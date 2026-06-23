Es falso que las familias inmigrantes cobren más de 2.200 euros al mes en ayudas por ser extranjeros

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un cartel que se titula "Trabajar o vivir de las ayudas" en el que se contrapone un salario de 1.350 euros al mes de "un trabajador" con una serie de "ayudas" a una familia extranjera que sumarían "2.204 euros al mes". Es falso. Son prestaciones sociales que se otorgan por criterios económicos, tanto a españoles como a extranjeros, mientras cumplan los requisitos. Además, no todas estas ayudas son pagos directos mensuales como sugiere la imagen de redes.

La imagen por la que nos habéis preguntado, publicada en Instagram pero que hemos encontrado difundida también en X y Facebook, se titula "¿Trabajar o vivir de las ayudas?". A continuación, confronta la imagen de una familia presuntamente española y la de una familia extranjera. En la primera define al hombre como "trabajador" con un salario de "1.350 euros al mes" a "jornada completa" que "paga impuestos". En la otra se enumeran una serie de "ayudas" para una familia de "un adulto con dos menores" por la que, según este cartel, recibirían "2.204 euros al mes" sumando 1.424 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 200 euros de tarjeta de alimentos, 50 euros de bono social de luz, 240 euros de beca comedor, 40 euros en becas para libros y 250 euros de ayuda al alquiler.

Estas ayudas se dan por criterios económicos, a españoles y extranjeros, y no todas son pagos directos mensuales. Además, las personas migrantes en situación irregular no tienen acceso a ayudas estatales, tal y como contamos en VerificaRTVE cuando relatamos el periplo que deben transitar hasta recibir el permiso de residencia y acceder a las mismas ayudas que el resto de la sociedad. A continuación, te aclaramos las cuantías y requisitos de las ayudas que menciona el cartel que difunden en redes.

El IMV exige permiso de residencia y llega sobre todo a hogares españoles El Ingreso Mínimo Vital (IMV) exige tener permiso de residencia de al menos un año y la mayoría de beneficiarios son hogares españoles. Las personas migrantes sin permiso de residencia en España no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital. La ley exige como requisito residir de forma legal y continuada en España durante al menos un año. La otra exigencia es "encontrarse en situación de vulnerabilidad económica". Además, la mayoría de hogares que reciben el IMV no son extranjeros. En octubre de 2025, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones detalló a VerificaRTVE que 134.242 hogares extranjeros recibieron esta ayuda, un 17,55% del total (764.905). La cuantía del IMV "será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos" de los beneficiarios, "siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales", según indica la web del Ministerio de Seguridad Social. Para una unidad de convivencia formada por un adulto y dos menores "la cuantía mensual de la renta garantizada" en 2026 es de 1.173,76 euros, tal y como aparece en el apartado ‘cuantía’ de dicha web, A esto se puede sumar un "complemento del 22%" en casos puntuales, como cuando "se trate de unidad de convivencia monoparental" o si "en la unidad de convivencia está incluida alguna persona con un grado de discapacidad reconocida". El certificado de vulnerabilidad no otorga ventajas sociales como prioridad en vivienda, sanidad o ayudas económicas, es falso Marta Portero, VerificaRTVE