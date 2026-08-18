Vivas ve "vergonzoso" no recibir el apoyo del Gobierno y sí el de Bruselas sobre la devolución de migrantes en Ceuta

El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, ha vuelto a cargar contra el Gobierno por su gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma y la falta de agilidad, a su juicio, sobre la devolución de migrantes. Tras la crisis migratoria de los pasados 30 y 31 de julio, en la que entraron entre 70.000 y 80.000 personas en Ceuta, se calcula que miles de ellos, muchos menores no acompañados, siguen presentes en este enclave español en el norte de África.

"El Gobierno de la nación tiene capacidades y medios para que esta situación de impotencia y de abandono que sienten los ceutíes acabe. Es cuestión de voluntad política", ha señalado Vivas en declaraciones a los medios acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha visitado la ciudad este martes.

"El mismo interés que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en la que derivó la invasión, que no lo criticamos, que se ponga para sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular a Ceuta", ha añadido, en declaraciones en la línea de las de los últimos días, que mantienen un tono de mayor confrontación con el Ejecutivo.

Vivas ha pedido una respuesta "inmediata" y "sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, ni regularización, ni traslado a la península". Se ha referido asimismo a las últimas declaraciones de la Comisión Europea sobre la devolución de migrantes. "Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y, sin embargo, nuestro Gobierno nos tenga abandonados. Es inaudito, inadmisible", ha recalcado el presidente de la ciudad.

El dirigente ceutí también ha reclamado que "la frontera se tiene que blindar": "La seguridad de la frontera tiene que estar en manos de España y Europa y no de un país tercero, que no es viable". Asimismo ha considerado que Ceuta debe tener "la dotación de policía que esta crisis requiere" para que "el pueblo no se tenga que confinar" y "la gente se sienta segura".

Bruselas defiende la devolución de los menores no acompañados Precisamente este martes la Comisión Europea ha defendido que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución. "Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha celebrado las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica. Preguntado sobre si cuando se refiere a "todos" también incluye a los menores de edad, obviando la protección especial que les atribuye el derecho comunitario, ha respondido que "la devolución está regulada por el derecho europeo", que incluye cláusulas para la devolución de los migrantes que permanezcan ilegalmente en territorio europeo, "incluidos menores no acompañados". "Está cubierto por la ley europea", ha insistido. Según la Directiva de Retorno, aprobada en 2008, la decisión de retorno respecto de un menor solo podrá darse tras habérsele concedido "la asistencia de los servicios pertinentes en el interés superior del niño". También recoge que antes de que un Estado miembro expulse de su territorio a un menor no acompañado "se cerciorará de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o de que existen unos servicios de acogida adecuados en el país". Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que el reglamento de retorno acordado el pasado mes de junio por el Parlamento Europeo y el Consejo (Estados) -que aún no ha entrado en vigor a falta del visto bueno formal de ambas instituciones- también contiene disposiciones sobre los menores no acompañados "que son muy similares a las de la directiva".