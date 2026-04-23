El certificado de vulnerabilidad no otorga ventajas sociales como prioridad en vivienda, sanidad o ayudas económicas, es falso

Circula en redes sociales un mensaje que afirma que el certificado de vulnerabilidad otorga múltiples ventajas sociales, como prioridad en vivienda, sanidad o ayudas económicas y que estas medidas benefician incluso a "okupas" porque "no podrán echarles". Es falso, este documento solo sirve como requisito para solicitar la regularización extraordinaria, pero no otorga ventajas sociales, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la ONG Accem.

"¿Qué significa el certificado de vulnerabilidad? Primera posición para conseguir vivienda social, primera posición en la lista de espera para OPERARSE, derecho a IMV, derecho a una paga por cada hijo, si son OKUPAS NO podrán echarles. Españistán en estado PURO (sic)", leemos en el mensaje de X que se ha compartido más de 3.000 veces desde el 22 de abril. La publicación incluye un vídeo de un programa de televisión que muestra las colas para conseguir este certificado.

El certificado de vulnerabilidad solo sirve para la regularización El certificado de vulnerabilidad de la persona solicitante "solo surte efectos para los fines del proceso de regularización", asegura el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a VerificaRTVE. Nos aclaran que "nada tienen que ver con las listas de espera sanitaria, las viviendas sociales", ni ningún otro beneficio. También indican que "el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo se concede si se cumplen los requisitos, que pasan por tener una residencia legal de un año en España, entre otras cosas, y lo mismo ocurre con el resto de prestaciones". 02.13 min Guía práctica regularización inmigrantes Pedro de Santiago, portavoz de la ONG Accem, también afirma que, "según el propio Real Decreto", el certificado de vulnerabilidad "surtirá efectos exclusivamente a los fines previstos". Aclara, además, que "para el acceso a otros procesos o ayudas sociales, como el IMV, también se solicita un informe, pero son informes específicos para esos procesos que acreditan la vulnerabilidad. En este caso, estamos hablando de un documento que certifica una situación de vulnerabilidad, no un informe que haga un diagnóstico de la situación de vulnerabilidad". Elena Muñoz, coordinadora de Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), defiende que lo que se afirma en la publicación de redes "es totalmente falso". Insiste en que "el propio Real Decreto que aprueba la regularización lo pone claramente. Así que no produce más efectos que poder acreditar uno de esos requisitos".

¿Qué es el certificado de vulnerabilidad? Es un documento que pueden pedir las personas extranjeras para acreditar su situación de vulnerabilidad en el proceso de regularización extraordinaria. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explica que la vulnerabilidad es la situación en la que se encuentran las personas extranjeras que, "atendiendo a su condición administrativa irregular y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, ven afectadas sus condiciones de vida o el acceso efectivo a sus derechos". Sin embargo, esto no implica que abra automáticamente la puerta a "primera posición en listas de espera para operarse", "una paga por cada hijo" ni inmunidad contra desahucios de okupas, como se indica en la publicación que circula en redes. La regularización de migrantes exige no tener antecedentes penales: formas de acreditarlo La vulnerabilidad "es una situación fáctica que afecta a la persona que le dificulta o le impide acceder a derechos o participar en plenitud de derechos en su vida", define Elena Muñoz. Pueden influir distintos factores, como "temas de salud mental, salud física, falta de acceso a recursos habitacionales, a recursos económicos o a trabajo" y se hace una valoración individual de cada caso en concreto.