Cuidado con este audio sobre "un magrebí" que recibe una ayuda de 1.800 euros al mes "para siempre", es un bulo

Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp si es real un audio que difunde un canal de YouTube en el que un hombre dice haber visto a "un magrebí" en una oficina de La Caixa alardeando de que tiene una ayuda PIRMI de 1.800 euros que cobrará "para siempre" y por eso "nunca trabajará". Es un bulo recurrente. La grabación circula desde hace más de cinco años y ha sido desmentida anteriormente. La prestación que menciona no existe desde 2017.

El vídeo de YouTube por el que nos habéis consultado cuenta con más 75.000 visualizaciones desde el 17 de mayo. Bajo el título "el audio que indigna a los españoles de bien", reproduce una grabación en la que se oye a un hombre contar que "estaba en una oficina de la Caixa" y que "un magrebí" dijo: "Yo no trabajaré nunca porque esta ayuda que me dan es para siempre y no me hace falta trabajar". A continuación, afirma que un trabajador de la sucursal le ha contado que ese hombre "cobra 1.072 euros y 250 euros al mes por cada uno de los tres hijos que tiene". A lo que añade: "O sea, que el tío se saca más de 1.800 euros al mes (...) y pagándolo todos los españoles; y a eso le llaman o se llama esa ayuda PIRMI".

El audio reproduce un bulo. La prestación a la que hace referencia no existe desde 2017, cuando fue sustituida por la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI) fue una ayuda económica de la Generalitat de Cataluña que nació a principios de la década de 1990 para "facilitar ingresos a los hogares catalanes que no tenían recursos suficientes" y para "promover su inserción sociolaboral". En 2017 fue sustituida por la Renta Garantizada de la Ciudadanía (RGC). Así, quienes recibían la renta mínima de inserción (PIRMI), de manera automática y sin hacer ningún trámite, pasaron a cobrar la RGC.

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una prestación económica aprobada en 2017 para garantizar unos ingresos mínimos a las personas que tienen pocos recursos. El objetivo es "asegurar que todo el mundo pueda cubrir las necesidades básicas, tanto las propias como las de su unidad familiar". Esta ayuda está recogida en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (pág. 28) y la pueden solicitar personas con nacionalidad española o extranjera, siempre que estén empadronadas en Cataluña. Exige acreditar los ingresos, las rentas y los recursos del solicitante.

El importe de la Renta Garantizada Ciudadana no alcanza los 1.800 euros Según la información que ofrece la página web de la Generalitat de Cataluña sobre importes máximos mensuales por unidad familiar, la cuantía de la Renta Garantizada de la Ciudadanía no alcanza los 1.800 euros que se mencionan el audio. El máximo es de 1.459,36 euros y es para unidades familiares con más de cinco miembros. Como puedes ver en esta tabla, la cantidad "depende del número de personas que forman la unidad familiar (que incluye a la persona titular y a los demás miembros de la familia hasta segundo grado, así como a las personas adoptadas o acogidas)". En España, el 71,29 % de las personas titulares de RMI son de nacionalidad española, frente a un 28,71 % de extranjeros. Son datos del último informe de Rentas Mínimas de Inserción (de 2024) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En el caso particular de Cataluña (página 22), son cifras similares: el 73,45% de perceptores tenían nacionalidad española y 26,55% extranjera.

¿Es posible cobrar "para siempre" la RGC sin trabajar? En la mayoría de los casos no es posible cobrar la renta garantizada ciudadana sin trabajar. En Cataluña, para seguir percibiéndola los beneficiarios deben mantenerse inscritos en el Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) y no rechazar una oferta de trabajo adecuada. El derecho a percibir la prestación debe renovarse cada dos años obligatoriamente mediante una resolución de prórroga. Existen una serie de casos de suspensión de la prestación: la obtención de un trabajo a jornada completa, siempre que supere los 60 días seguidos; la percepción de ingresos económicos no salariales iguales o superiores al Indicador de renta de suficiencia de Cataluña (801,85 euros mensuales) o incumplir los requerimientos para demostrar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación.