Nueva campaña de desinformación contra Cruz Roja: ayuda en los incendios y la dana de Valencia, como en Ceuta

Con la llegada de Cruz Roja a Ceuta, en redes sociales hay quienes han aprovechado para extender la falsa idea de que esta organización ayuda a las personas migrantes, pero no lo hizo ni con las víctimas de la dana de Valencia ni con las de los incendios de este verano. Es un bulo. Cruz Roja sí ha prestado asistencia en ambos casos. Se trata de una nueva campaña de desinformación contra esta institución que además extiende el discurso de odio contra las personas migrantes. Te lo explicamos.

Cruz Roja sí ha asistido a las víctimas de los incendios En redes sociales como X encontramos publicaciones que difunden la falsa idea de que Cruz Roja no da asistencia en los incendios de este verano que han afectado a varias comunidades autónomas. "No he visto una sola foto de Cruz Roja atendiendo a los miles de españoles que llevan semanas durmiendo en la calle por los incendios. Eso sí, invaden Ceuta y ya están preparados para atender a los ilegales", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 30 de julio que adjunta una foto de hombres apoyados en una pared con mantas rojas. "Ni una sola persona de la Cruz Roja ayudando a los afectados de los incendios. Ni un solo marroquí en Ceuta sin su mantita de la Cruz Roja", asegura otra publicación de X el 31 de julio. Mensajes de X que difunden el bulo de que Cruz Roja no ayudó en los incendios de este verano VerificaRTVE Es falso que la Cruz Roja no haya ayudado a las víctimas de los incendios, tal y como se puede comprobar en sus redes sociales. En este mapa difundido desde su cuenta de X el 13 de agosto se puede ver el registro de incendios atendidos por la organización, del 11 de junio al 10 de agosto. Hasta esta fecha, contabilizan en 58 los incendios atendidos por Cruz Roja, 6.034 las asistencias realizadas, 813 recursos humanos movilizados y 31 ambulancias, entre otros. ““ Numerosos registros corroboran la labor de Cruz Roja en los incendios de este verano en España. Por ejemplo, la organización asistió a las víctimas de los fuegos en Castilla y León de finales de julio, tal y como te mostramos en el Telediario de TVE (1, 2). En este vídeo de Telemadrid del 11 de agosto, en Segovia atendieron a las personas desalojadas por los incendios, así como en los distintos fuegos de Castellón (1,2). En los recientes incendios que afectan a Huelva, varios voluntarios de Cruz Roja han atendido a los vecinos afectados, como puedes ver en esta grabación de Andalucía Directo. Desde la organización informaron el 10 de agosto del despliegue del dispositivo de atención a personas desalojadas en el incendio forestal de Niebla (Huelva). La asistencia de Cruz Roja en los incendios consiste en "proporcionar alojamiento, camas, mantas, alimentación, agua y productos de primera necesidad", así como prestar "atención sanitaria básica, apoyo psicosocial e información continua sobre la evolución de la emergencia". Durante los fuegos de julio, Cruz Roja proporcionó 15.429 raciones de avituallamiento para personas afectadas e intervinientes. En este tipo de emergencias, la organización distribuye alimentos, kits de higiene y otros artículos de primera necesidad entre la población afectada, no solo en los albergues o puntos cercanos a los incendios, también "se desplazan hasta donde sea necesario". A la izquierda, advertencia de que la imagen se ha creado con Grok Imagine, a la derecha, resultados de las herramientas de Truth Scan y SightEngine VerificaRTVE Utilizan una imagen generada con inteligencia artificial para ilustrar este bulo. La foto que adjunta uno de los mensajes de redes adjunta una imagen que ha sido creada con Grok, la IA de X, tal y como leemos en la propia publicación. Hemos analizado la instantánea con las herramientas de detección de IA Truth Scan y SightEngine y ambas concluyen que se trata de un contenido generado con esta tecnología. Además, a través de una búsqueda inversa de imagen, comprobamos que ni Cruz Roja, ni medios de comunicación ni agencias de noticias han publicado la foto.