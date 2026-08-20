Migrantes durmiendo en playas, carreteras y asentamientos, 20 días después: recorrido por Ceuta con imágenes verificadas
- La investigación de cómo se organiza en redes una nueva entrada en Ceuta
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Veinte días después del cruce masivo a Ceuta de más de 70.000 personas con decenas de víctimas mortales, la ciudad autónoma aún no ha recuperado la normalidad. En VerificaRTVE hacemos un recorrido visual con imágenes verificadas que muestran la situación real en sus calles. Geolocalizamos algunos de los puntos más críticos de la ciudad autónoma en los últimos días en los que cientos de migrantes han subsistido hacinados en playas, carreteras y asentamientos improvisados.
1 | La instalación de cuatro espacios temporales casi tres semanas después
Dieciocho días después de la entrada masiva a Ceuta, el lunes 17 de agosto el Gobierno anunció la instalación de cuatro espacios temporales para la acogida de 1.500 migrantes en Ceuta. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló que los emplazamientos se distribuirán por la ciudad autónoma en el parking del embolsamiento en la Loma Colmenar (35.8789,-5.3410114) cedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma. Así como en los siguientes espacios de titularidad del Gobierno central: las instalaciones de La Hípica (35.8941603,-5.3303188), el Antiguo Campo de Fútbol del Cuartel de Caballería (35.8946919,-5.3379196) y el espacio del Guano (35.9031834,-5.3463795). Los puedes ver en el siguiente mapa señalados en rojo.
El Ejército comenzó a levantar las primeras carpas el 17 de agosto para albergar en ellas a los migrantes que permanecen en las calles y playas de Ceuta, como te contamos ese mismo día en el Canal 24 horas (minuto 00:08) desde el aparcamiento de Loma Colmenar.
El 18 de agosto, la comandancia del Ejército ha continuado el montaje de esta infraestructura. En estas imágenes del Telediario Matinal de TVE, la periodista Pilar Cebrián muestra las carpas en las que se prevén colocar en torno a 24 literas. Las instalaciones contarán con un comedor y duchas y, además, se van a diferenciar dos zonas distintas: una para hombres adultos y otra para mujeres y niños (minuto 04:34). Esta medida se plantea como una alternativa a los lugares de hacinamiento donde se habían instalado los migrantes (minuto 00:40). La Playa del trampolín es uno de ellos.
2 | El asentamiento de la playa del Trampolín: así ha evolucionado
Esta playa, que se encuentra muy cerca del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), se ha convertido en un campamento improvisado en el que cientos de migrantes subsisten desde hace 20 días (35.9011431,-5.3550716). Allí han levantado cabañas donde refugiarse con ramas de árboles, bolsas de basura o cartones. Un equipo de TVE informó desde la misma playa el 18 de agosto, describió la "insalubridad" de la zona y destacó el hecho de que, entre quienes se encuentran hacinados en esta playa, "hay niños, y no solo aquí, sino vagando sin identificar por la ciudad, según cuentan las entidades desbordadas". Se calcula que el campamento alberga a unas 1.500 personas, aunque es difícil saber la cifra exacta.
Los primeros inmigrantes llegaron horas después del cruce masivo del 30 de julio. El 2 de agosto fueron reubicados cientos de migrantes desde las inmediaciones del CETI.
El 3 de agosto, decenas de ellos seguían concentrados en la playa del Trampolín y el 8 de agosto empezaban a hacer cabañas con el material que podían conseguir (palos, hierbas o cartones). Ese día el equipo de TVE contó que se habilitaban duchas en la explanada contigua a la playa. En este vídeo del 6 de agosto puedes ver la instalación de duchas y baños portátiles en la playa del Trampolín.
El 7 de agosto, cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria y alimentos de profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y voluntarios de Cruz Roja, en esta playa. Así lo atestigua la imagen inferior tomada por Gabriela Sardá Núñez para Europa Press (imagen de la izquierda). El 9 de agosto, en TVE, Julián Domínguez, médico del Hospital de Ceuta y voluntario alerta en TVE de que si la situación sigue así, "afectará a la salud pública". Allí, una ambulancia de la Cruz Roja y un refuerzo del Ministerio de Sanidad atendían a los migrantes desde esta misma playa. En la parte derecha de la imagen inferior puedes ver una instantánea del 18 de agosto del dispositivo conformado por personal sanitario y voluntarios para quienes pernoctan en la playa del Trampolín, equipos que han presentado asistencia a centenares de personas. Según los datos aportados por la ministra Elma Saiz el 17 de agosto, la ayuda humanitaria que se presta a través de Cruz Roja ha sido aproximadamente de 4.000 kits de alimentación diarios, así como un acumulado de más de 4.000 asistencias sociosanitarias en la ciudad (minuto 00:24).
