Vídeos descontextualizados sobre la crisis migratoria en Ceuta ante otra posible entrada masiva

Circulan en redes sociales grabaciones antiguas y descontextualizadas que se relacionan con la actual crisis migratoria de Ceuta y una posible nueva entrada de migrantes a través de la ciudad autónoma. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos bulos y desinformación sobre la situación en Ceuta.

Este vídeo de personas apedreando un furgón de policía es de 2021 Uno de los vídeos que se difunden en redes muestra a varias personas apedreando y destrozando un furgón de la Policía Nacional en medio de la calle. "Así tratan los niños de Sánchez en Ceuta a las furgonetas de la policía. Esta es la nueva normalidad de la que hablan. Están impacientes por pagar pensiones", dice un mensaje compartido más de 1.000 veces en de X desde el 11 de agosto que adjunta la grabación. Otra publicación compartida más de 2.000 veces desde esa misma fecha dice sobre las imágenes: "Los ceutíes piden por favor al resto de españoles, que sigamos compartiendo la situación que siguen viviendo a día de hoy". El vídeo no es actual. Mensajes de X que difunden como actual un vídeo de Ceuta de 2021 VerificaRTVE Este vídeo no es actual, es de 2021. Mediante una búsqueda inversa, vemos que se grabó el 24 de mayo de 2021 en Ceuta durante las protestas por la visita a la ciudad del líder de VOX, Santiago Abascal. En las cuentas de X de Abascal y su partido publicaron entonces la misma secuencia para denunciar el episodio. Geolocalizamos las imágenes en el número 6 del Paseo Alcalde Sánchez Prados de Ceuta (35.88829965975719, -5.315313275248829). Dos detenidos y siete policías heridos en los disturbios en Ceuta durante las protestas por la visita de Abascal RTVE.es / EFE En RTVE contamos que hubo dos detenidos y siete policías heridos en los disturbios en la ciudad autónoma. También el medio local El Faro de Ceuta informó de estos incidentes y publicó otros vídeos e imágenes de los altercados.

Este vídeo de migrantes en la frontera con Ceuta se difunde desde el 30 de julio Otra de las grabaciones que circula en redes sociales muestra a una multitud de personas en la localidad marroquí de Castillejos, junto a la frontera con Ceuta. Algunos de los mensajes que la difunden la presentan como si fuera actual y mostrase un nuevo intento de entrada masiva en la ciudad autónoma. "Miles de marroquíes se agrupan en la frontera con Ceuta. Espero lo peor", dice una publicación de X compartida más de 2.000 veces desde el 11 de agosto. Es falso. Mensaje de X que difunde como actual un vídeo de la frontera de Marruecos con Ceuta del 30 de julio VerificaRTVE Las imágenes no son actuales y no muestran un nuevo intento de entrada en Ceuta. A través de una búsqueda inversa, encontramos el vídeo publicado al menos desde el 30 de julio en la red social TikTok. En VerificaRTVE hemos geolocalizadola grabación en la frontera de Marruecos con Ceuta junto a la playa de El Tarajal (35.86780631181315, -5.345327725827484). Observamos elementos coincidentes en el vídeo con las imágenes que ofrece Google Maps: las banderas, la valla y la ciudad de Ceuta al fondo (1, 2, 3). Varias fechas, posibles rutas y consejos: la investigación de cómo se organiza en redes una nueva entrada en Ceuta Montserrat Rigall / Estefanía de Antonio / Carmen Hernaiz / María Navarro /Paula Mayoral / VerificaRTVE Esta grabación se difunde dentro del contexto de posibles fechas para una nueva entrada de migrantes desde Marruecos a través de las fronteras con Ceuta y Melilla. Como te contamos en VerificaRTVE, se mueven varias fechas, rutas y consejos en grupos de WhatsApp y Facebook marroquíes, así como publicaciones de Instagram y TikTok.

No es una protesta en el consulado español de Tetuán Difunden en redes otro vídeo como si fuera una protesta en el consulado español de Tetuán por la "ocupación española de territorios marroquíes" en la actualidad. "No te lo van a sacar en TelePedro. Protesta ante el Consulado español en Tetuán por la ocupación española de territorios marroquíes", dice un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 9 de agosto. La publicación difunde un vídeo de 14 segundos en el que se observan decenas de personas saltando, aplaudiendo y celebrando en una calle. Es falso. Mensaje de X que difunde como actual un vídeo de marroquíes en Tetuán celebrando la victoria de su selección en el Mundial 2026 VerificaRTVE El vídeo es del 4 de julio de 2026 y muestra la celebración por la victoria de Marruecos ante Canadá. Encontramos las imágenes publicadas en un perfil de Facebook que las describe como "el ambiente de alegría tras la victoria de la selección nacional". El periódico Hiba Press difunde una grabación en el mismo escenario e informa en árabe de que se trata de la celebración "tras la clasificación de la selección nacional marroquí a expensas de Canadá". Ese día se enfrentaban las selecciones de Canadá y Marruecos en el Mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. El partido terminó con victoria marroquí por 0 a 3. En el vídeo vemos una multitud en torno a una plaza celebrando el pase de fase con las banderas de Marruecos y camisetas rojas de su selección, como podemos ver en este otro vídeo de Hiba Press del mismo día. En VerifcaRTVE hemos geolocalizado las imágenes en la Plaza Moulay El Mehdi, Tetuán (35.570354542581384, -5.374311105144014).