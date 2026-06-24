La desinformación, "una amenaza" para la acción humanitaria y "millones de personas", alerta Cruz Roja

La desinformación ya es "una amenaza directa para la acción humanitaria y la vida de millones de personas", según el Informe Mundial sobre Desastres 2026 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés). Este miércoles, Cruz Roja Española ha presentado este estudio en Madrid en el que alerta de "los peligros" de las informaciones falsas y el descrédito de las organizaciones humanitarias.

Bajo el título de 'Verdad, Confianza y Acción Humanitaria en la Era de la Información Nociva', este informe de la IFRC pone el foco en la "desinformación diseñada para deslegitimar y obstruir los esfuerzos humanitarios" y advierte de sus consecuencias: "Está debilitando cada vez más la confianza en las instituciones" y, "en contextos polarizados, los principios humanitarios como la neutralidad y la imparcialidad son cuestionados o atacados de forma deliberada, dificultando la labor de los actores humanitarios en momentos clave".

El estudio de la IFRC relata a lo largo de sus 58 páginas las consecuencias y peligros que conllevan "las informaciones dañinas" y la desinformación. Alerta de que "la información perjudicial moldea" la manera en que "las personas entienden las crisis, en quién confían y si pueden acceder a la asistencia humanitaria y la protección". De hecho, "influye en la seguridad y la protección tanto directa como indirectamente".

Las consecuencias de la desinformación humanitaria: del miedo a vidas en riesgo Cuando la información "es falsa, engañosa o está manipulada deliberadamente, puede aumentar el miedo, alimentar la discriminación, obstruir el acceso humanitario y cobrar vidas", indica el informe. Sus autores aseguran haber visto casos de este tipo "con demasiada frecuencia". Por ejemplo, "durante los brotes de enfermedades, cuando los rumores superan los consejos de salud; después de los desastres, cuando la desconfianza dificulta la entrega de ayuda; y en los conflictos armados, cuando las narrativas incendiarias aumentan la violencia". Un total de "60 organizaciones" proporcionaron su testimonio a este informe y destacaron el "impacto" y "el peligro creciente de la información dañina". También "expresaron sus esperanzas de que este informe pueda ayudar a desarrollar la comprensión e impulsar la acción". El Reporte Mundial sobre Desastres 2026 "hace un llamamiento a los gobiernos, los actores humanitarios, los medios de comunicación, empresas y comunidades tecnológicas, para reconocer que la confiabilidad de la información es una cuestión de vida o muerte".