Siete días después, el 16 de agosto, cientos de migrantes se manifestaban en esta playa para reclamar derecho de asilo. Mostraron pancartas en las que se podían leer mensajes reivindicativos como "No queremos volver a Marruecos" o "También somos humanos", mientras coreaban consignas como "Estamos cansados" o "Necesitamos una solución". El 18 de agosto, el asentamiento de la playa del Trampolín continuaba albergando a cientos de personas en cabañas, como contamos en el Telediario de TVE. En la siguiente galería de fotos puedes ver cómo se ha ido transformando la playa día a día.
3 | A las puertas del CETI: mujeres y niños instalados en una zanja de la carretera
Entre las cientos de personas que siguen viviendo en la calle, también hay niños. Así lo atestiguan las instantáneas captadas por la agencia Reuters en las que se ve a un grupo de mujeres marroquíes y varios niños instalados en la zanja de la carretera que lleva al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. La fotógrafa Maria Alejandra Cardona grabó el 16 de agosto a varias de estas mujeres, entre ellas, dos hermanas que han encontrado en la cuneta de la carretera una "zona improvisada para dormir cerca del CETI de Ceuta". Geolocalizamos las imágenes en la carretera (35.9011394,-5.3477528) que termina bifurcándose entre el CETI y el Centro Ecuestre ceutí.
Algunas de las mujeres que pernoctan a las puertas del CETI han relatado a Reuters situaciones de acoso sexual. Ceuta ha registrado varios casos de agresiones sexuales desde el 30 de julio. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó el 16 de agosto que las autoridades locales le habían trasladado que tenían cinco casos registrados de agresión sexual. Ese día, el sindicato policial SUP habló de "15 violaciones en Ceuta desde el inicio de la crisis migratoria". Tres días antes, el 12 de agosto, se dio a conocer que los juzgados de Ceuta habían tramitado tres denuncias por agresiones sexuales y que las víctimas eran tres mujeres inmigrantes, una de ellas menor. La Fiscalía del área de Ceuta ha indicado a Newtral.es que desde la entrada irregular hasta el 17 de agosto se han formalizado judicialmente 13 denuncias. Este 18 de agosto, el CGPJ ha pedido refuerzos para los juzgados de guardia y violencia sobre la mujer en Ceuta.
Cientos de personas duermen a la intemperie tras el colapso total del CETI, como contamos el 17 de agosto en RTVE Noticias. Este centro tiene una capacidad para 512 personas y llevaba tiempo desbordado. El Telediario de TVE del 3 de agosto ya informó a las puertas del CETI de cómo miles de migrantes —2.500 según el Gobierno central, y entre 3.000 y 5.000, según el de Ceuta— se encontraban en las calles de Ceuta, pendientes de un posible traslado a este centro de la ciudad autónoma. En esta imagen del 4 de agosto de la agencia EFE puedes ver a varios migrantes en sus inmediaciones.
4 | Menores en la calle o en instalaciones improvisadas
La situación que más preocupa a las ONG es la de los menores, que llevan dos semanas subsistiendo en la calle o en instalaciones improvisadas organizadas por asociaciones de vecinos.
Este miércoles 19 de agosto se ha dado a conocer que el Gobierno trabaja en un plan de acogida de los menores migrantes no acompañados, según han confirmado fuentes del Ministerio de Infancia Juventud a RTVE. El ministerio de Sira Rego calcula que hay 500 menores con un perfil más vulnerable que podrían ser trasladados "de manera urgente" por esta vía a la península.
Este anuncio llega semanas después de los mensajes de alerta de Unicef y Save The Children. El 13 de agosto, Save The Children denunció "la enorme situación de crisis humanitaria vivida por niños y niñas que siguen en las calles de Ceuta". La organización cifró en alrededor de 1.500 los menores que estaban dentro del sistema de protección, mientras que distintas entidades sociales y vecinales estimaban que quedaban como unos 4.000 fuera del sistema, pendientes de ser identificados, localizados y derivados a recursos seguros.
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La Asociación Elín, que trabaja en Ceuta desde 1999, informó este 18 de agosto de la situación actual señalando que "las barriadas de la periferia han llegado al límite" y advierten de que "el abandono institucional y la falta de alternativas están agravando la situación". En esta fotografía del 15 de agosto puedes ver las condiciones en las que se encuentran los menores en el polígono Tarajal de Ceuta (35.872344, -5.345132), situado en el barrio de El Príncipe. Allí, la ONG Luna Blanca de Ceuta ha realizado repartos de comida al menos desde el 6 de agosto. En este vídeo del 16 de agosto puedes ver cómo los llevan a cabo (35.872227, -5.344844) .
