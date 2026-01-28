Este vídeo de menores solos ante un juez de inmigración en EE.UU. no es real, es un cortometraje

Nos habéis consultado en nuestro canal de WhatsApp por una grabación que circula en redes sociales en la que vemos a niños menores de edad solos ante un juez de Estados Unidos "tras la deportación de sus padres". Es falso. No es un vídeo real, es un fragmento de un cortometraje de 2018 que recrea una vista judicial.

"Estoy llorando muchísimo, como que hay niños pequeños defendiéndose a sí mismos porque ya han deportado a sus padres y no tienen derecho a un abogado, por dios alguien le tiene que parar los pies a América en general (sic)", leemos en el mensaje de X que difunde el vídeo y que se ha compartido más de 15.000 veces desde el 26 de enero. La grabación muestra a un juez de inmigración dirigiéndose en inglés a menores de edad.

No es un vídeo real, sino un fragmento de un cortometraje La grabación difundida en redes sociales no es actual ni real. A través de una búsqueda inversa, hemos descubierto que se difundió por primera vez en YouTube el 30 de junio de 2018. Es un fragmento del cortometraje Unaccompanied: Alone in America de 2018, producido por Linda Freedman, en colaboración con la ONG Immigration Counseling Service (ICS), La recreación muestra la vulnerabilidad de los menores en las audiencias migratorias sin abogado, pero no guarda relación con niños "tras la deportación de sus padres" en la actualidad, como indica el mensaje difundido en X. La publicación difunde un vídeo compartido anteriormente en TikTok que acumula más de 10.000 visualizaciones desde el 14 de enero. Cronología: la campaña antiinmigración de Trump a través del ICE deja decenas de migrantes y dos estadounidenses muertos El cortometraje dura 4:17 minutos y muestra a niños menores de edad ante un juez de inmigración de EE.UU. Durante la vista, el magistrado les pregunta si saben lo que es un abogado y si tienen asistencia legal, pero la mayoría no sabe qué es un letrado o no entiende el inglés. En la página web de la película podemos leer los nombres de los actores que han participado en el cortometraje, entre ellos, parte del equipo del ICS. En el cortometraje aparece un juez llamado William C. Snouffer, que falleció en 2021.

Un filme para denunciar las políticas migratorias de Trump El objetivo de esta recreación de una vista judicial es "concienciar sobre la difícil situación de los niños inmigrantes que han sido separados de sus padres mientras buscaban refugio en los Estados Unidos", según la información que leemos en la página oficial de Facebook del cortometraje y denunciar las políticas migratorias de Donald Trump. La ONG promotora representa legalmente a niños migrantes no acompañados en procesos de inmigración. Así funciona el ICE, la policía antiinmigración de Trump que ha generado una ola de rechazo en EE.UU. La directora, Linda Freedman, cuenta en la página web del cortometraje, que se inspiró en un artículo de Anna Ciesielski, abogada de ICS, sobre las comparecencias de menores solos ante un juez, que se enfrentan a procesos de inmigración sin abogado ni intérprete. Freedman también explica que el proyecto se alargó cuatro años por las dificultades con las que se encontró, como no poder grabar las vistas. Finalmente, "consiguieron hacer una recreación de las circunstancias de los niños de la forma más realista posible", asegura la directora.