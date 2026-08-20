Migrantes durmiendo en playas, carreteras y asentamientos, 20 días después: recorrido por Ceuta con imágenes verificadas

Veinte días después del cruce masivo a Ceuta de más de 70.000 personas con decenas de víctimas mortales, la ciudad autónoma aún no ha recuperado la normalidad. En VerificaRTVE hacemos un recorrido visual con imágenes verificadas que muestran la situación real en sus calles. Geolocalizamos algunos de los puntos más críticos de la ciudad autónoma en los últimos días en los que cientos de migrantes han subsistido hacinados en playas, carreteras y asentamientos improvisados.

2 | El asentamiento de la playa del Trampolín: así ha evolucionado Esta playa, que se encuentra muy cerca del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), se ha convertido en un campamento improvisado en el que cientos de migrantes subsisten desde hace 20 días (35.9011431,-5.3550716). Allí han levantado cabañas donde refugiarse con ramas de árboles, bolsas de basura o cartones. Un equipo de TVE informó desde la misma playa el 18 de agosto, describió la "insalubridad" de la zona y destacó el hecho de que, entre quienes se encuentran hacinados en esta playa, "hay niños, y no solo aquí, sino vagando sin identificar por la ciudad, según cuentan las entidades desbordadas". Se calcula que el campamento alberga a unas 1.500 personas, aunque es difícil saber la cifra exacta. ““ Los primeros inmigrantes llegaron horas después del cruce masivo del 30 de julio. El 2 de agosto fueron reubicados cientos de migrantes desde las inmediaciones del CETI. El 3 de agosto, decenas de ellos seguían concentrados en la playa del Trampolín y el 8 de agosto empezaban a hacer cabañas con el material que podían conseguir (palos, hierbas o cartones). Ese día el equipo de TVE contó que se habilitaban duchas en la explanada contigua a la playa. En este vídeo del 6 de agosto puedes ver la instalación de duchas y baños portátiles en la playa del Trampolín. El 7 de agosto, cientos de personas migrantes reciben atención sanitaria y alimentos de profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y voluntarios de Cruz Roja, en esta playa. Así lo atestigua la imagen inferior tomada por Gabriela Sardá Núñez para Europa Press (imagen de la izquierda). El 9 de agosto, en TVE, Julián Domínguez, médico del Hospital de Ceuta y voluntario alerta en TVE de que si la situación sigue así, "afectará a la salud pública". Allí, una ambulancia de la Cruz Roja y un refuerzo del Ministerio de Sanidad atendían a los migrantes desde esta misma playa. En la parte derecha de la imagen inferior puedes ver una instantánea del 18 de agosto del dispositivo conformado por personal sanitario y voluntarios para quienes pernoctan en la playa del Trampolín, equipos que han presentado asistencia a centenares de personas. Según los datos aportados por la ministra Elma Saiz el 17 de agosto, la ayuda humanitaria que se presta a través de Cruz Roja ha sido aproximadamente de 4.000 kits de alimentación diarios, así como un acumulado de más de 4.000 asistencias sociosanitarias en la ciudad (minuto 00:24). Siete días después, el 16 de agosto, cientos de migrantes se manifestaban en esta playa para reclamar derecho de asilo. Mostraron pancartas en las que se podían leer mensajes reivindicativos como "No queremos volver a Marruecos" o "También somos humanos", mientras coreaban consignas como "Estamos cansados" o "Necesitamos una solución". El 18 de agosto, el asentamiento de la playa del Trampolín continuaba albergando a cientos de personas en cabañas, como contamos en el Telediario de TVE. En la siguiente galería de fotos puedes ver cómo se ha ido transformando la playa día a día. 9 de agosto. Los migrantes construyen las primeras cabañas en la playa del Trampolín. EFE/Reduan 9 de agosto. Lo hacen con palos, ramas, telas y algunas tiendas de campaña. EFE/Reduan 14 de agosto. El asentamiento de la playa del Trampolín crece. EFE/Reduan 14 de agosto. Cientos de personas cumplen dos semanas viviendo y durmiendo al raso en la playa del Trampolín. EFE/Reduan 16 de agosto. Un grupo de migrantes se concentra de forma espontánea para solicitar asilo en la playa del trampolín. EFE/ Reduan 18 de agosto. El asentamiento sigue creciendo a la espera de que se instalen nuevos puestos de acogida temporal. REUTERS/Violeta Santos Moura

5 | Especial preocupación por cientos de niñas y adolescentes Entre los cientos de menores migrantes que se encuentran en instalaciones organizadas por los propios vecinos, las adolescentes y niñas son las que más inseguridad sufren. Una asociación de vecinos habilitó un campamento para mujeres y niñas en una pista deportiva del barrio El Príncipe, en el entorno del colegio Reina Sofía (35.88069917,-5.34563326). Ahmed Enfed-Dal, presidente de la asociación de vecinos del Príncipe, contaba: "Hemos convertido este colegio de Ceuta en un refugio para mujeres y niñas". En estas imágenes del 17 de agosto que emitió el Telediario (minuto 00:52) te mostramos este espacio transformado en un asentamiento para mujeres y niñas. En otro polideportivo de la ciudad autónoma, en la barriada Sidi Embarek (35.8838554,-5.3382137), se concentran en torno a 400 personas, entre ellas, las jóvenes Amal y Hasna, entrevistadas por RNE. Karima, vecina voluntaria y coordinadora del espacio, advierte de que "es inviable" sostener esta situación: "Estamos aguantando porque las hemos protegido y no las vamos ahora a sacar a la calle". Desde este mismo sitio, el 8 de agosto RTVE contó la historia de la joven de 16 años Haia, cuando llegó a Ceuta sola, vivía en la calle y tenía una pierna escayolada. ““ La Asociación Elín, advirtió este 18 de agosto de que "la atención a mujeres y niñas en las canchas ya no puede sostenerse". Desde esta organización local advierten de que "el abandono institucional y la falta de alternativas están agravando la situación". En la misma línea, Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save The Children, expresó el 13 de agosto especial preocupación por las niñas, que llevaban "más de 10 noches, en recursos improvisados que las asociaciones de vecinos han organizado". Cuando, subraya: "No son el sistema de protección de la infancia que debe hacerse cargo de su protección".