Ya en los primeros días, el colapso de los centros de acogida abocó a cientos de menores a la calle. Como contamos el 3 de agosto en el Telediario de TVE, los centros de menores en Ceuta se encontraban desbordados y se habían visto obligados a pernoctar en polígonos, aceras y sobre palés improvisados.
El 6 de agosto, comenzaron a abrirse colegios públicos para albergar allí a estos niños y niñas, como te contamos en el Canal 24 horas de RTVE. El primero de ellos, el colegio Reina Sofía (35.881552,-5.348573), habilitado para niñas y adolescentes, mientras que el segundo centro, el Príncipe Felipe (5.8729209,-5.3444466) estaba destinado a los menores varones. Entonces, según la Administración autonómica, Ceuta atendía a alrededor de 1.400 menores extranjeros no acompañados, distribuidos entre los centros gestionados por la Fundación SAMU y otros recursos extraordinarios habilitados durante la emergencia.
A 18 de agosto, la Policía ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta a 2.168 menores de edad. El viernes 7 de agosto, decenas de menores ya hacían cola a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para ser registrados, un trámite necesario para que puedan acceder posteriormente a la tutela del Estado. Como te contamos en RTVE, el lunes 10 de agosto niños y adolescentes volvían a esperar en las inmediaciones de la Dirección General de la Policía de Ceuta para ser filiados (5.886598,-5.3115827).
5 | Especial preocupación por cientos de niñas y adolescentes
Entre los cientos de menores migrantes que se encuentran en instalaciones organizadas por los propios vecinos, las adolescentes y niñas son las que más inseguridad sufren. Una asociación de vecinos habilitó un campamento para mujeres y niñas en una pista deportiva del barrio El Príncipe, en el entorno del colegio Reina Sofía (35.88069917,-5.34563326). Ahmed Enfed-Dal, presidente de la asociación de vecinos del Príncipe, contaba: "Hemos convertido este colegio de Ceuta en un refugio para mujeres y niñas". En estas imágenes del 17 de agosto que emitió el Telediario (minuto 00:52) te mostramos este espacio transformado en un asentamiento para mujeres y niñas.
En otro polideportivo de la ciudad autónoma, en la barriada Sidi Embarek (35.8838554,-5.3382137), se concentran en torno a 400 personas, entre ellas, las jóvenes Amal y Hasna, entrevistadas por RNE. Karima, vecina voluntaria y coordinadora del espacio, advierte de que "es inviable" sostener esta situación: "Estamos aguantando porque las hemos protegido y no las vamos ahora a sacar a la calle". Desde este mismo sitio, el 8 de agosto RTVE contó la historia de la joven de 16 años Haia, cuando llegó a Ceuta sola, vivía en la calle y tenía una pierna escayolada.
La Asociación Elín, advirtió este 18 de agosto de que "la atención a mujeres y niñas en las canchas ya no puede sostenerse". Desde esta organización local advierten de que "el abandono institucional y la falta de alternativas están agravando la situación". En la misma línea, Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save The Children, expresó el 13 de agosto especial preocupación por las niñas, que llevaban "más de 10 noches, en recursos improvisados que las asociaciones de vecinos han organizado". Cuando, subraya: "No son el sistema de protección de la infancia que debe hacerse cargo de su protección".
6 | La respuesta de los vecinos: solidaridad y protestas
En cuanto a la reacción de los vecinos de Ceuta durante esta crisis, destaca la labor de los grupos de voluntarios, entre los que también hay migrantes, como te contamos en el Telediario del 17 de agosto. Por ejemplo, la ONG Luna Blanca reparte 2.700 comidas diarias, cuenta Halima Ahmed, portavoz de la organización desde el colegio Reina Sofía de El Príncipe. Otros vecinos han acogido a algunas de estas personas migrantes, como el caso de dos chicas acogidas por Sabah Ahmed, vecina de Ceuta, que te contamos en TVE el 9 de agosto. Sabah también ha preparado y repartido comidas estos días junto a otros vecinos.
La otra cara de la respuesta vecinal son las protestas. El 9 de agosto, miles de ceutíes convocados por cuatro comunidades religiosas —cristiana, musulmana, hebrea e hindú— se manifestaron en la Plaza de la Constitución (35.8881959,-5.313276) bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde". Según la organización, se concentraron más de 10.000 manifestantes, mientras Policía Nacional las cifraba en algo más de 5.000.