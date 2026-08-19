Feijóo pide expulsar a los menores migrantes de Ceuta y anuncia que llevará al TS el plante del Gobierno al Senado

Los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 30 de julio se han convertido en los últimos días en el centro de la batalla política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles que sean devueltos "todos los que han entrado ilegalmente", tanto "mayores como menores" como mucho en el plazo de un mes.

"En ningún caso puede darse el precedente perverso de otorgarle derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía e integridad territorial", ha señalado en declaraciones a los medios en Ceuta, en su segunda visita a la ciudad autónoma desde que estalló la crisis migratoria.

"No se puede utilizar una ocupación y una invasión de un país para pedir que los menores que han entrado se puedan quedar en nuestro país: ¿Cuántos millones de menores se pueden quedar en España? ¿Todos los que entren? ¿De cualquier lugar del mundo?", se ha preguntado en una rueda de prensa en la que también ha participado el presidente de la ciudad autónoma, el también 'popular' Juan Jesús Vivas. Según Feijóo, "la ley de protección del menor no prevé supuestos de ocupación e invasión".

El máximo dirigente del PP apoya así lo que ya reclamó en la víspera Vivas y se pronuncia en la misma línea que la Comisión Europea. Un portavoz del Ejecutivo comunitario señaló también el martes que el derecho europeo también contempla la expulsión de menores no acompañados.

"Marruecos ha dicho que está dispuesto a recoger a todos los menores, ¿por qué no se remiten? Nosotros tenemos que cuidar de nuestros menores y Marruecos de los suyos", ha apuntado Feijóo. Ha abogado por "devolver a los menores a sus familias y, si no, al Estado [marroquí] para que les tutele".

Por su parte, Vivas, quien ha acompañado a Feijóo durante la rueda de prensa, ha afirmado que su postura en cuanto a la devolución de menores "es compartida por la UE, por el Gobierno de la ciudad y me atrevería a decir que por el Gobierno de España".

Sin embargo, el Gobierno ha respondido a estas declaraciones recordando que es "ilegal devolver a niños y niñas migrantes a Marruecos si no se garantiza su interés superior". "Y eso pasa, en primer lugar, por atenderles de manera correcta, escucharles y saber si cuentan con una familia a la que volver. El artículo 35.5 de la Ley de Extranjería es claro: la reunificación familiar solo es posible 'si se dieran las condiciones adecuadas' para ello", señalan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

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"¿Quién protege a las niñas de Ceuta? Feijóo también se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno de este miércoles de enviar a la Península a 500 menores, la gran mayoría niñas, de entre quienes entraron a finales de julio. "¿Qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno considere que se tengan que mandar a la península a 500 niñas? ¿Y las niñas que viven en Ceuta? ¿Y las niñas que son españolas, quién las protege?", se ha preguntado. Ha alertado de que en Ceuta están presentes los "ingredientes para un problema serio de seguridad", lo que "puede desembocar en graves incidentes si no se hace nada". "El Gobierno de la nación sigue sin entender que aquí hay una situación excepcional y se tienen que aplicar medidas excepcionales. Esta es una ciudad agotada y hay un Gobierno ausente", ha criticado. "Pedir que se cumpla la ley no es ser racista, pedir que se defienda la frontera no es racismo, pedir que se expulse a todos no es racismo, pedir que las mujeres puedan salir tranquilas no es racismo", ha añadido, alertando de que se han dado "15 violaciones en los últimos días". El Gobierno trabaja en un plan de acogida en la península para 500 menores migrantes vulnerables de Ceuta