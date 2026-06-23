Es falso que las familias inmigrantes cobren más de 2.200 euros al mes en ayudas por ser extranjeros
- Son prestaciones que se dan por criterios socioeconómicos, a españoles y extranjeros, y no todas son pagos directos y mensuales
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Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un cartel que se titula "Trabajar o vivir de las ayudas" en el que se contrapone un salario de 1.350 euros al mes de "un trabajador" con una serie de "ayudas" a una familia extranjera que sumarían "2.204 euros al mes". Es falso. Son prestaciones sociales que se otorgan por criterios económicos, tanto a españoles como a extranjeros, mientras cumplan los requisitos. Además, no todas estas ayudas son pagos directos mensuales como sugiere la imagen de redes.
La imagen por la que nos habéis preguntado, publicada en Instagram pero que hemos encontrado difundida también en X y Facebook, se titula "¿Trabajar o vivir de las ayudas?". A continuación, confronta la imagen de una familia presuntamente española y la de una familia extranjera. En la primera define al hombre como "trabajador" con un salario de "1.350 euros al mes" a "jornada completa" que "paga impuestos". En la otra se enumeran una serie de "ayudas" para una familia de "un adulto con dos menores" por la que, según este cartel, recibirían "2.204 euros al mes" sumando 1.424 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 200 euros de tarjeta de alimentos, 50 euros de bono social de luz, 240 euros de beca comedor, 40 euros en becas para libros y 250 euros de ayuda al alquiler.
Estas ayudas se dan por criterios económicos, a españoles y extranjeros, y no todas son pagos directos mensuales. Además, las personas migrantes en situación irregular no tienen acceso a ayudas estatales, tal y como contamos en VerificaRTVE cuando relatamos el periplo que deben transitar hasta recibir el permiso de residencia y acceder a las mismas ayudas que el resto de la sociedad. A continuación, te aclaramos las cuantías y requisitos de las ayudas que menciona el cartel que difunden en redes.
El IMV exige permiso de residencia y llega sobre todo a hogares españoles
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) exige tener permiso de residencia de al menos un año y la mayoría de beneficiarios son hogares españoles. Las personas migrantes sin permiso de residencia en España no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital. La ley exige como requisito residir de forma legal y continuada en España durante al menos un año. La otra exigencia es "encontrarse en situación de vulnerabilidad económica". Además, la mayoría de hogares que reciben el IMV no son extranjeros. En octubre de 2025, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalló a VerificaRTVE que 134.242 hogares extranjeros recibieron esta ayuda, un 17,55% del total (764.905).
La cuantía del IMV "será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos" de los beneficiarios, "siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales", según indica la web del Ministerio de Seguridad Social. Para una unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores "la cuantía mensual de la renta garantizada" en 2026 es de 1.173,76 euros, tal y como aparece en el apartado ‘cuantía’ de dicha web, A esto se puede sumar un "complemento del 22%" en casos puntuales, como cuando "se trate de unidad de convivencia monoparental" o si "en la unidad de convivencia está incluida alguna persona con un grado de discapacidad reconocida".
Con la Tarjeta de alimentos no dan dinero, es para comprar productos básicos
En 2024, el Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha un programa de "tarjetas monedero" destinado a la compra de alimentos para familias vulnerables que, "en condiciones de privación material severa, tienen uno o más menores a su cargo". Se trata del "Programa de Asistencia Material Básica FSE+ 2021-2027", que ejecutan las comunidades autónomas. El importe de estas tarjetas oscila entre los 130 y los 220 euros al mes (pág. 20) en función de los miembros de la unidad familiar.
Estas tarjetas solo permiten la compra de productos básicos. Por ejemplo, no permiten adquirir bebidas y refrescos con "gas, azúcar o productos sustitutivos", "bebidas alcohólicas", "productos dietéticos, bollería y chucherías, agua embotellada, salvo en circunstancias en que no se pueda acceder al agua potable, ni productos elaborados, a excepción de legumbre precocida y conservas" (páginas 22 y 23).
Bono social eléctrico: un descuento en la factura de consumidores vulnerables, no una ayuda directa
El bono social eléctrico no es una cuantía fija mensual, es un descuento en la factura destinado a "consumidores vulnerables". Se trata de un descuento en la factura eléctrica en función de su condición de consumidores vulnerables. Este año, el Gobierno ha impuesto el criterio de renta en el bono social eléctrico por encima del de familia numerosa. De esta manera, no todas las familias numerosas van a tener derecho al bono social eléctrico por el hecho de serlo, sino que se les aplicará el criterio de renta.
Es distinto al bono social térmico, que es una ayuda directa para beneficiarios del bono social eléctrico que está "destinada a ayudar con los gastos de calefacción y agua caliente sanitaria". Al contrario que el bono eléctrico, que se paga a través de las comercializadoras, el térmico se abona a los consumidores directamente desde los Presupuestos Generales del Estado a través de las Comunidades Autónomas.
Becas comedor, becas para libros y ayudas al alquiler: por situación socioeconómica
Los requisitos para acceder a becas de comedor son socioeconómicos, tal y como puedes comprobar en la página 13 de este informe de Educo. Las comunidades autónomas fijan un baremo según el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o el nivel de renta del solicitante o su unidad familiar.
En el caso de las becas para libros, este Real Decreto de financiación de libros de texto y materiales didácticos señala que "las comunidades autónomas establecen los criterios para la selección de los beneficiarios, y garantizan que éstos reúnen los requisitos de encontrarse en situación económica desfavorable y/o de vulnerabilidad educativa" (pág. 3). Algunas comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad de Madrid ofrecen libros de texto gratis y otras como Galicia o Aragón dan ayudas para adquirirlos.
El programa de ayudas al alquiler se rige por el límite de ingresos de los solicitantes, el IPREM. Las cuantías y los requisitos varían en función de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, Extremadura, Cantabria y La Rioja exigen la nacionalidad española o estar "en situación de estancia o residencia regular en España" para beneficiarse de la ayuda al pago del alquiler para personas vulnerables.
Es habitual la difusión de desinformación sobre ayudas que perciben las personas migrantes. En VerificaRTVE desmentimos la falsedad de que se den pensiones no contributivas "a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España" y aclaramos que este audio sobre "un magrebí" que recibe una ayuda de 1.800 euros al mes "para siempre", es un bulo.