lunes.

"Después de estar ayer en Ceuta hemos tomado la decisión de que la ministra solicitara esa comparecencia que forma parte de la total normalidad parlamentaria", ha señalado en RNE. "La realidad es que cada vez que ha habido una cosa, como ocurrió con el hantavirus, la ministra ha comparecido. No se nos puede acusar de hacer escapismo parlamentario", ha añadido.

Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Exteriores, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles; y de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Migraciones, habían solicitado previamente comparecer esa misma semana, todo ello en medio de una guerra de fechas con el PP.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo había reclamado que acudieran durante esta semana al Senado, lo que han rechazado los distintos ministros. Este mismo lunes estaba citado el ministro Albares, quien no ha acudido a la Cámara Alta. El Gobierno aduce que es un "sinsentido" duplicar las comparecencias, mientras que el PP ha recordado que el Ejecutivo tiene la "obligación legal" de acudir y ha amenazado con acciones legales.

A este respecto, Padilla ha opinado que se está priorizando la "acción ejecutiva del Gobierno" frente a "lo que ha convertido el PP el Senado".

El PP habla de "colapso" Desde el PP, su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, había pedido la comparecencia de la García al considerar que existe un "colapso" en el ámbito sanitario de la ciudad. Gamarra ha reclamado a la ministra que "ponga soluciones" ante una situación que, según ha defendido, están criticando tanto los profesionales sanitarios como los propios ceutíes, y ha reprochado su ausencia en las dos últimas semanas, desde que estalló la crisis el pasado 30 de julio. "Si los médicos lo están denunciando, si todo el personal sanitario lo está diciendo, si los ceutíes así lo sienten, yo les creo a ellos, no a la ministra", ha afirmado Gamarra. García había negado este colapso. En una entrevista en TVE ha reconocido que "ha habido un sobreesfuerzo increíble de los profesionales sanitarios", pero ha matizado: "La situación, sabiendo que es de una situación de tensión importante, no ha llegado a convertirse en colapso". Mónica García: "Tendremos que investigar cuáles son las responsabilidades del Gobierno de Marruecos" en Ceuta RTVE.es Mientras, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), órgano dependiente de Sanidad, ha informado de que en estos momentos, Ceuta cuenta con los recursos necesarios para atender el aumento de la demanda asistencial derivada de la crisis migratoria, que sigue sin repercutir en la atención sanitaria a los ceutíes. Así lo asegura la entidad en el último balance sobre el dispositivo asistencial del área sanitaria de Ceuta, que entre las 9:00 horas de ayer y las 9:00 horas de este lunes ha atendido a 205 personas migrantes, "sin incidencias relevantes y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí". "La población ceutí sigue teniendo a su disposición todos los recursos necesarios y la actividad programada y de urgencias se sigue atendiendo por parte del servicio público de salud", resalta. Entre el 30 y el 31 de julio la ciudad autónoma enclavada en el norte de África vivió uno de sus momentos más críticas, cuando 70.000 y 80.000 personas -el equivalente a la población total de Ceuta- cruzaron la frontera desde Marruecos. Se calcula que unos 5.000 migrantes siguen presentes en la ciudad y este lunes el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha tres "espacios temporales" para acoger a unas 1.500 personas.