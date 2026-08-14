Vivas pide un nuevo "cuerpo normativo" para agilizar las expulsiones en casos de crisis migratorias como la de Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado un nuevo "marco normativo" para agilizar las expulsiones en casos de crisis migratoria, como la que se está viviendo ahora en la ciudad autónoma. Cuando se cumplen más de dos semanas de la entrada masiva, todavía permanecen en Ceuta miles de personas que viven en la calle y que están a la espera de obtener un expediente para recibir asilo o bien ser retornados a su país de origen.

"Tras pasar 15 días, la situación sigue siendo insostenible, de máximo riesgo para la seguridad ciudadana, para la conviviencia y para el normal funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad nacional", ha dicho Vivas tras reunirse con el presidente del Senado, Pedro Rollán, que se ha desplazado este viernes hasta Ceuta.

Rollán ha compartido la necesidad expresada por Vivas de establecer nuevas leyes que permitan expulsiones más ágiles de personas que acceden a nuestro país de manera irregular. "Las Cortes generales no tiene mejor cosa que hacer que trabajar en un marco normativo amplio, completo, garantista, sólido, que genere las herramientas y la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que si vuelve a ocurrir algo semejante, la contundencia y la respuesta sea absoluta", ha dicho ante los medios.