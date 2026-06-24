La desinformación, "una amenaza" para la acción humanitaria y "millones de personas", alerta Cruz Roja
- La desinformación que desincentiva la solidaridad ciudadana
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La desinformación ya es "una amenaza directa para la acción humanitaria y la vida de millones de personas", según el Informe Mundial sobre Desastres 2026 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés). Este miércoles, Cruz Roja Española ha presentado este estudio en Madrid en el que alerta de "los peligros" de las informaciones falsas y el descrédito de las organizaciones humanitarias.
Bajo el título de 'Verdad, Confianza y Acción Humanitaria en la Era de la Información Nociva', este informe de la IFRC pone el foco en la "desinformación diseñada para deslegitimar y obstruir los esfuerzos humanitarios" y advierte de sus consecuencias: "Está debilitando cada vez más la confianza en las instituciones" y, "en contextos polarizados, los principios humanitarios como la neutralidad y la imparcialidad son cuestionados o atacados de forma deliberada, dificultando la labor de los actores humanitarios en momentos clave".
El estudio de la IFRC relata a lo largo de sus 58 páginas las consecuencias y peligros que conllevan "las informaciones dañinas" y la desinformación. Alerta de que "la información perjudicial moldea" la manera en que "las personas entienden las crisis, en quién confían y si pueden acceder a la asistencia humanitaria y la protección". De hecho, "influye en la seguridad y la protección tanto directa como indirectamente".
Las consecuencias de la desinformación humanitaria: del miedo a vidas en riesgo
Cuando la información "es falsa, engañosa o está manipulada deliberadamente, puede aumentar el miedo, alimentar la discriminación, obstruir el acceso humanitario y cobrar vidas", indica el informe. Sus autores aseguran haber visto casos de este tipo "con demasiada frecuencia". Por ejemplo, "durante los brotes de enfermedades, cuando los rumores superan los consejos de salud; después de los desastres, cuando la desconfianza dificulta la entrega de ayuda; y en los conflictos armados, cuando las narrativas incendiarias aumentan la violencia".
Un total de "60 organizaciones" proporcionaron su testimonio a este informe y destacaron el "impacto" y "el peligro creciente de la información dañina". También "expresaron sus esperanzas de que este informe pueda ayudar a desarrollar la comprensión e impulsar la acción". El Reporte Mundial sobre Desastres 2026 "hace un llamamiento a los gobiernos, los actores humanitarios, los medios de comunicación, empresas y comunidades tecnológicas, para reconocer que la confiabilidad de la información es una cuestión de vida o muerte".
La campaña de desinformación contra Cruz Roja Española en la dana de Valencia
Uno de los ejemplos destacados por el informe es la campaña de desinformación que sufrió Cruz Roja Española durante las inundaciones de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024. En esos días, en VerificaRTVE te contamos y desmentimos varias falsedades sobre la organización: desde el bulo de que Cruz Roja no estaba ayudando a las víctimas hasta una falsa alerta de estafa atribuida a Cruz Roja y Unicaja.
Desde la IFRC subrayan las consecuencias que tuvieron estos bulos sobre la organización: "Las personas voluntarias sufrieron acoso, amenazas y vandalismo, lo que minó la confianza y complicó las labores de respuesta durante una emergencia activa". En VerificaRTVE analizamos cómo este tipo de falsedades sobre organizaciones como Cruz Roja podrían desincentivar la solidaridad ciudadana de la que fuimos testigo los días posteriores a la tragedia.
La verificación de informaciones, una respuesta clave
Desde Cruz Roja señalan la necesidad de situar la confianza y la información verificada en el centro de la respuesta". Según la organización esto "implica reforzar la colaboración entre gobiernos, plataformas digitales, agencias humanitarias y comunidades locales para detectar, prevenir y contrarrestar la desinformación". El informe insta a "actuar con humanidad y con base en la evidencia", así como a "mantenerse informado, cuestionando, verificando y amplificando solo lo que es confiable y constructivo".
Para Cruz Roja, "la lucha contra la desinformación requiere además de un enfoque colectivo y sostenido que combine tecnología, educación y participación comunitaria, necesarios para recuperar la confianza, proteger a las poblaciones más vulnerables y asegurar que la información cumpla con su función fundamental de salvar vidas". Así como "normas y directrices claras para todo el sector sobre cómo los agentes humanitarios deben prepararse y responder a la información dañina".
La IFRC subraya en el informe que la "información dañina" ya no es "una preocupación secundaria" y defiende que "responder a ella no es opcional: es fundamental para proteger a las personas y defender el propósito humanitario". Insisten en que se trata de "un imperativo ético y operativo que exige una respuesta de toda la sociedad, que abarca políticas públicas, políticas institucionales, preparación, educación y conciencia". Un "desafío" que "requiere un cambio en la forma en que el sector humanitario se prepara, mitiga y contrarresta activamente la información perjudicial".