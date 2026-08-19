El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta y estudia emprender acciones judiciales

El PP va a registrar la reprobación de cinco ministros en el Senado por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, al tiempo que estudia si emprender acciones judiciales "para dirimir responsabilidades sobre lo ocurrido" en la Ciudad Autónoma a finales de julio, cuando entraron masivamente miles de inmigrantes por el espigón del Tarajal.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa en el Senado, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta, Alicia García, que ha explicado que serán aprobadas en el primer pleno de septiembre, ya que el PP cuenta con mayoría absoluta en esta Cámara.

En concreto, los ministros que el PP quiere reprobar son el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la titular de Defensa, Margarita Robles; la de Sanidad, Mónica García, y a la de Igualdad, Ana Redondo.

“El PP promueve la reprobación de 5 ministros en el Senado por la situación en Ceuta



▪️Entre ellos lo que no han acudido a la Cámara Alta a comparecer. Se votará en el primer pleno de septiembre y el PP tiene mayoría absoluta



🎙️@MarLupion pic.twitter.com/9hbQhNVbob“ — Radio 5 (@radio5_rne) August 19, 2026

Estas reprobaciones llegan después del "desplante" del Gobierno al Senado para dar explicaciones. Y es que en la última semana, estaban citados a comparecer los ministros de Interior, Exteriores y Defensa en sus respectivas comisiones en la Cámara Alta, pero ninguno de ellos acudió.

Además, Alicia García ha explicado que la reprobación de Marlaska se debe a que "dejó la frontera sin refuerzo pese a los avisos". En cuanto a Albares, ha esgrimido que "los españoles siguen sin saber cuál es el papel de Marruecos, qué se ha negociado y a cambio de qué", y en el caso de Robles, ha criticado que primero mostrara su "disposición a comparecer en el Senado", y después rectificara, a su juicio, "por una orden" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz del PP en el Senado ha acusado a estos tres ministros de "rebeldía democrática" y "desacato parlamentario" por no comparecer cuando fueron citados.

También reprobarán a Mónica García "por el colapso de la Sanidad que ella gestiona" y "por confundir gestionar la crisis con visitarla". Y en el caso de Redondo, la portavoz del PP le ha afeado que no haya "pisado Ceuta ni un solo día a pesar de que las agresiones sexuales se han multiplicado por ocho" en la Ciudad Autónoma desde que estallara la crisis.