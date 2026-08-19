El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta y estudia emprender acciones judiciales
- Será a los ministros Marlaska, Albares, Robles, García y Redondo y se hará en el primer Pleno de septiembre
- Defiende que lo que pasó en julio en Ceuta fue "un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España"
El PP va a registrar la reprobación de cinco ministros en el Senado por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, al tiempo que estudia si emprender acciones judiciales "para dirimir responsabilidades sobre lo ocurrido" en la Ciudad Autónoma a finales de julio, cuando entraron masivamente miles de inmigrantes por el espigón del Tarajal.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa en el Senado, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta, Alicia García, que ha explicado que serán aprobadas en el primer pleno de septiembre, ya que el PP cuenta con mayoría absoluta en esta Cámara.
En concreto, los ministros que el PP quiere reprobar son el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la titular de Defensa, Margarita Robles; la de Sanidad, Mónica García, y a la de Igualdad, Ana Redondo.
“El PP promueve la reprobación de 5 ministros en el Senado por la situación en Ceuta— Radio 5 (@radio5_rne) August 19, 2026
▪️Entre ellos lo que no han acudido a la Cámara Alta a comparecer. Se votará en el primer pleno de septiembre y el PP tiene mayoría absoluta
🎙️@MarLupion pic.twitter.com/9hbQhNVbob“
Estas reprobaciones llegan después del "desplante" del Gobierno al Senado para dar explicaciones. Y es que en la última semana, estaban citados a comparecer los ministros de Interior, Exteriores y Defensa en sus respectivas comisiones en la Cámara Alta, pero ninguno de ellos acudió.
Además, Alicia García ha explicado que la reprobación de Marlaska se debe a que "dejó la frontera sin refuerzo pese a los avisos". En cuanto a Albares, ha esgrimido que "los españoles siguen sin saber cuál es el papel de Marruecos, qué se ha negociado y a cambio de qué", y en el caso de Robles, ha criticado que primero mostrara su "disposición a comparecer en el Senado", y después rectificara, a su juicio, "por una orden" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La portavoz del PP en el Senado ha acusado a estos tres ministros de "rebeldía democrática" y "desacato parlamentario" por no comparecer cuando fueron citados.
También reprobarán a Mónica García "por el colapso de la Sanidad que ella gestiona" y "por confundir gestionar la crisis con visitarla". Y en el caso de Redondo, la portavoz del PP le ha afeado que no haya "pisado Ceuta ni un solo día a pesar de que las agresiones sexuales se han multiplicado por ocho" en la Ciudad Autónoma desde que estallara la crisis.
"Un ataque a la integridad territorial y soberanía de España"
Para el PP, la entrada masiva de inmigrates en Ceuta supuso "un ataque a la integridad territorial y a la soberanía de España", pero en su opinión "lo que es más grave es que el Gobierno lo sabía" y pese a los avisos, no hizo nada. Por ello, Alicia García ha sostenido que el Ejecutivo "merece el reproche político más contundente que esta Cámara puede dar".
Asimismo ha cargado contra el presidente del Gobierno, a quien ha reprochado que "siga tumbado en la hamaca, de vacaciones", mientras "miles de inmigrantes deambulan" por Ceuta. También
También ha criticado que los ministros hayan decidido "escaparse" del control del Senado, y hayan elegido solo comparecer en el Congreso. "Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla", ha advertido.
En esta legislatura ya han sido reprobados en el pleno del Senado anteriormente Albares, Marlaska y Redondo, además de cuatro veces Óscar Puente y una Félix Bolaños, María Jesús Montero, Sara Aagesen e Isabel Rodríguez, más Ernest Urtasun en comisión.
Preguntada por si el PP piensa emprender acciones judiciales, García no lo ha descartado. "Hoy presentamos una ofensiva política, pero el PP no va a dejar de utilizar ninguna herramienta legal para poner en marcha una ofensiva judicial. Utilizaremos todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para dirimir responsabilidades sobre lo ocurrido en Ceuta", ha asegurado.
Y sobre el plan del Gobierno para el traslado de 500 niñas migrantes a la Península, ha insistido en que ha de primar el "interés del menor" y que eso pasa por "estar con su familia" o con "los sistemas de protección de infancia de su país". Y en todo caso, ha defendido que lo que hay que hacer es "cumplir con el pacto de inmigració y asilo que reconoce a Marruecos como país seguro para el retorno de los menores e inmigrantes que está en situación ilegal en Ceuta".