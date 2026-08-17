Mónica García: "Tendremos que investigar cuáles son las responsabilidades del Gobierno de Marruecos" en Ceuta

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado la responsabilidad del Gobierno de Marruecos en la crisis migratoria que atraviesa Ceuta: "Hay una crisis humanitaria y se ha utilizado de manera cruel la desesperación humana en un juego político que tendremos que resolver".

En una entrevista en La Hora de La 1 ha asegurado que ella no tiene información sobre lo que falló pero que "lo que está claro es que nos enfrentamos a una crisis con repercusión humanitaria y geopolítica. Tenemos que ver cuáles son las responsabilidades del Gobierno de Marruecos y no podemos olvidar que en este cruce han muerto 141 personas y se ha tenido que reanimar a 20".

Además, García ha asegurado que "la Unión Europea ha externalizado sus fronteras, ha externalizado sus responsabilidad". Una situación que a juicio de la titular de sanidad "tiene determinadas consecuencias: no tenemos la llave de la frontera. La tiene Marruecos o terceros países". La ministra también ha querido recordar que "la mayoría de la migración no entra por Ceuta, no entra por las vallas. La que entra así es menos del 5%. Con todo esto, sabiendo que la política migratorio es muy compleja, creo que la externalización de las fronteras que ha asumido Europa no sé si nos dota de la estrategia autonómica que queremos tener".

Mónica García ha reiterado su condena a la expulsión de los periodistas de RTVE y de EFE de Castillejos "porque va en contra del derecho a la información. Fueron expulsados para no documentar e informar cosas que a Marruecos no le interesan".

Y ha insistido en sus críticas a nuestro vecino en la frontera sur: "Tanto las relaciones exteriores como las diplomáticas no las llevo yo, pero mi mensaje es claro: los derechos humanos por encima de cualquier relación diplomática. Marruecos tiene responsabilidad por acción u omisión".

02.16 min La corresponsal de TVE, expulsada de Castillejos y Tetuán, informa desde Rabat sobre la crisis migratoria

Reclama que los migrantes "tengan un lugar seguro al que ir" La ministra de Sanidad ha reclamado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "soluciones compartidas para encontrar lugares seguros y salubres para los migrantes, para que puedan ser albergados. Ese es el primer objetivo en materia de salud. Para atenderles con seguridad, hacer investigaciones epidemiológicas y evitar cualquier tipo de brote epidémico o infeccioso". Y ante las acusaciones de Vivas ha insistido: "Me duele llegar 17 días después y que no haya un sitio físico en el que estén los migrantes. Me duele que no haya habido una respuesta ágil de la ciudad de Ceuta albergando migrantes. Se ha maximizado la imagen de los migrantes en las calles de Ceuta respecto a la crisis humanitaria de 2021 cuando se hizo todo de forma mucho más ágil, se pusieron a disposición de los migrantes espacios para que pudieran estar como polideportivos que esta vez no están disponibles". Vivas carga contra la "falta de respuesta" del Gobierno en Ceuta y pide reunirse con la Justicia para denunciar su gestión RTVE.es Mónica García ha asegurado que "nos estamos jugando la transmisión de enfermedades". Aunque ha lanzado un mensaje tranquilizador: "Cierto es que hasta ahora no hemos encontrado apenas infecciones, algunas situaciones leves dermatológicas o gastrointestinales, pero tenemos que albergar a estas personas para tener una situación de salud pública controlada para si detectamos algún brote, poder tratarlo y hacer un seguimiento de la situación epidemiológica". Además ha subrayado que "no hay falta de atención ni de medicamentos, pero no se puede hacer un seguimiento de las heridas y los tratamientos". Así que, ha concluido "mi principal objetivo es que los migrantes tengan techo". Preguntada sobre si comparte la opinión de que los migrantes deben ser expulsados, García ha sido categórica: "Tenemos que cumplir las leyes de asilo en aquellos expedientes que debamos cumplir y no se nos puede olvidar de que la ley dice que hay que proteger a los menores. Y hay cientos en Ceuta. Creo que nuestra política se tiene que basar en la protección de los derechos humanos y a partir de ahí cumplir la ley". 01.11 min Los migrantes que acampan en la playa ceutí del Trampolín reclaman su derecho de asilo

La ministra de Sanidad reconoce sobreesfuerzo pero no colapso sanitario en Ceuta Mónica García ha reconocido en Televisión Española que "ha habido un sobreesfuerzo increíble de los profesionales sanitarios", pero ha matizado: "La situación, sabiendo que es de una situación de tensión importante, no ha llegado a convertirse en colapso". García ha explicado que "es verdad que el primer día fue muy complejo para los servicios sanitarios, pero esa contención y ese aprendizaje de la pandemia han permitido que no podamos hablar de un colapso". Además, ha querido subrayar que "la presión sanitaria está yendo disminuyendo cada día. No se ha tenido que suspender ninguna cirugía ni ninguna prueba médica de los ceutíes. Es importante dar ese mensaje a la ciudadanía. No se puede alarmar sobre algo que no está ocurriendo que es un colapso". Mónica García descarta el "colapso sanitario" de Ceuta pese a "tensiones" puntuales y "sobresfuerzos" del personal Daniel Herrero