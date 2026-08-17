Nueva campaña de desinformación contra Cruz Roja: ayuda en los incendios y la dana de Valencia, como en Ceuta
Con la llegada de Cruz Roja a Ceuta, en redes sociales hay quienes han aprovechado para extender la falsa idea de que esta organización ayuda a las personas migrantes, pero no lo hizo ni con las víctimas de la dana de Valencia ni con las de los incendios de este verano. Es un bulo. Cruz Roja sí ha prestado asistencia en ambos casos. Se trata de una nueva campaña de desinformación contra esta institución que además extiende el discurso de odio contra las personas migrantes. Te lo explicamos.
Cruz Roja sí ha asistido a las víctimas de los incendios
En redes sociales como X encontramos publicaciones que difunden la falsa idea de que Cruz Roja no da asistencia en los incendios de este verano que han afectado a varias comunidades autónomas. "No he visto una sola foto de Cruz Roja atendiendo a los miles de españoles que llevan semanas durmiendo en la calle por los incendios. Eso sí, invaden Ceuta y ya están preparados para atender a los ilegales", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 30 de julio que adjunta una foto de hombres apoyados en una pared con mantas rojas. "Ni una sola persona de la Cruz Roja ayudando a los afectados de los incendios. Ni un solo marroquí en Ceuta sin su mantita de la Cruz Roja", asegura otra publicación de X el 31 de julio.
Es falso que la Cruz Roja no haya ayudado a las víctimas de los incendios, tal y como se puede comprobar en sus redes sociales. En este mapa difundido desde su cuenta de X el 13 de agosto se puede ver el registro de incendios atendidos por la organización, del 11 de junio al 10 de agosto. Hasta esta fecha, contabilizan en 58 los incendios atendidos por Cruz Roja, 6.034 las asistencias realizadas, 813 recursos humanos movilizados y 31 ambulancias, entre otros.
Numerosos registros corroboran la labor de Cruz Roja en los incendios de este verano en España. Por ejemplo, la organización asistió a las víctimas de los fuegos en Castilla y León de finales de julio, tal y como te mostramos en el Telediario de TVE (1, 2). En este vídeo de Telemadrid del 11 de agosto, en Segovia atendieron a las personas desalojadas por los incendios, así como en los distintos fuegos de Castellón (1,2). En los recientes incendios que afectan a Huelva, varios voluntarios de Cruz Roja han atendido a los vecinos afectados, como puedes ver en esta grabación de Andalucía Directo. Desde la organización informaron el 10 de agosto del despliegue del dispositivo de atención a personas desalojadas en el incendio forestal de Niebla (Huelva).
La asistencia de Cruz Roja en los incendios consiste en "proporcionar alojamiento, camas, mantas, alimentación, agua y productos de primera necesidad", así como prestar "atención sanitaria básica, apoyo psicosocial e información continua sobre la evolución de la emergencia". Durante los fuegos de julio, Cruz Roja proporcionó 15.429 raciones de avituallamiento para personas afectadas e intervinientes. En este tipo de emergencias, la organización distribuye alimentos, kits de higiene y otros artículos de primera necesidad entre la población afectada, no solo en los albergues o puntos cercanos a los incendios, también "se desplazan hasta donde sea necesario".
Utilizan una imagen generada con inteligencia artificial para ilustrar este bulo. La foto que adjunta uno de los mensajes de redes adjunta una imagen que ha sido creada con Grok, la IA de X, tal y como leemos en la propia publicación. Hemos analizado la instantánea con las herramientas de detección de IA Truth Scan y SightEngine y ambas concluyen que se trata de un contenido generado con esta tecnología. Además, a través de una búsqueda inversa de imagen, comprobamos que ni Cruz Roja, ni medios de comunicación ni agencias de noticias han publicado la foto.
Cruz Roja también estuvo en la dana de Valencia
"Con los valencianos no se les vio durante la DANA", dice un mensaje de X compartido más de 3.000 veces desde el 4 de agosto. Otra publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 5 de agosto asegura que mientras "en Ceuta, Cruz Roja aterriza con una eficacia casi militar", durante "la operación DANA, el barro lo retiró el pueblo mientras buena parte del aparato oficial esperaba a que la fotografía resultara segura" y "las ONG aparecieron después, cuando ya había cámaras, relato y suficiente distancia entre la tragedia y el barro real".
Es un bulo que Cruz Roja no atendiera a las víctimas de la dana en Valencia o lo hiciera tarde. En respuesta a uno de los mensajes de X, la propia organización comparte un vídeo en el que resume las acciones de Cruz Roja desde el mismo día de la dana de Valencia. El 29 de octubre, la institución puso sus equipos a disposición de las personas más vulnerables, tal y como informaron desde el perfil en X de Cruz Roja en Comunidad Valenciana (1, 2). El 30 de octubre explicaron cómo asistieron en cuatro albergues provisionales a 643 personas y con la entrega de 1.374 lotes de ayuda de emergencia y la actuación de 81 voluntarios de Cruz Roja.
Cruz Roja fue objeto de una campaña de desinformación durante la dana de Valencia. En los días posteriores a la tragedia en VerificaRTVE te alertamos de esta noticia descontextualizada que utilizaban para difundir el bulo de que Cruz Roja no estaba ayudando y esta falsa alerta de estafa atribuida a la institución y Unicaja. Dos ejemplos de la desinformación que circuló en esos días para desprestigiar a la organización pero que, como te contamos, terminaban desincentivando la solidaridad ciudadana.
Campañas de desinformación recurrentes durante las tragedias
Es habitual que a las tragedias de los últimos años se les sumen las campañas de desinformación contra organizaciones como Cruz Roja para desacreditar su labor. Además del bulo de que la organización no intervino en la dana de Valencia o los incendios, también se difundió la falsedad de que tras el accidente de Adamuz Cruz Roja no había "trabajado sobre el terreno".
Sobre este fenómeno alerta el Informe Mundial sobre Desastres 2026 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) al señalar "los peligros" de las informaciones falsas y el descrédito de las organizaciones humanitarias. También advierte de que la información " falsa, engañosa o está manipulada deliberadamente, puede aumentar el miedo, alimentar la discriminación, obstruir el acceso humanitario y cobrarse vidas", indica el documento.
Además, en este caso, la desinformación para desacreditar a la organización también extiende el discurso de odio contra las personas migrantes, a quienes presentan como los únicos beneficiarios de las ayudas en España. Se trata de una narrativa desinformativa de la que también te hemos hablado en VerificaRTVE (1 y 2).