Vídeos descontextualizados sobre la crisis migratoria en Ceuta ante otra posible entrada masiva
Circulan en redes sociales grabaciones antiguas y descontextualizadas que se relacionan con la actual crisis migratoria de Ceuta y una posible nueva entrada de migrantes a través de la ciudad autónoma. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos bulos y desinformación sobre la situación en Ceuta.
Este vídeo de personas apedreando un furgón de policía es de 2021
Uno de los vídeos que se difunden en redes muestra a varias personas apedreando y destrozando un furgón de la Policía Nacional en medio de la calle. "Así tratan los niños de Sánchez en Ceuta a las furgonetas de la policía. Esta es la nueva normalidad de la que hablan. Están impacientes por pagar pensiones", dice un mensaje compartido más de 1.000 veces en de X desde el 11 de agosto que adjunta la grabación. Otra publicación compartida más de 2.000 veces desde esa misma fecha dice sobre las imágenes: "Los ceutíes piden por favor al resto de españoles, que sigamos compartiendo la situación que siguen viviendo a día de hoy". El vídeo no es actual.
Este vídeo no es actual, es de 2021. Mediante una búsqueda inversa, vemos que se grabó el 24 de mayo de 2021 en Ceuta durante las protestas por la visita a la ciudad del líder de VOX, Santiago Abascal. En las cuentas de X de Abascal y su partido publicaron entonces la misma secuencia para denunciar el episodio. Geolocalizamos las imágenes en el número 6 del Paseo Alcalde Sánchez Prados de Ceuta (35.88829965975719, -5.315313275248829).
En RTVE contamos que hubo dos detenidos y siete policías heridos en los disturbios en la ciudad autónoma. También el medio local El Faro de Ceuta informó de estos incidentes y publicó otros vídeos e imágenes de los altercados.
Este vídeo de migrantes en la frontera con Ceuta se difunde desde el 30 de julio
Otra de las grabaciones que circula en redes sociales muestra a una multitud de personas en la localidad marroquí de Castillejos, junto a la frontera con Ceuta. Algunos de los mensajes que la difunden la presentan como si fuera actual y mostrase un nuevo intento de entrada masiva en la ciudad autónoma. "Miles de marroquíes se agrupan en la frontera con Ceuta. Espero lo peor", dice una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 11 de agosto. Es falso.
Las imágenes no son actuales y no muestran un nuevo intento de entrada en Ceuta. A través de una búsqueda inversa, encontramos el vídeo publicado al menos desde el 30 de julio en la red social TikTok. En VerificaRTVE hemos geolocalizadola grabación en la frontera de Marruecos con Ceuta junto a la playa de El Tarajal (35.86780631181315, -5.345327725827484). Observamos elementos coincidentes en el vídeo con las imágenes que ofrece Google Maps: las banderas, la valla y la ciudad de Ceuta al fondo (1, 2, 3).
Esta grabación se difunde dentro del contexto de posibles fechas para una nueva entrada de migrantes desde Marruecos a través de las fronteras con Ceuta y Melilla. Como te contamos en VerificaRTVE, se mueven varias fechas, rutas y consejos en grupos de WhatsApp y Facebook marroquíes, así como publicaciones de Instagram y TikTok.
No es una protesta en el consulado español de Tetuán
Difunden en redes otro vídeo como si fuera una protesta en el consulado español de Tetuán por la "ocupación española de territorios marroquíes" en la actualidad. "No te lo van a sacar en TelePedro. Protesta ante el Consulado español en Tetuán por la ocupación española de territorios marroquíes", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 9 de agosto. La publicación difunde un vídeo de 14 segundos en el que se observan decenas de personas saltando, aplaudiendo y celebrando en una calle. Es falso.
El vídeo es del 4 de julio de 2026 y muestra la celebración por la victoria de Marruecos ante Canadá. Encontramos las imágenes publicadas en un perfil de Facebook que las describe como "el ambiente de alegría tras la victoria de la selección nacional". El periódico Hiba Press difunde una grabación en el mismo escenario e informa en árabe de que se trata de la celebración "tras la clasificación de la selección nacional marroquí a expensas de Canadá". Ese día se enfrentaban las selecciones de Canadá y Marruecos en el Mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. El partido terminó con victoria marroquí por 0 a 3.
En el vídeo vemos una multitud en torno a una plaza celebrando el pase de fase con las banderas de Marruecos y camisetas rojas de su selección, como podemos ver en este otro vídeo de Hiba Press del mismo día. En VerifcaRTVE hemos geolocalizado las imágenes en la Plaza Moulay El Mehdi, Tetuán (35.570354542581384, -5.374311105144014).
No es un traslado de menores a la península, es un reparto de comida en Ceuta
También han difundido un vídeo en redes en el que se ven colas de gente y a personal de la Cruz Roja junto a mensajes que aseguran que se están realizando traslados de menores no acompañados de Ceuta a la península. "Menores no acompañados están siendo trasladados de Ceuta a la península. Todos con complicidad. Todos claramente hombres", leemos en una publicación de X escrita en inglés y compartida más de 13.000 veces desde el 6 de agosto. Es falso.
No es el traslado de menores migrantes de Ceuta a la península, es un reparto de comida de Cruz Roja y Cooperación Sur-Sur en la ciudad autónoma. En declaraciones a VerificaRTVE, Cruz Roja confirma que la grabación corresponde a "un reparto de alimentos de los que se realizan todos los días en la playa". Realizando una búsqueda inversa de las imágenes, encontramos este vídeo que muestra la misma escena desde otra perspectiva publicado en el perfil de X de la agencia de noticias Europa Press el 3 de agosto. En el mensaje informa de que "Cruz Roja y Cooperación Sur-Sur reparten alimentos básicos a unos 2.000 migrantes, en su mayoría de origen subsahariano". Geolocalizamos la grabación en la playa del Trampolín en la ciudad autónoma de Ceuta (35.90111675619659, -5.345062655486636). El Telediario de TVE del 3 de agosto contó que alrededor de un millar de migrantes aguardaban en la playa del Trampolín reclamando asilo, donde Cruz Roja facilitaba alimentos y agua en camiones cisterna (min.5).
A fecha de publicación de este artículo, no hay registros de ningún traslado de menores migrantes de Ceuta a la península. El 10 de agosto, la ministra Sara Aegesen aseguró: "Ni una persona ha atravesado la península. El Espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado". (minuto 00:37).
Desde el comienzo de la crisis migratoria en Ceuta, en redes sociales han circulado vídeos descontextualizados sobre lo sucedido en la frontera con Marruecos. En VerificaRTVE hemos desmentido bulos y desinformación como esta imagen viral de zapatos flotando en el mar en Ceuta creada con IA a partir de una escena real y este vídeo de dos lanchas con migrantes llegando a Andalucía que presentaban como si fuera actual, pero es de 2023.